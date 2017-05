Detienen a Roberto Romero y a su esposa en Tucson

Autoridades en los Estados Unidos detuvieron a Roberto Romero López y Mónica Robles Manzanedo, ex secretario de Gobierno y diputada local panista, que se encontraban prófugos de la justicia al ser considerados como la “mano derecha” del ex Gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, quien está preso por haber incurrido en actos de corrupción.

La pareja de esposos, Roberto Romero y Mónica Robles, fueron detenidos en el vecino estado de Arizona, eran buscados por el Departamento de Alguaciles de los Estados Unidos e Interpol en atención a una orden de aprehensión girada por un Juez Federal, además contaban con ficha roja para ser detenidos y extraditados; se les acusa por el delito de tráfico de influencias en perjuicio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).

Según establecieron las investigaciones realizadas por el Agente del Ministerio Público Especializado, durante el sexenio de Guillermo Padrés, Roberto Romero y su esposa aprovecharon su cercanía con el ex gobernador de Sonora para gestionar recursos federales de apoyo al campo para beneficiar el rancho propiedad de su familia llamado “Temporal de Pascual Díaz”, ubicado en el ejido La Victoria de la zona rural al oriente de Hermosillo, capital del Estado.

En julio del 2015, ésta propiedad fue sitiada por elementos de la Gendarmería Nacional para que funcionarios federales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Sagarpa realizarán una inspección donde detectaron la construcción de un bordó con el que modificó el cauce del río San Miguel para proteger sus cosechas, acción que provocó la inundación del ejido donde varias decenas de familias perdieron su patrimonio.

Cabe recordar que al ex secretario de Gobierno, Roberto Romero, también tiene una orden aprehensión por el mismo delito pero en el fuero común ante la Procuraduría General de Justicia de Sonora (PGJE) por tráfico de influencias pero en perjuicio de la Secretaría Estatal de Agricultura, Ganadería, Recursos Humanos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa).

Trascendió que la detención de esta pareja, ocurrió cuando agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas inglés) revisaron su estatus migratorio y notaron que tenían vencido su permiso en la VISA para permanecer legalmente en los Estados Unidos, además que estaban siendo requeridos por la justicia mexicana.

Roberto Romero y su esposa serán internados en el Centro de Procesamiento Migratorio de Florence, donde son retenidas aquellas personas que migraron o que son considerados sospechosos de representar un riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos, ahí serán procesados para ser deportados o extraditados según lo determine la justicia norteamericana.