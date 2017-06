Marea Brava

* MUERE DON JUAN ROBINSON BOURS ALAMADA… Este gran hombre fue un grande empresario, altruista y con sentido social humanitario en nuestro municipio de Cajeme… Don juan nació en Navojoa un 25 de Diciembre de 1928 y le sobreviven su esposa Kalita Martínez de Robinson Bours y sus hijas Kalita, María Alicia, Ana Lourdes, Cecilia, Lorenia y Cristina. Este gran hombre, es reconocido por todo el sector empresarial, ya que generó bastante desarrollo económico para la región de nuestro hermoso Cajeme… DESCANSE EN PAZ………………..

* LLAMO MUCHO LA ATENCION LA VISITA DE MANILIO FABIO BELTRONES a Cajeme este fin de semana pasada. Hasta el Presidente del PRI-Estatal, Gilberto Gutiérrez Sánchez, estuvo por este municipio y me tocó verlo y saludarlo a eso de las 11 de la mañana, en un CAFÉ que se ubica en calle Sonora y Allende, atendiendo a varias personalidades de la vida política de Cajeme, con quienes creo hizo acuerdos para afianzar la estructura del PRI-Cajeme con miras a las elecciones del 2018. Son bastantes los que se andan alineando para participar en esta próxima contienda electoral, porque no hay que olvidar que ahora los perfiles de todas y todos, se decidirán por el PRI –Estatal………………..

Eduardo Flores

ES UN HECHO, el próximo 7 de junio llegarán los cuatro delfines al Delfinario Sonora. Esto fue una gestión de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

Las autoridades competentes y especialistas en el tema, vigilarán la transportación de los delfines, una vez que estén en el Delfinario pasarán por un período de adaptación. Inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) realizaron, su evaluación y determinaron que cumplen con las especificaciones que requieren los delfines para su cautiverio. En abril de este año, la remodelación de las instalaciones del Delfinario Sonora, se dio con inversión de 78 millones de pesos…

LO BUENO QUE YA CONTAMOS CON esos delfines para que nuevamente se puedan dar las terapias a los niños, especialmente a los del DIF Sonora; es la preocupación que tiene la señora Gobernadora Pavlovich, volver a tener esa opción para los niños que requieren terapias por parte de los delfines………………

LO QUE TODOS TEMIAN; DETECTAN DAÑOS EN GASODUCTO. Guaymas – El Oro y Protección Civil del Estado exhortó a la empresa “GASODUCTO AGUA PRIETA S. DE R.L DE C.V” para reparar los daños que registra la infraestructura del sistema de transporte de gas. Aquí las autoridades deben ser muy firmes con este tipo de empresas, pues un siniestro de grandes dimensiones podría poner a Sonora en todos los titulares del mundo… ¡CUIDADO!…………..

Como lo dice la reforma de la Ley Electoral; deben ser 50 y 50 los participan para Alcaldía y Diputaciones locales…

Esperemos y presenten a los mejores prospectos para los diferentes puestos de elección popular, ya que el pueblo no es tonto en cuanto a posición de perfiles. Necesitan poner gente limpia y sin cola que le pisen, porque hoy en día el PRI no vende ni con publicidad…

ESPERO Y HAGAN ALGO BIEN………..

HAaaaaaa y también déjenme decirles que hay NUEVAS DIRIGIENCIAS MUNICIPALES DEL PRI EN SAN LUÍS RÍO COLORADO, SONOYTA Y PUERTO PEÑASCO. El Presidente del Partido reconoció el liderazgo y ejemplo que ejerce la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano entre los sonorenses.

Recordó que la Gobernadora, siendo candidata, propuso la unidad de los sonorenses y la lucha contra la corrupción “y en los dos rubros ha cumplido sobradamente”. “La Gobernadora cumple y, con ello, el PRI demuestra que tiene políticos de palabra, como Claudia Pavlovich”… BIEN POR EL PRI…………….

Espero y el PRI-Cajeme, no se desquebraje, pues las malas lenguas ya dicen por ahí, que la rebelión será de grandes dimensiones por algunos incomodos……………………..

