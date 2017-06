Sale Proyecto Puente de Larsa

* En el espacio matutino que condujo hasta el 31 de mayo, el titular del espacio noticioso lamentó que en el sexenio pasado del hoy ex gobernador Guillermo Padrés Elías criticó e incluso, atacó a algunos funcionarios públicos que faltaron a la legalidad o fallaron en la función pública; sin embargo, advirtió que en este gobierno no sería la excepción…

Hermosillo, Sonora (DP).- Con una denuncia velada de ser víctima de presiones e intolerancia gubernamental, el periodista Luis Alberto Medina y su Proyecto Puente salieron al aire por última vez la mañana del miércoles.

En el espacio matutino que condujo hasta el 31 de mayo, el titular del espacio noticioso lamentó que en el sexenio pasado del hoy ex gobernador Guillermo Padrés Elías criticó e incluso, atacó a algunos funcionarios públicos que faltaron a la legalidad o fallaron en la función pública; sin embargo, advirtió que en este gobierno no sería la excepción.

Apuntó que Proyecto Puente continuará vigente como marca en redes sociales y en la misma red, pero por lo pronto agradece la oportunidad a los dueños de Larsa Comunicaciones por el espacio brindado a su proyecto de noticias matutino.

Velada fue la denuncia del periodista de que existe la posibilidad de ser víctima de presiones para no ejercer con libertad el periodismo que encabeza junto a un grupo de profesionales de la noticia en Sonora.