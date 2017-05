Politica Regional

¡PELIGRO DE MUERTE!.- El PRI puede quedar herido de muerte si no gana en el Estado de México, porque en este momento hay un escenario catastrófico, ya que es casi seguro que pierda Coahuila y Nayarit, de ser así, Peña Nieto perderá el control del partido en la Asamblea de agosto, porque ya no tendrá un liderazgo real con todo y la fuerza de la presidencia y en una de estas “crece” la figura del sonorense Manlio Fabio Beltrones para lo que usted “guste y mande” amigo priista… ¡PEÑA NIETO HUNDIDO!.- El que sabe que está totalmente hundido es el Presidente, lo único que lo pondría reflotar es un triunfo electoral en el EdoMex, se sabe que su figura, gobierno y liderazgo están vacíos, si se da una derrota generalizada los priistas se van por la rebelión y al “sálvense quien pueda” o cada quien agarrará por su lado no faltando los traidores y cobardes que saltarán del barco al ver que se está hundiendo. ¡Esto es una amenaza de muerte política y Peña Nieto lo sabe!

Pues este domingo se sabrá quien es quien, caray, faltan cinco dias para saber “quien es quien en los precios electorales”, asi es, este miércoles iniciada la veda electoral y el domingo elección en cuatro estados y unas elecciones extraordinarias en pequeños municipios de Oaxaca, y en el Estado de México, Coahuila y Nayarit son para gobernador y locales.

En Veracruz se eligen más de 200 alcaldes, y en ésto no solo están en juego gubernaturas y alcaldías, sino que las elecciones intermedias del 2017 siempre marcan tendencia para la presidencial del siguiente año, y ahora con más razón porque va en jugo la joya de la corona: El Estado de México. Ah, las encuestas mas serias dan ligera ventaja a Alfredo del Mazo

Ultima llamada, y asi, estas elecciones traerán muchas consecuencias con todo y la gritona que se carga Andrés Manuel López Obrador, quien se siente el amo de los chicharrones, porque nomás quiere que truenen los suyos, sabe perfectamente que está en juego su futuro electoral y para ello tiene que ganar la gubernatura del Estado de México, porque Morena no tiene chance en Nayarit ni en Coahuila.

En Veracruz la operación política que hace Miguel Angel Yunes va a darle una mayoría cómoda al PAN en las alcaldías, de ahí obligado López Obrador a levantarse con el triunfo en la tierra de Enrique Peña Nieto para tener cuando menos gubernatura para usar de plataforma electoral y financiera, si no logra una victoria contundente, sabe que eso será el principio del fin, ah, en la entrevista con Pepe Cárdenas parecia uno estar escuchando a Nicolás maduro.

El perder diez gubernaturas en las últimas elecciones es una sentencia de muerte política para el PRI, para el presidente Peña Nieto y para su actual dirigente Enrique Ochoa Reza, con ésto los priístas pierden los estados más importantes del país: Nuevo León en manos de Jaime Rodríguez, el Bronco, un gobernador independiente, la Ciudad de México en manos del PRD o Miguel Angel Mancera, Veracruz en manos del PAN, Puebla, panista, y bueno, la mayoría de los estados importantes en voto y dinero perdidos.

ACARICIA CANDIDATURA.- El que está acariciando la candidatura presidencial es Ricardo Anaya, porque todo le está cuadrando, cumplió con Los Pinos al ponerles un flan en el Estado de México, ésto le dio mano en Coahuila y Nayarit y no se diga Veracruz, si el PRI gana en el Estado de México, Anaya se levanta totalmente robustecido y podrá tomar el control total del PAN en el país, con todo y los esfuerzos que pretenden hacer Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle.

De éste, se dice que su verdadera intención es terminar negociando la gubernatura para su esposa, aunque esta versión está medio jalada porque falta mucho tiempo, asi que en este momento Ricardo Anaya tiene el control de la mayoría de los comités estatales del PAN y de los consejeros politicos nacionales y ahora puede tener el dominio pleno con dos triunfos electorales.

¡PEÑA NIETO HUNDIDO!.- El que sabe que está totalmente hundido es Enrique Peña Nieto, lo único que lo pondría reflotar es un triunfo electoral en el Estado de México, se sabe que su figura, gobierno y liderazgo están vacíos, si se da una derrota generalizada los priistas se van por la rebelión y al “sálvense quien pueda” o cada quien agarrará por su lado no faltando los traidores y cobardes que saltarán del barco al ver que se está hundiendo.

Obvio, muchos de esos cobardes y traidores lomos de liebre entrarán en negociaciones con los ganadores, incluyendo a López Obrador, los gobernadores priistas comenzarán a preparar estrategias de sobrevivencia, los grupos de poder al interior del PRI van a buscar rescatar cuotas y cotos para no quedar en total orfandad, preguntándose que no están “cadados” con el partido, como en Cajeme lo han hecho algunos panistas que ya andan de ofrecidos o arrimados en Morena.

Sin duda que es un escenario muy catastrófico lo que le espera a Peña Nieto y al PRI si pierden el Estado de México, pueden darse el lujo de perder Coahuila y Nayarit, pero no el mayor estado del país, con sus millones de votantes y miles de millones de presupuesto, además eso significaría la debacle total del Grupo Atlacomulco. “Sería la muelte, chico, la muelte”, bueno, solo un milagro podria salvar al PRI en la elección presidencial del 2018.

MOVIMIENTOS CIUDADANOS.- Para que decir que si hay una debacle y Morena se lleva todas las canicas, cosa poco probable porque solamente está fuerte en el Estado de México, entonces quedaría en claro que el voto antisistema, el voto indignado y el voto útil son los que están mandand, porque es obvio que los rollos populistas de López Obrador no convencen ni al más amolado de los mexicanos.

Lo único en que piensan los sectores indignados es en la revancha contra el viejo sistema político mexicano que los tiene bien amolados.

Y creen que su vengador sería López Obrador a quien le van a entregar el control del país como en su momento hicieron los venezolanos, ante ésto y para que no tener otro Hugo Chávez no queda otro camino que fortalecer desde ahorita los movimientos ciudadanos y cuidar el voto para no dar un cheque en blanco. Si votamos por un color para la Presidencia, hay que votar por otros colores para el Congreso para emparejar los cartones. Ojo, mucho ojo!