Denuncia ayuntamiento de Guaymas a Otto Claussen Iberri ante Fiscalía Anticorrupción

La Dirección de Asuntos Jurídicos del ayuntamiento de Guaymas interpuso hoy una denuncia de hechos ante la Fiscalía Anticorrupción contra el ex alcalde Otto Claussen Iberri y funcionarios de la administración municipal pasada, así como empleados de una institución bancaria.

Carlos Mexía Osuna, titular de dicha dependencia en la Comuna guaymense, fue quien interpuso la querella ante la citada Fiscalía Estatal, acompañado por el secretario, Edgar Allán Jaramillo, entre otros empleados de confianza.

La denuncia es en relación al proceso o la forma en que se contrató un empréstito de alrededor de 365 millones de pesos con una institución financiera denominada “Bansi” en el trienio 2012-2015, cuando ejercía como alcalde Otho Claussen Iberri.

“Esa es la denuncia, hay varias irregularidades, y ya será la fiscalía la que determine si hay o no responsabilidades; son varios funcionarios, inclusive bancarios”, sostuvo Mexía, “es un tema muy amplio ya está en manos de la fiscalía, es en relación a todo el proceso de contratación de deuda.

Se trata de Otto Guillermo Claussen Iberri, ex alcalde de Guaymas; Oralia Sánchez Hernández, ex Síndico; Ramón Leyva Momtoya, ex secretario del Ayuntamiento; Manuel Gil Ibarra Salgado, ex tesoreromunicipal; Héctor Hernández García, ex contralor municipal; Roberto Romano Terrazas, ex regidor; Arturo Hebert Alfaro, delegado fiduciario de Bansi; Jorge Guerra Montes; director general y presidente del consejo de administración de Bansi, y Luis Octavio Vallejo, director general jurídico de Bansi.

Mexía Osuna agregó que en el vecino municipio se detectaron varias irregularidades, una de ellas fue el hecho de detectar que el este no tenía la capacidad financiera para contratar un crédito tan oneroso.

En la entrevista, trascendió que el ayuntamiento porteño tiene que abonar a la deuda referida, un monto cercano al 50% de lo que recibe por concepto de participaciones federales.

Pero además, la deuda asumida por el municipio en el trienio pasado, con la contratación del crédito BANSI por 365 millones de pesos, no era necesaria, subrayó el representante legal del Municipio.

“Al contrario las consecuencias de este acto irresponsable ya las estamos pagando en la actualidad y la seguirán pagando las próximas seis administraciones municipales siguientes”, expuso el funcionario, “el informe de la cuenta pública de 2012 decía que somos insolventes y recomendaba renegociar los adeudos adquiridos, así como aumentar los ingresos propios. Todo esto para no poner en riesgo el patrimonio de los guaymenses”.

En consecuencia, se hizo exactamente lo contrario, reveló, se tomó la desafortunada decisión de adquirir un crédito millonario, una decisión por demás irresponsable y que además tendrá consecuencias legales tanto para Otto Claussen, como para otros ex funcionarios suyos.

“Todo esto lo hizo a pesar de que él, como diputado local fue presidente de la Comisión del ISAF en el Congreso del Estado y en todo momento estuvo al tanto de la situación financiera tan delicada por la que atravesaba el municipio”, señaló.

Nunca debió celebrarse el contrato porque este no era bajo las mejores condiciones de mercado. Guaymas tiene que ser referente nacional para que los legisladores locales y federales tomen cartas en el asunto y hagan modificaciones en la ley para evitar situaciones como ésta. El municipio tiene muchas necesidades pero esas necesidades se deben suplir conforme se puedan solventar financieramente, puntualizó.