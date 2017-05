¡Ahora los los productores del Fuerte Mayo toman la caseta de Estación Don, piden 6000 por tonelada de trigo, siguen las presiones al estado!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Miren amigos lo que hoy les comentaremos para su conocimiento estimados lectores, a quienes agradecemos sus comentarios y denuncias, el asunto aquí en Sonora parece ya tener otro fin político, aprovechándose del dicho “VAMOS A MISA Y A VENDER LAS CAÑAS”, y así pudiera estar pasando en el estado de Sonora.

Los productores se pueden estar aprovechando de los bajos rendimientos del trigo, del precio bajo según ellos y a la vez cumplen también con quien mañosamente los esta moviendo en contra del Estado, y la verdad pues así son las políticas cochinas, y no nos asustan siempre han sido así, los interesados siempre buscan los mecanismos que se acomoden a ellos y presionan de esa manera, levantando a la gente, azusando a la gente orientando según ellos a la gente por su bien aunque estén equivocados.

Lo hacen con el afán de conseguir según ellos mas dinero para sus organizaciones de productores entre otros asuntos personales políticos y demás, ojala que la señora gobernadora a estas alturas ya se haya dado cuenta que por donde quiera le están brotando asuntitos, chiquitos si ella quiere pero ya son varios como este, mas los que vienen según los que saben mas de esto para el estado de Sonora.

La verdad quien realmente estará detrás de todo esto, porque el hecho de que los productores se jacten de que la gobernadora los atiende a la hora que ellos quieren, les consigue audiencias en México con todas las dependencias eso no quiere decir que la gobernadora este muy tranquila y que todo les cree a los productores, ella sabe que aparte de todo, algo traman, algo quieren, mas allá de sus peticiones en publico.

Pues que mala onda que no dejan trabajar en paz a la señora gobernadora, y lo mas raro que a cada rato le estén saliendo este tipo de asuntitos, manifestaciones, amenazas de tomar la cuatro carriles, peticiones de los yaquis todos los días, amenazas de los productores de Cajeme, ahora son los productores del Fuerte Mayo, haber próximamente quienes serán los que también presionen así al gobierno del estado y al federal.

Ojo señora gobernadora alguien esta moviendo el tapete a Sonora, y si no al tiempo amigos lectores.