Marea Brava

Eduardo Flores

LA PIZZA QUEMADA, LA CERVEZA CONGELADA Y LA MUJER EMBARAZADA… Son consecuencias de no haberla sacado a tiempo. Con esto empiezo a desglosar en MAREAS BRAVA la tormenta política que se avecina para todo Sonora…

Si saben que Manlio Fabio Beltrones Rivera, empieza a mover sus peones para rescatar la joya perdida, la cual, está siendo la manzana de la discordia entre la militancia del PRI- estatal y municipal, claro está, que el tricolor se divide en dos grupos…

EL NUMERO UNO es político y se encuentra sumando voluntades de los diferentes sectores que se han servido de ella, para rescatar lo que en un tiempo fue de él… El segundo grupo, es económico y se mueve a 100 por hora, para no perder lo que por años se le ha dificultado armar a beneficio propio y hoy en día, en este próximo proceso electoral del 2018, quiere mantenerse a flote, pero los escépticos que han vivido del poder de otros, murmuran que este cuento se acabó………… CAMBIANDO…

Fíjense que no he podido entrevistar al Diputado Emeterio Ochoa Bazua, para que dé su opinión sobre el comentario que vertió sobre su persona el Lic. Abel Murrieta Gutiérrez, que por cierto no son nada agradables, pues lo hace ver como un niño tonto sin conocimiento alguno sobre las leyes de nuestra constitución política.

Emeterio Ochoa es todo un Diputado, pero, Murrieta Gutiérrez, es de reconocer que tiene bastante conocimiento sobre esto, pues hay que recordar que tuvo en sus manos la seguridad del Estado de Sonora por varios años, en los cuales, también cometió errores que podría pagar algún día, claro está, si la PGJE, o, la PGR decide hacerlo sobre su persona a título personal, o a través de denuncias ciudadanas.

Por lo pronto, Emeterio Ochoa, no puede ponerse a las patadas con el Diputado Federal Abel Murrieta Gutiérrez, porque le va mal…………….

‘GOLES QUE ALIVIANAN’… Este es el programa que trae PANO SALIDO en buena onda para muchas familias de escasos recursos de la capital del estado, y YA TIENE A DOS FAMILIAS BENEFICIADAS.

La primera es la señora Guadalupe Acuña, de la colonia Agualurca, a quien se apoyara con despensas para 15 días y 10 terapias de rehabilitación al futbolista José Guadalupe Saavedra de la Nuevo Hermosillo.

Cuando menos cumplió el legislador con este compromiso social… BIEN POR EL……..

SI GABRIEL BALDENEBRO PATRON queda dentro como aspirantes a formar parte de la Comisión de Selección que designará a los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, ¡¡HABRA PROBLEMAS!!. No puede ser juez y parte.

Hay que recordar que Gabriel es rector universitario de ITESCA, y a esa institución académica, el estado le destina muchos millones de pesos para su mejor función educativa… ¿Si desaparecen por arte de magia algunos de estos millones, verdad que él no se podrá juzgar solo?… LICENCIADO. El que mucho abarca, poco aprieta……….

IMSS SONORA LLAMA A PREVENIR

LAS COMPLICACIONES DE LA OBESIDAD. Aquí en Cajeme, los gorditos y gorditas, se ven por todas partes y poco les importa el que dirán. Déjenme decirles que 7 de cada 10 personas presenta obesidad, la cual puede provocar hipertensión, insuficiencia cardiaca y en última instancia, hasta la muerte, por eso vale más prevenir que lamentar… El coordinador delegacional de Nutrición del IMSS, Fredy Nava Raygoza, dice que México ocupa el segundo lugar a nivel mundial como el país con mayor índice de obesidad, lo cual representa una seria amenaza para la salud, pues más que una cuestión de estética, los kilos de más atentan contra el organismo. Mejor cuídese. La vida es muy bonita y si la vive rebosante de salud, pues mejor todavía. Suerte………

