Marea Brava

Eduardo Flores

COMO DICE IVONNE ORTEGA, en un spots en redes sociales… El PRI vive una severa crisis de credibilidad entre su militancia y la sociedad en general, han dejado de creer en el partido, porque algunos líderes y representantes del tricolor han manchado sus siglas; tal es el caso del líder social del PRI-Cajeme, José Quintero Landazu de Estación Corral, quien con lujo de violencia despojo de material de construcción a la señora Carolina Abireda Martínez, quien interpuso la denuncia correspondiente ante el agente del ministerio público, desde hace varios meses, y hasta el momento no ha pasado nada……..

José Quintero, le construyo vivienda a su hijo con el material robado y como todo un buen priista, dice que a él no le pueden hacer nada las autoridades porque es protegido de los priistas cajemenses…

Aclaro que ese material lo entregó un programa federal a esta señora, quien es vecina de esa misma comunidad por ser de escasos recursos.

En su desesperación, solicitó apoyo a la Asociación de Periodistas del Valle del Yaqui, para que se procediera contra Quintero Landazu, ofreciéndole los servicios legales del jurídico de esta asociación Lic. Rodrigo Bravo, quien acompañó a la afectada, pero misteriosamente parece ser se le dio carpetazo al asunto en la PGJE, lo cual dice claramente que los priistas siguen viviendo en la impunidad…

¿Qué pasa con la impartición de la justicia en Sonora?… ¿En manos de quién estamos?… El Director de Comisarias y Delegaciones en Cajeme, Nicolás Campas, invitó a José Quintero a que devolviera ese material, porque iba a ver problemas legales que enfrentar, reconociendo este vulgar ladrón, que el material ya lo había utilizado para la construcción de la vivienda de su hijo…

Y LA PGJE… ¡Bien gracias!… Por esto y muchas cosas más, El PRI no tiene credibilidad por todo el país… Menos viendo como protegen a ladrones que violentan el derecho de los ciudadanos de escasos recursos……….. Espero y alguien del gobierno del estado, ordene una investigación de fondo contra este abusivo y despreciable sujeto que se hace pasar por líder social del PRI en la comunidad de Estación Corral…………… HAY VARIOS IMPLICADOS EN ESTE CASO… ¡Qué vergüenza!…………

AYER EN ESTA COLUMNA, PUBLIQUE la aplicación de la ley Anticorrupción que obtuvo sentencia condenatoria el ex alcalde del municipio de San Javier, quien ocupó un cargo público, durante el periodo 2012 – 2015.

PERO ESTE ES AZUL… AHORA MI PREGUNTA ES… Cuando aplicaran la ley ANTICORRUPCION a uno del PRI. Hay varios que tienen investigaciones pendientes en contraloría del estado, pero Miguel Ángel Murillo, no quiere a rojos… Parece que la consigna es solamente para los azules y se cree protege a los ROJOS…

O NO ES ASI MI LIC. Murillo Aispuro… ¿Dónde está tu transparencia?… ¡Qué mal te ves licenciado!… Protección Civil de Empalme da a conocer el inicio de la temporada de huracanes, periodo en que se proyectan la formación de 24 fenómenos meteorológicos en el océano Pacífico, 7 de los cuales, podrían ser de alto impacto en Sonora…

Hay que estar preparados, pero hasta el momento, aquí no se ha dicho nada en nuestro municipio……

PROFECO EN LA MIRA POR CORRUPCION. La mayoría de las gasolineras de Cajeme, venden litros de gasolina de 800 mililitros y nadie les dice nada… Parece que los inspectores de esta dependencia llegan, cobran la cuota.

Se van, y aquí las bombas están bien… ¿Hasta cuándo tendremos que soportar esta corrupción?… El Lic. Rolando Gutiérrez Coronado, Delegado Estatal de PROFECO, debería entregar la charola para que otro haga el trabajo que él no quiere hacer…

Tantos perfiles buenos que hay para desempeñar ese puesto con más transparencia… Cualquiera puede ir con una garrafa de 10 o 20 litros a una gasolinera para que vean que les dan litros incompletos… Los concesionarios, operan con tanta tranquilidad, que hasta podríamos decir que el puesto de Gutiérrez Coronado, lo entregaron los mismos gasolineros de Cajeme….. ¡Qué poca!…………………

