Marea Brava

* EL PRI ESTATAL Y EL PRI-CAJEME, más divididos que nunca. El Lic. Abel Murrieta Gutiérrez, Diputado Federal por el tricolor, se tira con todo y contra todos los militantes y políticos de su partido, al decir que son unos fracasados en el tema de seguridad. Afirma que todos quieren evadir su responsabilidad, excusándose que ciertos delitos no son de su competencia, sino del fuero federal…. HASTA EL DIPUTADO LOCAL EMETERIO OCHOA BAZUA, se llevó sus golpes, al pretender modificar la nueva ley. Dijo “Se nota que no sabe lo que dice, ni siquiera conoce la ley”………..

* Esto viene de un comentario ciudadano en INFOCAJEME… “Ah, que Don Abel Murrieta de memoria tan corta y de lengua tan larga, que pronto olvido su papel como procurador de Sonora con el Gobernador Bours cuando la tragedia de la guardería ABC y su teoría del Cooler mágico que afecto y aun afecta la investigación, o su papel también como procurador de Sonora con el gobernador Padrés en la ilegal detención e ilegal encierro de Gisela Peraza. Que te compre quien no te conozca”. Y hay otros comentarios más venenosos en su contra… ¡¡VEREMOS COMO LE VA AL DIPUTADO con el fuego amigo!!………………….

Eduardo Flores

EL PRI ESTATAL Y EL PRI-CAJEME, más divididos que nunca. El Lic. Abel Murrieta Gutiérrez, Diputado Federal por el tricolor, se tira con todo y contra todos los militantes y políticos de su partido, al decir que son unos fracasados en el tema de seguridad. Afirma que todos quieren evadir su responsabilidad, excusándose que ciertos delitos no son de su competencia, sino del fuero federal….

HASTA EL DIPUTADO LOCAL EMETERIO OCHOA BAZUA, se llevó sus golpes, al pretender modificar la nueva ley. Dijo “Se nota que no sabe lo que dice, ni siquiera conoce la ley”. QUEDA CLARO QUE MIENTE GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ, líder del PRI-Estatal, al decir que toda la estructura del tricolor viene más unidad que nunca para el próximo proceso electoral que se avecina. Déjenme decirles que lo único que se avecina es una guerra interna de los priistas de Hermosillo contra los priistas de Cajeme.

Con este enfrentamiento de declaraciones de Abel Murrieta contra su misma gente, quiere decir que las cosas no andan bien internamente…

A lo mejor no le quieren dar oportunidad de competir por la Alcaldía de Cajeme y eso lo ha de haber molestado, pero, el que patea el pesebre, no tiene disciplina política y eso el PRI-Nacional y el Estatal, no se lo perdona a nadie, mucho menos a quien blasfema contra su misma gente… ¿Quién ganará?… ¿Abel o el gobierno del estado?…

SE RUMORA que algo saldrá a la luz pública contra el Diputado Federal. Es obvio que alguien le tiene que contestar al legislador federal por Sonora… NO SE PÍERDAN EL PROXIMO EPISODIO. Todos contra Abel Murrieta Gutiérrez, por su indisciplina política que viene manejando a título personal, poniendo en evidencia la incapacidad de gobernar la gente de su propio partido político, que es el PRI……….

“Nada más para que se den una idea de lo que pueda salir más adelante en su contra”… Esto viene de un comentario ciudadano de INFOCAJEME… “Ah, que Don Abel Murrieta de memoria tan corta y de lengua tan larga, que pronto olvido su papel como procurador de Sonora con el Gobernador Bours cuando la tragedia de la guardería ABC y su teoría del Cooler mágico que afecto y aun afecta la investigación, o su papel también como procurador de Sonora con el gobernador Padrés en la ilegal detención e ilegal encierro de Gisela Peraza. Que te compre quien no te conozca”. Y hay otros comentarios más venenosos en su contra…

¡¡VEREMOS COMO LE VA AL DIPUTADO MURRIETA con el fuego amigo!!……… PERRO QUE COME HUEVO AUNQUE LE ROMPAN EL HOCICO…

Tal es el caso del líder del transporte de la CTM Luis Acosta, a quien por el año 2000, la empresa PAGASA lo despidió por supuesto robo de Gas LP. Esta tradición no la olvida y la sigue aplicando en el transporte. O mejor dicho como dice el refrán DEL PERRO QUE COME HUEVO………. INVERTIR EN POLITICA CREA CORRUPCION.

Lo saben los cuatro Diputados Locales con que cuenta Cajeme. Pero les vale… Tienen meses regalando despensas a la gente de pueblo Yaqui y de otras comunidades, así como en colonias populares; reparten refrigeradores, lavadoras, planchas, paquetes de carnes asadas, entre otras cosas más, para ir preparando su reelección en las posiciones que les han dejado jugosas ganancias económicas. Pero todo lo andan haciendo con recursos del pueblo… ESTO ES CORRUPCION Y MIGUEL ANGEL MURILLO LO SABE, PERO, … !BIEN GRACIAA!! …..

POR HOY ES TODO… GRACIAS PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION MI CORREO:

REPORTERO60@YAHOO.COM.MX MI CEL. 6442-12-90-71