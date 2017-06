Alcalde panista de Navojoa anda en plena campaña quiere ser Dip. Federal en el 2018

* Pero también quiere que su cuñado Martín Ruy Sanchez sea el próximo alcalde que lo sustituya

Por Jose “Pepe” Alvarado

Esta plenamente comprobado que hay políticos que les gusta vivir del erario publico y ademas que les gusta el huesito, y para muestra basta un botón, e alcalde panista de Navojoa el Dr. Silva Vela dicen que ya anda en plena campaña buscando posicionarse para ser él el próximo candidato a la diputación federal por el séptimo distrito electoral con cabecera en su municipio Navojoa.

Dicen ademas que este señor se cree virrey en Navojoa, no conforme con andar él buscando la diputación federal también anda a todo lo que da buscando posicionar a su cuñado el actual secretario del ayuntamiento de Navojoa Martín Ruy Sanchez, a quien a toda costa lo quiere dejar como su sustituto en la presidencia municipal, o sea que que vivito salio este matasanos del Dr. Silva Vela, quiere la diputación federal para él y la alcaldía para su cuñadaso del alma.

Y dicen que jura y perjura este Dr. Silva Vela que se la tienen que conceder en Hermosillo las dos candidaturas el PAN estatal, porque si no se les puede ir a otro partido, como lo hizo cuando era priista y se fue al PAN, y ahora se le hace muy fácil al lomo de liebre amenazar con irse a MORENA si no le dan las candidaturas para él y su cuñado.

Como la ven amigos lectores donde quiera se cuecen habas en Navojoa el casi virrey, el todopoderoso del municipio que actualmente gobierna él y toda su familia que están en la nomina, ahora quiere mas, mas y mas, ojala que en el PAN estatal y nacional se den cuenta la clase de lomo de liebre que es, y si no al tiempo amigos lectores.