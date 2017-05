Marea Brava

* Parece que los legisladores empiezan a reaccionar ante la muerte de nuestro compañero Javier Valdez en Culiacán Sinaloa… LA DIP. CÉLIDA TERESA LÓPEZ CÁRDENAS, integrante del grupo parlamentario del PAN en el Congreso del Estado de Sonora, este día presentará ante el pleno la iniciativa de Ley para Protección de Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos……….

Parece que los legisladores empiezan a reaccionar ante la muerte de nuestro compañero periodista Javier Valdez en Culiacán Sinaloa… AHORA LA DIP. CÉLIDA TERESA LÓPEZ CÁRDENAS, integrante del grupo parlamentario del PAN en el Congreso del Estado de Sonora, este día presentará ante el pleno la iniciativa de Ley para Protección de Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos…

Me informaron que a las 10:00 de la mañana, ofrecerá una rueda de prensa ante los medios de comunicación, para dar a conocer los mecanismos que se utilizaran para garantizar la seguridad de todos los que ejercemos esta noble profesión de la comunicación. Esperemos y esta nueva ley, permita movernos con más libertad para tener bien informado a la ciudadanía sonorense……………..

El coordinador de la Comisión Política del Partido Acción Nacional, Rafael Moreno Valle, llega a Cajeme este próximo sábado a las 6:30 de la tarde al Club Campestre, donde ofrecerá una conferencia de prensa, donde se dará a conocer el cambio de estrategia política en Sonora, con el slogan de gobiernos humanistas y un cambio con responsabilidad… TODOS PROMETEN EL SOL Y LAS ESTRELLAS……

DETECTA IMSS QUE la transmisión del Virus del Papiloma Humano (VPH) continúa, incrementándose el número de casos hasta en un 50% en los últimos años. Especialmente en jóvenes que inician su vida sexual cada vez más temprano, sin preservativo, sin cuidarse, y de igual forma llegan pacientes desde los 16 años las más jóvenes, hasta los 45 o 50 años, pero la mayoría son jóvenes.

DICE El encargado de la clínica de displasias del Hospital General Regional No.1 del IMSS, Luis Ramón Sing Páramo, que esta enfermedad es la causa principal del cáncer cervicouterino, la cual es la segunda causa de muerte en mujeres en México…..

Lamentable la propagación de estas enfermedades venéreas entre nuestra sociedad. Hay que tomar medidas desde el seno del hogar para prevenir a nuestros hijos de los riesgos que corren por no usar el preservativo como medida preventiva………………

El Alcalde Faustino Félix Chávez, ayer clausuró las Jornadas por la Nutrición impulsadas por la legisladora federal, Sylvana Beltrones Sánchez, con esta acción emprendida se Busca combatir la carencia de alimentación en Cajeme y al mismo tiempo concientizar sobre el buen comer en los hogares, en esta noble labor altruista de nuestras autoridades, estuvo presente el Secretario de Desarrollo Social en Sonora, Rogelio Díaz Brown, quien el día de ayer por la mañana, emprendió una intensa gira de trabajo por el municipio, haciendo entrega de apoyos diversos a familias de escasos recursos de la localidad… SE AVENTARON UN 10…………

Muchas felicidades a nuestro amigo Sergio Meraz de El Bucanero por su cumpleaños número (¿) quien estuvo de manteles largos en compañía de amigos y su apreciable familia, degustando una serie de platillos marisqueros… (a ver si sabe prepararlos). Ojala mi dios le dé oportunidad de cumplir muchísimos más. Animo amigo y pásatela bien………

Los Agrotitanes del Valle del Yaqui, a fuerzas quieren que cancelen la operación del Acueducto Independencia. A quien utilizaran para lograr se les cumpla esta barbarie.

Ya le hablaron a CONAGUA y no sé qué otra dependencia, pero lo cierto es que ya saben por dónde le duele a la federación y estos últimos, todo lo arreglan con dinero. Más que nada, eso es lo que quieren los Agrotitanes. De insistir, lo van a lograr nuevamente. Todo para ellos. Nada para el pueblo……………

