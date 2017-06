Politica Regional

El viernes pasado a media-tarde comian en “El Bronco”, el Lic. Manlio Fabio Beltrones, los ex alcaldes Faustino Félix Serna y Raul Ayala Candelas, y el ya dos vecez Secretario de Hacienda Estatal, Raul Navarro Gallegos, seguramente hablaron de todo, menos de politica o grillas, si chuyyy, pero bueno, han de haber surjido algunos gratos recuerdos de los 90´s… No hay que perder de vista al Ing. Abraham Montijo Cervantez, Director del Instituto de Estudios Municipales de Sonora para el 2018, pues la CNC nacional podria proponerlo de nuevo como su posición electoral por el amplio Distrito IV con cabecera en Guaymas-Empalme… Al cierre de esta columna, y siendo las 22:10 horas del centro, se cerraba la elección en el Estado de México, reduciéndose la ventaja de Delfina Gómez al 32.41% y subiendo Del Mazo al 31.13%, Zepeda alcanzaba el 18.73% y Josefina el 11.40%. Coahuila, PAN a gobernador el 37.40% y PRI 36.10%. En Nayarit, a gobernador, PAN 41.86% y PRI 25.78%, y en las elecciones de alcaldias en Veracruz, el PAN Sumaba 89 contra 39 del PRI y 16 de Morena

Pues que el viernes pasado a media-tarde comian en “El Bronco” de Juan Rurico López Quintero, el Licenciado Manlio Fabio Beltrones, los ex alcaldes Faustino Félix Serna y Raul Ayala Candelas, y el ya dos vecez Secretario de Hacienda Estatal, Raul Navarro Gallegos, seguramente hablaron de todo, menos de politica o grillas, si chuyyy, pero bueno, han de haber surjido alunos gratos recuerdos de los 90´s…

Ayala y Faustino fueron alcaldes durante el sexenio del poderoso politico, quien seguramente estaria ayer domingo muy antento a las elecciones estatales, sobre todo en la llamada “joya de la corona”, y los resultados oficiales del PREP en el EdoMex a las 19:00 horas de ayer, le daban una casi cómoda ventaja a la abanderada de AMLO, Delfina Gómez, de seis puntos

Casualmente, ahi mismo, pero en mesas por separado también comian y charlaban sobre diversos tópicos, el Licenciado Raul Ayala González, presidente de la Fundación Colosio, con tres reconocidos periodistas de la capital sonorense, Héctor Froylan Campos, Rafael Cano y Gerardo Ponce de León, ah, el Cano, presidente nacional de prestigiosa federación nacional de periodistas…

Y sin salirnos del “Bronco”, en oootra mesa comian el Dr. Antonio Alvidrez Labrado, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 4 y el director de la Clinica-Hospital del Issste, Héctor Rivera Zazueta, tocándose por cierto saludar al caballero de la politica, es decir, el buen Toño, en el Oxxo de la Coahuila y Allende, pegado a la casa del ingeniero Manuel Murur Sabag…

Por cierto, el “Inge” Murue muy contento porque la cigueña le regaló una nietecita a uno de sus hijos, siendo ya cortumbre en él descansar los fines de semana haciendo adobes en su calidad de delegado federal del INAES, como el reciente fin de semana, tocándonos platicar un rato con el la tarde-noche del viernes ahi en su casa.

También quien cuando viene los fines de semana a su tierra, Cajeme, descansa haciendo “adobes”, es el ingeniero Abraham Montijo Cervantez, director del Instituto de Estudios Municipales del Estado de Sonora, pues antier sábado que los vimos un ratito andaba realizando unos estudios o proyectos relacionados con su dependencia…

Ah, no hay que perder de vista a Montijo para el 2018, pues la CNC nacional podria proponerlo de nuevo como su posición electoral por el amplio Distrito IV con cabecera en Guaymas-Empalme, no haciéndosele en el 2015 debido a que el CEN del PRI le dio esa posición al sector popular en la persona de Susana Corella, quien ganó de “panzaso” la elección…

También el sábado a media mañana estuvimos en ratito en la reunión que sobre la protección a los derechos de los periodistas presidió la diputada Maria del Carmem Diaz Brown en uno de los salones del Costa de Oro, pero como la cita era a las 10:00 y ya iba para las 11:00 y la lgisladora no llegaba, pues nos venimos. Varios colegas, como Sergio Anaya muy molestos por esa impuntualidad…

Ah, ahi, la brillante periodista Claudia Rodriguez, nos comentaba sobre la reveladora entrevista que le hizo al “huachicolero” capturado en dias pasados en plena flagrancia sobre el poliducto Obregón-Guaymas, revelando que el jefe del negocio es un ingeniero que fue recortado de Pemex debido al corte de personal y que éste les paga a sus “compañeros” de trabajo cada semana como si fuera una empresa normal.

Por cierto, el titular de la PGR, Raul Cervantez, informó el viernes durante la clausura de la reunión regional de procuradores de justicia de la zona sureste celebrada en Cancun, que se va a aplicar un plan colombiano contra la ordeña de gasolinas en los poliductos que ha sido muy exitoso ahi en Colombia. Bueno, los del “agua al agua” o ladrón que roba a ladrón mil años de perdón, dices los defensores de los huachicoleros.

Mientras tanto, elementos de las Policias Federal y Estatal permanecian ayer a la altura de la Loma de Bacum sobre todo custodiando el gasoducto, ello ante la fija mirada de unos cuantos agitadores que en dias pasados cometieron una serie de daños en esa obra, habiendo la empresa afectada presentada una demanda por daños y perjuicios, asi que tal vez en estos dias ya haya detenciones.

Regresando con los avancez de los PREPS de las elecciones de ayer, a las 21:30 de anoche (hora del centro), en el EdoMex, MORENA iba arriba con el 32.37%, el PRI tenia el 30.37%, el PRD contaba con el 19.07% y el PAN apenas llevaba el 11.33%. En Coahuila, también para gobernador, el PAN iba arriba con el 37.10%, el PRI 34.10% y Morena con el 12.4. La sorpresa seria el triunfo panista y sepultar a los nefastos Moreira.

En Nayarit, la alianza PAN-PRD llevada la delantera con el 39.64%, la alianza PRI-Verde tenia 26.08% y Morena 15.88%, mientras que en Veracruz, donde solo hubo elección de ayuntamientos, la alianza PAN-PRD barre en 76 ayuntamientos por 38 del PRI y 16 de Morena. Ahi gobierna el PAN con Miguel Angel Yunes, a quien no hay que descartar como “presidenciable” albiazul para el 2018.

Ah, el PAN podria llegar a 13 estados en sus manos de ganar en Coahuila y Nayarit, decia ayer tarde Ricardo Anaya en una nota en TVC Noticias y eso haria que el CEN ordene a Damian Zepeda y al dirigente en Cajeme Enrique Delgadillo Barboza, a que ya dejen la modorra y se pongan a trabajar, sobre todo este ultimo, quien encerrado en su refrigerada oficina se la lleva haciendo numeros y proyecciones, suelos guagiros, diriase.

Con razón un regidor nos dijo que Enrique era “muy huevón”, es mas, ni a las sesiones de Cabildo se para, y esa frialdad y poca entereza povocan que haya renuncias al blanquiazul, lástima, pues habia buenas expectativas en su persona, ya no sabiendo uno si mejor hubiera ganado el Kala Castro la presidencia del partido, asi que o Delgadillo se pone a trabajar o mejor que renuncie y se busque a un buen personaje.

Caray, al cierre de esta columna, y siendo las 22:10 horas del centro, se cerraba la elección en el Estado de México, reduciéndose la ventaja de Delfina Gómez al 32.41% y subiendo Del Mazo al 31.13%, Zepeda alcanzaba el 18.73% y Josefina el 11.40%. Coahuila, PAN a gobernador el 37.40% y PRI 36.10%. En Nayarit, a gobernador, PAN 41.86% y PRI 25.78%, y en las elecciones de alcaldias en Veracruz, el PAN Sumaba 89 contra 39 del PRI y 16 de Morena.