Politica Regional

El Estado de México amaneció ayer lunes en la incertidumbre. Los resultados del conteo rápido realizado por el Instituto Electoral de esa entidad da una ventaja de hasta 2.06 por ciento a Alfredo del Mazo, del PRI, pero el número de actas en los que se basa ya fue superado por el mismo PREP, y mantiene un resultado cerrado con la candidata de Morena, Delfina Gómez Álvarez.

Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, señaló que el ejercicio estadístico del conteo rápido del órgano local es un “descontón estilo Atlacomulco” y advirtió que no lo aceptarán.

A su vez, Delfina Gómez dijo claramente que sus actas contabilizadas están lejos del resultado del conteo rápido, y ella y sus representantes advirtieron que están entre 2 y 3 puntos de ventaja arriba.

El PREP y el conteo rápido son dos mecanismos diferentes usados para conocer la tendencia de voto en las elecciones mexicanas. Con el primero se obtienen resultados preliminares a través de la captura de los datos plasmados por los funcionarios de casilla en las actas de escrutinio y cómputo.

El conteo rápido, a su vez, es una técnica estadística que estima resultados a partir de muestras representativas de casillas, por lo que tiene un margen de error mayor.

La candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, que aceptó su derrota, dijo que se trató de una elección de Estado. “Nos hemos enfrentado una autentica elección de estado en el Estado de México. Ya ha dado cuenta Víctor Hugo Sondón [Presidente de su partido en el Edomex], con detalle con puntualidad, de las incidencias, de las irregulares ocurrida en la jornada”.

El coordinador de la campaña del PRD, Luis Sánchez Jiménez, aseguró que “hemos asistido y de nueva cuenta a una contienda dominada por el abuso del poder. Estamos, nuevamente, frente a una elección de Estado, hay que decirlo tal cual es”.

El uso de recurso público, descarado, fue lo que marca esta contienda, el uso de recursos publico desde la federación, como lo vimos todas, el dinero del recursos publico desde el Gobierno del Estado de México fue lo que marca y deja nuevamente una huella en esta contienda”.

El sacerdote y activista Alejandro Solalinde Guerra manifestó que “la ciudadanía cumplió, salió a votar, y manifestó su voluntad”.

“Hago un llamado al Gobierno estatal y Gobierno federal para que respete la voluntad ciudadana. Y la ciudadanía a defender su voto, porque no han valido no el miedo ni la compra de votos ni todo el aparato de Estado para esta elección. Es momento de respetar que todo el pueblo mexiquense ha votado por el cambio”, apuntó en un video colgado en su cuenta de Twitter.

En otro “tuit”, Solalinde dice: “Hago un llamado a las autoridades estatales y federales a respetar el triunfo de la Maestra Delfina. ES la voluntad ciudadana”.

Exigen cumplir la condenatoria contra particulares y servidores públicos

Las madres y padres de niños que fallecieron y resultaron lesionados en el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, en junio de 2009 exigieron a las autoridades que cumplan la sentencia condenatoria contra particulares y servidores públicos que el año pasado dictó el juez primero de distrito en la entidad.

En conferencia de prensa en la capital mexicana, denunciaron que dicha resolución no se ha cumplido debido a que se encuentra suspendida hasta en tanto un Tribunal Unitario de Circuito resuelva el recurso de apelación interpuesto contra la misma.

“Exigimos al magistrado Edmundo Páez Alcalá que se pronuncie y ratifique la sentencia y al director del IMSS, Mikel Arriola, demandamos que se reúna con los padres para que víctimas sobrevivientes de esta tragedia reciban una justa atención”, reclaman.