Politica Regional

La renuncia de un grupo de militantes del PAN no afecta a este partido que cuenta con más de 25 mil miembros en todo el Estado, aseguró Rafael Delgadillo, ah, pura chirusa o moralla –unos cuantos– fue la que recibió Alfonso Durazo, mas saltarin que un chapulin, primero en el PRI con Luis Donaldo Colosio, luego en el PAN con Vicente Fox y ahora en Morena con López Obrador… Ah, si el “pollo” Castelo no ha renunciado al PAN, es por lo listo, sagaz y huidizo, pues en caso de que AMLOndrés no gane la Presidencia de la Republica ante quien sea el candidato –o candidata– albiazul, jureleo que regresará al redil como todo un corderito… Ayer a media mañana saludamos por pasillos de Palacio a la talentosa ingeniera Margarita Anaya, Secretaria de Desarrollo Urbano en el trienio de Jesus Félix Holguin –2003-2006–, viéndola uno muy molesta a partir (segun nos comentó) de que el regidor Vidal Martinez promovió la clausura de unas obras en Bella Vista destinadas a la creación de un edificio escolar… Matan policías de la PEI al cuarto machetero. Muy bien, asi debe ser!

Pues si, la renuncia de un grupo de militantes del PAN no afecta a este partido que cuenta con más de 25 mil miembros en todo el Estado, aseguró Rafael Delgadillo Barbosa, ah, pura chirusa o moralla –unos cuantos– fue la que recibió Alfonso Durazo Montaño, mas saltarin que un chapulin, primero en el PRI con Luis Donaldo Colosio, luego en el PAN con Vicente Fox y ahora en Morena con López Obrador.

Aun cuando se hable de quienes fueron candidatos, alcaldes, diputados o dirigentes medios, esto no es significativo pues en el PAN todos sus militantes tienen la misma relevancia sin importar que alguna vez hayan ocupado un cargo, añadió Delgadillo al comentar las renuncias de panistas que se habrían afiliado a Morena, según el dirigente estatal de éste, Alfonso Durazo.

Sobre el caso de Raúl Castelo Montaño, quien figura en la lista de los expanistas hoy presuntos morenistas, Delgadillo comentó que hace unas semanas saludó al “Pollo” Castelo pero éste no le manifestó ninguna inconformidad con el partido o intención de renunciar, incluso hasta hoy no ha presentado renuncia formal, bueno, la puerta del PAN está muy ancha para que se vayan los que quieran, me decia Marcelino Pérez Arenas.

Reconoció Delgadillo que Castelo lo apoyó para alcanzar la presidencia del comité municipal del PAN, pero si el “pollo” no ha renunciado al PAN, es por lo listo, sagaz y huidizo que es, pues en caso de que Andrés Manuel no gane la Presidencia de la Republica ante quien sea el candidato –o candidata– albiazul, jureleo que regresará al redil como todo un corderito.

Raúl “El Pollo” Castelo fue uno de los panistas cajemenses más cercanos al exgobernador Guillermo Padrés de quien recibió apoyo para obtener cuantiosos recursos financieros que habrían de destinarse a proyectos productivos de los pequeños ganaderos y otros grupos sociales, pero al parecer desvió muchos de esos recursos en la compra de caballos muy finos.

En mas de albiazules, ayer a media mañana saludamos por pasillos de Palacio Municipal a la eficaz y exitosa ingeniera Margarita Anaya Gutiérrez, Secretaria de Desarrollo Urbano en el trienio de Jesus Félix Holguin –2003-2006–, viéndola uno muy molesta a partir (segun nos comentó) de que el regidor Vidal Martinez Enriquez promovió la clausura de unas obras en Bella Vista destinadas a la creación de un edificio escolar.

Si se trata, como dice Lacho Zamudio, de que alli se estableciera un bar, un supermercado o casino, estaria bien, pero el soberbio de Vidal no lo entendió de ese modo y no descansó hasta que consiguió, con presuntas falsedades varias, que los trabajos de detuvieran, de ese pelo la mala leche de este vividor de la politica contra una buena profesionista y constructora como es la Magy, sin siquiera respetando que haya trabajando en una administración emanada de su propio partido.

En asuntos mas agradables, las cuatro maquiladora de la industria textil en esta ciudad, reactivarán sus actividades al recibir de empresas de Estados Unidos un importante e incluso está contratando a mas trabajadores, nos dijo ayer el dirigente sindical de esas maquiladoras, Antonio Valdez Villanueva, mostrando satisfacción porque las maquiladoras dieron un respiro después de recibir este importante pedido y no sólo conservan la planta laboral de 3,600 trabajadores, sino que se contratará mas personas.

En mas de los cetemios, con el fin de ofrecer una alternativa cultural sana y alejar de los vicios a compañeros y compañeras trabajadoras de la CTM Cajeme, se dio a conocer a todos los sindicatos y demás organizaciones de esa central, las bases de la Convocatoria denominada La Voz de Cajeme, misma que se dividirá en dos géneros, participandose en género musical libre, calificándose la voz, entonación y desenvolvimiento en el escenario, informó su dirigente Fernando Millán Harrison.

El jurado calificador será ajeno a las empresas adheridas a la CTM, las inscripciones serán gratuitas y podrán efectuarse mediante su delegado o secretario sindical desde ayer 1 de junio al 5 del mismo mes, dijo en rueda de prensa a la que vinieron desde Hermosillo, Kena Vázquez, coordinadora de comunicación social estatal y promotora cultura y del arte, asi como Martin Castro, de la Federación de Trabajadores de Hermosillo (CTM), evento similar realizado con mucho éxito en la capital sonorense.

Por otra parte, Comisarios y Delegados Municipales se reunieron en dias pasados en el poblado KM 9 rumbo cercano a Hornos, con el diputado local por ese Distrito, Rafael Buelna Clark, presentándole una serie de proyectos de beneficio comunitario, evento al que además de dieron cita el Director de Comisarias y Delegaciones, Nicolás Campas Romero, asi los comisarios de Esperanza y Pueblo Yaqui, Rubén Bojórquez y Trinidad Sánchez Lara, asi como los delegados de Buenavista, Cumuripa y Hornos, no viendo uno por ahi a la torbellino de Marielos López, comisaria de Cócorit.

Matan policías a cuarto machetero (era lider) y difunden foto. Al tratar de dialogar con el líder machetero, “El Gamesa”, en calle Treceava entre Tepehuajes y Pitahaya Madura, en la colonia Palo Verde Indeur de Hermosillo, opuso resistencia, siendo abatido por agentes de la AMIC de la Fiscalía General de Justicia (FGJE) luego de ser atacados con machete, hechos sucitados cuando personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) estaba por ejecutar orden de aprehensión a tres personas.