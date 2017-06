Vaya sorpresa que se generó el lunes en las redes sociales cuando se dio a conocer que Francisco “Palillo” Villanueva regresaba a la nómina estatal, primero lo ubicaron en el Tribunal Contencioso que ahora tiene otro nombre, luego de consejero electoral y terminó como asesor del Tribunal Estatal Electoral, pero donde se encuentre provocó polémica porque fue el brazo operador de Roberto Romero y del padrecismo… Luego de traicionar su partido el PRI, pasó al PAN o mejor dicho al padrecismo, desde donde operó muchas acciones que dicen no fueron precisamente muy limpias, pero el caso es que todavia ayer era un escándalo su supuesto nombramiento, ah, hasta donde Politica Regional sabe, el Secretario de Gobierno es muy amigo del “Palillito” desde muchos antes de que éste dejara al PRI… El CDE del PAN solo reconoció la renuncia de cinco panistas que se fueron a MORENA, las cuales calificaron su fuga de ambiciones personales, hasta ahí, tan pobre esa “moralla” de fugados que ni siquiera amerita una declaración de David Galván!

Pues asi, vaya sorpresa que se generó el lunes en las redes sociales cuando se dio a conocer que Francisco “Palillo” Villanueva Salazar regresaba a la nómina estatal, primero lo ubicaron en el Tribunal Contencioso que ahora tiene otro nombre, luego de consejero electoral y terminó como asesor del Tribunal Estatal Electoral, pero donde se encuentre provocó polémica porque fue el brazo operador de Roberto Romero y del padrecismo.

Luego de traicionar su partido el PRI, pasó a las filas del PAN o mejor dijo del padrecismo, desde donde operó muchas acciones que dicen no fueron precisamente muy limpias, pero el caso es que todavia ayer miercoles un escándalo su supuesto nombramiento, que desde luego se va a confirmar en estos días, ah, hasta donde Politica Regional sabe, el Secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella, es muy amigo del “Palillito” desde muchos antes de que éste dejara al PRI.

VAN POR AMPARO, ah, ante la inminente deportación o extradición, dependiendo que les encuentren, los esposos Roberto Romero y Mónica Robles tramitaron sendos amparos ante el juzgado primero de distrito, porque es obvio que si las autoridades de migración los expulsan tendrán que responder por los delitos en su contra en México, ante este riesgo, lo mejor que pueden hacer es estar amparados para en cuanto pisen territorio mexicano no les vaya a caer manotas.

Ahora lo interesante sería saber cuántos amparos ha tramitado esta pareja y contra que autoridades, porque se supone que también tienen que responder ante la justicia estatal, como la pinten esto se les complica mucho, se habla de que hay muchos cargos en su contra, pero igual, no hay nada que no resuelva un buen amparo tramitado por un despacho de lujo.

LLOVIO DE TOCHO, si, sin duda que el martes el PAN sonorense vivió un martes de gatos negros, pues le fue como en feria, de entrada el periódico Reforma maneja un reportaje en donde un narco asegura haber sido socio Guillermo Padrés, además de que pagaba 20 mil dólares de protección a las autoridades policiacas, de Seguridad y hasta al C-4, donde las mandaba tocar Javier Dagnino, quien fue el único que hasta el momento dice que no tiene vela en ese entierro.

Luego la Jornada publica un reportaje en donde la Auditoría Superior de la Federación está exigiendo a Jorge Luis Ibarra y a José Inés Palafox la reposición de 347 millones de pesos que se entregaron a la SEC y a SIDUR y nunca se ejercieron en las obras etiquetadas, y obvio tampoco se devolvieron. Y para acabar de amolarla, Morena sale a presumir de una estampida de panistas a ese partido. La muelte, chico, la muelte.

NARCO CANTOR, y asi, la información que manejó Reforma y fue replicada por Expreso y el Imparcial, pone en total evidencia al exgobernador Guillermo Padrés de haber tejido lo que llaman “una red con el narcotráfico”, y que supuestamente es investigado por la PGR desde el 2009. Pues que lentos se ven, el caso es que la publicación afirma que la campaña del exgobernador panista fue financiada por el empresario Alfonso González, beneficiado luego con obras que nunca hizo, y por el presunto narcotraficante sinaloense Gualberto Gastélum.

Todo ello por declaraciones que hizo el mismo presunto delincuente, ésto. que hace público Reforma es para terminar de hundir a Padrés y corre el riesgo ahora de quedar por muchos años en la cárcel y para hacerle un hoyo gigante al padrecismo en Sonora, incluyendo el rebote que pegará en la dirigencia nacional que insiste en defender a Padrés.

BLANCAS PALOMAS, ah otro que entró a la lista de los buscados, cuando menos por los periodistas, es Jorge Luis Ibarra, quien hasta el momento la había librado, pero ahora con la acusación de la Auditoría Superior de la Federación está metido en una buena bronca junto con José Inés Palafox, porque además de que puede terminar en la cárcel por ese desvío de fondos federales, resulta que con el nuevo sistema penal existe ya la obligación de resarcir los daños patrimoniales, además de terminar en prisión.

O sea, que se preparen porque deberán regresar la bicoca de 347 millones de pesos. Lo curioso es que la bronca escaló hasta José Inés Palafox y no se ve el nombre de Luis Felipe Romero, encargado de Infraestructura Educativa, por lo pronto, ya terminó la temporada de blancas palomas y todos están pasando a la lista de trompudos.

UNA PEPENA MUY POBRE, en mas de azules o ex azules, hay que reconocer que la lista de expanistas que presumió Alfonso Durazo se pasaron a Morena es amplia, pero también es una pepena pobre, porque no hay liderazgos de importancia, entre los que se pueden mencionar están Jesús María “Chuma” Martínez, ex diputado local, el ex alcalde de Villa Hidalgo, Bernardo Ríos, también presumieron al líder agrario Raúl “Pollo” Castelo; Rafael Vidrio, ex alcalde de Altar y otra menudencia.

Esto a lo mejor a nivel estatal no pinta, y para que decir que con esto Alfonso Durazo le declara la guerra abierta a su expartido (¿PAN o PRI?), pero veremos como responde la dirigencia panista a esta fuga de morralla, porque no creo que sea de capitales, por lo pronto solo reconocieron la renuncia de cinco panistas, las cuales calificaron de ambiciones personales, hasta ahí, y tan pobre esa “moralla” de fugados que ni siquiera amerita una declaracion de David Galván Cázarez.

YA NO VAN A ESPERAR, pue si, de algunas semanas a la fecha se desató una verdadera ola de macheteros en Hermosillo, Ciudad Obregón, Nogales y Navojoa, al grado de que ya se giraron instrucciones a los agentes de la policía estatal, que ante un ataque de personas con este tipo de armas no duden en usar sus pistolas. En esto fue más que claro el Fiscal General, Rodolfo Montes de Oca, al advertir a los malandros que “no se tolerará en lo más mínimo a quienes desenfunden o amaguen con arma prohibida a los agentes ministeriales porque estos utilizar su arma de cargo en legítima defensa”.

En pocas palabras, no a exponer su vida ante una agresión de esta naturaleza, prueba de ello es que este fin de semana los agentes tuvieron que disparar sobre dos delincuentes que amenazaban con lastimarlos con machete y pistola, si, pero el problema podria verse con el excremento de la Comisión Estatal de Derechos –”desechos”– Humanos, con el nuevo y aberrante Sistema Penal Acusatorio, que las secrecias y demas yerbas que benefician a los delincuentes.

DE DONDE TANTO MACHETE, pero lo que se pregunta la gente es de donde está saliendo tantísimo machete, en las últimas semanas se ha visto que en las colonias de Hermosillo y Obregón, los grupos de cholos, pandilleros y delincuentes andan portando pavorosos machetes, unos caseros y otros de fábrica, pero igual de peligrosos.

Pareciera que a esta gente alguien les está proporcionando las armas, porque es impresionante como han salido a relucir en cualquier circunstancia, algo que no era muy común, desde luego que no falta quien sospeche que grupos interesados están poniendo armas en manos de los vándalos y pandilleros para generar un ambiente de terror en la ciudad, podría ser, y no sería la primera vez que esto suceda, ésto obliga a que la policía implemente una investigación a fondo para descartar esa versión de que alguien está proporcionando armas a la delincuencia,.

EL MUDO MACHETERO, pero lo cierto es que si urge que se de entrenamiento y capacitación a la policía, concretamente a las municipales, para que pueda enfrentar este tipo de agresiones porque en honor a la verdad, un machetero de Navojoa conocido como El Mundo, dejó mal parada a la policía municipal, pues en un video se ve como los agentes no pueden detenerlo y el mentado Mudo se burla de ellos.

Al final, fue un vendedor de cachitos de lotería el que puso en paz al machetero, los agentes municipales se veían patéticos blandiendo unos garrotes de madera tratando de detenerlo y el otro riéndose de ellos, como que esto es para tomarse en serio y la capacitación para todas las corporaciones urge.