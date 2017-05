Politica Regional

Por supuesto que el pretexto de los “usos y costumbres” o eso de que son una “nación” no aplica en el grupito de provocadores y rojillos que encabeza Higinio Ochoa Vega al frente de no menos 20 indígenas de la tribu yaqui de Loma de Bácum, dolidos porque en las elecciones de enero del presente año la gran mayoria de sus habitantes les dieron la espalda y votaron por Gilberto Butimea González para Gobernador Tradicional… Un evento más de la pasarela política para fortalecer aspiraciones de algunos priistas que se aproximan de aquí al 2018 se dio ayer, el Roger de nuevo a Dio. Fed., su prima Carmela a la alcaldía y el ladino y vaquetas del Faly Pablos a lo que caiga, ni modo, este es el nuevo PRI, el que prometió a los sonorenses “Un Nuevo Sonora” con la Claudia a la cabeza!.. Manuel Cadena Ibarra de nuevo lanzó un juego sin hit ni carrera en la la Liga Softbol de los Médicos, venciendo 4-0 a los “Broncos”. Con este son 16 los juegos sin hit ni carrera que ha lanzado a lo largo de su carrera!

Asi es, por supuesto que el pretexto de los “usos y costumbres” o eso de que son una “nación” no aplica en el grupito de provocadores y nefastos que encabeza Higinio Ochoa Vega al frente de no menos 20 indigenas de la tribu yaqui de Loma de Bácum, dolidos porque en las elecciones de enero del presente año la gran mayoria de sus habitantes les dieron la espalda y votaron por Gilberto Butimea González para Gobernador Tradicional.

El alborotador e incendiario de Ochoa Vega era apoyado con todo por el anterior Gobernador Tradicional, quien al igual que él están en contra del desarrollo y progreso de su pueblo y del resto de las conunidades yaquis, a quienes de antemano la obra del Gasoducto les ha traido una serie de beneficios sociales tanto en obras como en acciones sociales, compromisos que van a continuar por muchos años tal y como lo signa el acuerdo firmado por todos lo gobernadores de los ocho pueblos yaquis.

Buitimea González, quien por el hecho de apoyar esta obra desde el año pasado, tanto él como el grupo de amigo yaquis que siempre le han acompañado, fueron –y siguen siendo– victimas de agresiones del grupito hamponil de Ochoa Vega, sufriendo hasta el incendio de sus viviendas, daños a sus vehiculos y otros delitos mas, ni siquiera respetando la investidura de Gilberto como Gobernador Tradicional de ahi de la Loma de Bacum, aunque para colmo de males, el alcalde perredista de Bácum, se puso de lado del grupito nefasto de Ochoa Vega.

“Es estrategia del grupo contrario para amedrentar. Nosotros no queremos problemas, solo trabajar”, afirmó el Gobernador Tradicional de Loma de Bácum. Es la estrategia de ellos, porque a nostros a diario nos amenazan de muerte y entrar a golpearnos y quemarnos las casas, lo que quieren es mas conflicto para que nostros los agredamos o cualquiera del Gobierno.

“Nostros no queremos problemas, no queremos conflicto, queremos trabajar tranquilamente, ellos no sé que tendrán”, dijo a los medios de comunicación Gilberto Ochoa Vega.

Un “Botiquín de primeros auxilios” recibieron las personas en el evento o “acción contra la pobreza” encabezado por la diputada Sylvana Beltrones Sánchez, el secretario de Desarrollo Social, Rogelio Díaz Brown, y los diputados locales Rafael Buelna y Maria del Carmen Díaz Brown, quien ya no niega que la mandaron “medir” desde Palacio de Gobierno para ver si puede hacerla como posible candidata priista a la Alcaldia de Cajeme. Reiteramos, no lo niega!

Entre loas a la diputada Beltrones y a la gobernadora Claudia Pavlovich, el Roger, el Fali y la Carmela, subrayaron la importancia de este evento como parte de la estrategia que para combatir la pobreza llevan a cabo los gobiernos federal y estatal, también la legisladora estuvo en el Campo 60, municipio de Bácum, para supervisar el trabajo de la unidad-clinica de la Fundación Beltrones que previene y combate el cáncer de mama y cervicouterino, y por la tarde, a las 4:30, presidió un programa nutricional en Urbi Villas del Rey.

En el Campo 60 también se repartieron despensas, también como parte de las políticas públicas contra la pobreza, pero en fin, un evento más de la pasarela política para fortalecer aspiraciones a las candidaturas que se aproximan de aquí al 2018, habiendo buenos perfiles tanto en el PRI como en el PAN.

El Roger de nuevo a diputado federal, su prima la Carmela a la alcaldía de Cajeme y el ladino y vaquetas del Faly Pablos a lo que caiga, ni modo, este es el nuevo PRI, el que prometió a los sonorenses “Otro Sonora Ya” con la Claudia a la cabeza, y si a esas vamos, pues quedarian fuera la senadora Anabel Acosta Tapia y la diputada Brenda Jaime. Qué pena, que error cometera el tricolor!

Pero no todo es asi entre los tricolores, no se puede calificar o medir a todos por igual, sean legisladores o funcionarios publicos, por ejemplo, para la Regidora, lidereza social y varias veces Secretaria General del Sindicato del Ayuntamiento de Cajeme, Ramoncita Flores López, el Secretario de Imagen Urbana y Servicios Publicos, Marcelo Calderoni Obregón, es de lo mejorcito en la admnistración del Alcalde Faustino Félix Chávez.

Además muy de seguido se le vé a este funcionario de manera discreta en distintas colonias de la ciudad –como ayer y antier por las tardes– intercambiando impresiones con los vecinos para saber de ellos mismos cómo van los servicios publicos, en especial lo de la basura y alumbrado publico, como también hay que destacar el discreto, pero efectivo trabajo del Director de Comisarias y Delegaciones, Nicolás Campas Romero.

Entre tanto, como parte del Dia del Maestro, un grupo de ex alumnos de la Secundaria “Manuel Robles Tovar”, de la comisaria de Esperanza, le ofrecieron un convivio a los maestros, evento presidido por el Director del Plantel, José Vega Verdugo, a quien se le entregó un reconocimiento. “Todos Somos Robles”, ah, pronto los ex alumnos empezarán con el pintado de los salones de la escuela, nos dijo el Chito Zamora.

La organización que preside la profesora Norma Sosa, y el MVZ Eduardo Zamora Valenzuela, fue la organizadora del evento al que asistió el comisario Rubén Bojórquez Salas, destacando el apoyo del Lic. Pedro Mejia Mejia, a quien por cierto le ha funcionado muy bien su campaña de comprar en el comercio local de ahi de Esperanza, algo que deberia de imitar la advenediza y politizada Canaco de Edgar Manriquez.

Para concluir, grata la llamada del Licenciado Manuel Cadena Ibarra, funcionario del Cereso e hijo del veterano deportista Don Manuel Cadena Garcia –”Mr. Chrysler”– para ampliarnos detalles del juego sin hit ni carrera que tiró el pasado sábado en la la Liga Softbol de los Médicos, venciendo 4 a cero al equipo “Broncos” de Javier Medina.

Ah, con este son 16 los juegos sin hit ni carrera que ha lanzado a lo largo de su carrera, ah, el antepasado fin de semana, softbolistas de Cajeme y de todo Sonora le rindieron un homenaje a su padre Don Manuel durante el “Juego de las Estrellas” aqui en Obregón en el estadio de la unidad Nainari del Itson, también con la presencia de su hijo Santana Cadena, no pudiendo estar Ana, su hija que vive en Pachuca, Hidalgo.