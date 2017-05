Marea Brava

* QUE TRISTE ES SENTIR QUE ESTORBAS, QUE TU PRESENCIA MOLESTA. Qué triste es sentir que tú estás para todos pero nadie está para ti. Que solo te buscan cuando te necesitan… Tal es el caso, de las líderes sociales de todos los partidos políticos de Cajeme, las cuales mandan a buscar el voto popular por las diferentes colonias, comisarías y delegaciones del municipio de Cajeme. Conozco algunas de ellas, que dan la vida por su partido, pero estos ni se inmutan por las necesidades de estas nobles mujeres que salen a las calles a promover el perfil de sus candidatos preferidos………………

Eduardo Flores

QUE TRISTE ES SENTIR QUE ESTORBAS, QUE TU PRESENCIA MOLESTA. Qué triste es sentir que tú estás para todos pero nadie está para ti. Que solo te buscan cuando te necesitan… Tal es el caso, de las líderes sociales de todos los partidos políticos de Cajeme, los cuales las mandaran a buscar el voto popular por las diferentes colonias, comisarías y delegaciones del municipio de Cajeme.

Conozco algunas de ellas, que dan la vida por su partido, pero estos ni se inmutan por las necesidades de estas nobles mujeres que salen a las calles a promover el perfil de sus candidatos preferidos.

Estos cuando logran su objetivo, se olvidan de ellas, dejándolas en el total abandono, porque ni trabajo les dan en las administraciones, llámese federal, estatal o municipal, y es triste ver que ellas están para todos, pero nadie está para ellas, porque solo las buscan cuando las necesitan… FEO CASO, PERO TODA UNA REALIDAD…………………..

AYER me traslade a una reunión conferencia de prensa con la coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano, Lic. María Dolores del Rio, quien dijo andar en gira de trabajo promocionando el programa Observatorio Ciudadano, el cual comprende platicas de análisis con la sociedad civil, las cuales son sometidas para su estudio con las autoridades responsables de cada caso, refiriéndose especialmente a la inseguridad que se vive actualmente por todo el país, y no exclusivamente en el estado o este municipio, diciendo que sostuvo un acercamiento con el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Antonio Gutiérrez Lugo, para entregarle cada una de las peticiones ciudadanas de estas familias, a lo cual el jefe policiaco, se comprometió dijo a visitar personalmente cada domicilio de estos ciudadanos, para conocer de viva voz la problemática de su colonia o barrio en este municipio……………

COINCIDO CON ALGUNOS CIUDADANOS Y CON MI AMIGO, Marcelino Pérez Arenas, porque un partido que defiende, protege, disculpa, oculta, minimiza y hasta tolera las corruptelas de algunos de sus militantes difícilmente deberá contar con el apoyo de la ciudadanía en este 2018, independientemente de lo que hayan hecho los de otros partidos.

Escudarte con lo que hicieron otros militantes de otros partidos políticos, no te garantizará a futuro un triunfo electoral. Se debe entender que la sociedad en general, hoy en día esta mas despierta que nunca, pues los dimes y diretes que salen públicamente a través de las redes sociales, le ha servido mucho a la sociedad para despertar de este letargo sueño de promesas incumplidas y no me refiero a ningún partido político en especial, simplemente que este 2018, la gente podría darle un susto a aquellos partidos que dicen tener las mejores estructuras de militantes para lograr el triunfo electoral de este 2018… ¡!AGUAS!!… AGARREN PIEDRAS……………….

El empresario Mario Humberto Aguirre Ibarra, que fue detenido por el delito de despojo en grado de tentativa y falsedad de declaraciones ante un notario público. Ahora también está siendo procesado penalmente como cómplice del exmandatario panista Guillermo Padrés Elías por haberle dado “moches” para beneficiarse en la licitación de uniformes escolares gratuitos… Mario Aguirre será enjuiciado por el delito de Despojo con Violencia en las Personas, en grado de tentativa, previsto por el Artículo 323 del Código Penal para el Estado de Sonora, con una pena máxima de hasta seis años de prisión… NI MODO, EL SE LO BUSCO Y LO ENCONTRO………

Nueva fecha para revisar de manera conjunta la legislación a favor de los derechos del gremio periodístico en Sonora con los diputados de la Comisión de Comunicación y Enlace Social que preside la diputada Karmen Aída Díaz Brown Ojeda.

Esta será el próximo ocho de junio, para dar a conocer observaciones de las iniciativas y proyectos en la materia, que garanticen la libertad en el pleno ejercicio periodístico de todos los comunicadores de Radio, TV y prensa escrita…… OJALA SE LOGRE, AUNQUE ELLO NO GARANTIZA REGRESAR CON VIDA A CASA………………….

El Diputado Omar Guillen Partida, es un fraude como legislador y anda realizando diversas reuniones con todos los sectores para que le apoyen de nuevo en su reelección. Con los mismos impuestos de los sonorenses se anda promoviendo en Cajeme… ¡CINICO!… PERO SU DERROTA ESTA CANTADA………

