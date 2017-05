Politica Regional

La PGR dio a conocer la detención de Roberto Romero y su esposa Mónica Robles ayer en Tucson, bajo los delitos de malversación de recursos públicos, en primera instancia fueron detenidos por la INTERPOL, para posteriormente ser deportados y luego detenidos por autoridades mexicanas… La respuesta definitiva a las demandas de un mejor precio por el trigo podría estar lista este miércoles cuando se reúna el Consejo Nacional Agropecuario con el secretario de Agricultura, José Rovirosa Calzada, en la Ciudad de México, informa Baltazar Peral, presidente de Aoass… Durante su gestión, el entonces titular de la SSPM, Isaac Apodaca Lauterio, formó una Policía Rural, tipo ‘Rangers’ para cuidar el Valle, y aunque durante su gestión esta división presentó excelentes resultados, durante la nueva administración los resultados han sido pésimos: el robo de implementos, lubricantes y ahora hasta de cosechas, se siguen incrementando, afirman agricultores!

Desde hace más de un año Roberto Romero y su esposa Mónica Robles se encontraban prófugos de la justicia y contaban con diferentes acusaciones en la Procuraduría General de Justicia del Estado, en la Procuraduría General de la Republica y en la Fiscalía anti Corrupción, detención ocurrida ayer tarde en Tucson, que corrió como reguero de pólvora ayer a eso de las 15:00 horas.

Romero López fue coordinador de campaña del ex Gobernador de Sonora hoy preso Guillermo Padrés Elías y se desempeñó en la administración pública como Secretario Técnico del Gobierno Estatal así como Secretario de Gobierno en el último periodo de Guillermo Padrés, habiendo intentado llegar como regidor pluri de asignación directa por el CEN del PAN, pero no lo logró

Por su parte Monica Robles, esposa de Romero López fungió como diputada local panista por el municipio de Navojoa, sobre ella también recaen diferentes acusaciones relacionadas con lavado de dinero durante el Gobierno de Padrés, coinciendo los hoy detenidos en haber dejado a sus respectivas parejas para iniciar un romance y casarse.

Según información extraoficial la detención en EE.UU. fue derivada de una solicitud de autoridades mexicanas a elementos policiales norteamericanos y a la Policia Internacional (Interpol), aunque corrieron versiones meses pasados, de que ambos se encontraban en Australia tras salir del pais, como también se habia dicho que se encontraban en otros paises, pero al final fueron detenidos en Tucson.

Entre tanto, en otros asuntos se complica panorama agrícola, se complica el panorama agrícola en el sur, sobre todo para Cajeme y el Valle del Yaqui, por tres situaciones muy ligadas y de impacto en la economía local; 1) la indefinición y falta de apoyo a productores de grano, caso concreto trigo, la vocación principal, 2) la disponibilidad de agua, y 3) el robo hormiga de implementos y de cosechas.

El secretario de Agricultura, José Calzada, ha traído en vueltas al dirigente de la AOASS, Baltazar Peral, en definir el monto de apoyos a productores trigueros, ante esto el pasado miércoles se efectuó una reunión en la Palapa del Distrito de Riego, a donde confluyeron casi mil productores del sector privado y social, que nos hizo recordar los inicios de lucha por el agua, habiendo ayer lunes una reunión al respecto en el Distrito de Riego.

Ante esta situación y la actitud de Calzada, se ha solicitado audiencia con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, porque no nomás son los productores de Sonora, son de 11 estados de la República, a quienes, Calzada, los trae en ascuas, “Que no hay dinero”, “Que ya se lo gastaron”, etc… pero si hay apoyo de 250 pesos para quienes importen maíz amarillo tal como lo dijo Abel Castro.

Hasta el día de ayer no se había recibido respuesta de parte de la oficina de Osorio Chong, pero para hoy martes ya está conformada la cita con Calzada, y a esperar que salga respuesta positiva, que si no, mejor ni quiero imaginar el escenario, en tanto que en la reunión de ayer, a pregunta expresa de los reporteros, el Abelón negó que haya división de posturas entre los sectores agricolas. “Analizamos, discutimos, pero no estamos divididos”, reiteró.

No es posible que tenga que intervenir Gobernación, para un asunto que compete al secretario de Agricultura, en todo caso se entendería al de Hacienda, José Antonio Meade, pero al parecer a los políticos les encanta la presión y la amenaza de revuelta social, allá ellos, al parecer la gobernadora Claudia Pavlovich, sostuvo reunión con Calzada, y ni modo que no le entre, le pega y duro si no hay acuerdos.

Por otra parte, el inicio de desfogue de la Presa ‘El Novillo’ a la de ‘El Oviáchi’ que es la que surte para el Valle y el consumo humano, ante la baja considerable de esta última en su embalse, encendió de vuelta los focos amarillos en productores e integrantes del MCA, que nuevamente se reunieron para que se cierre la bomba del Acueducto ‘Independencia’ que surte de agua a Hermosillo, ante algunos fallos que dio la SCJN, y algunos que hay pendientes.

Y si a esto le agregamos, dice Arturo Ballesteros, experto en estos temas del agro y el agua, que debido al cambio climático y al fenómeno del ‘Niño’ existe la posibilidad de que no haya lluvias abundantes en este período, pues los productores ya se pusieron el ‘huarache antes de espinarse’, empero, funcionarios de la Conagua en materia del clima, señalan que muy posiblemente si se tenga un buen verano de lluvias.

Por cierto, el año antepasado, el entonces titular de la SSPM, Fernando Isaac Apodaca Lauterio, formó una Policía Rural, tipo ‘Rangers’ para cuidar el Valle, y aunque durante su gestión esta división presentó excelentes resultados, durante la nueva administración los resultados han sido pésimos, el robo de implementos, lubricantes y ahora hasta de cosechas, se siguen incrementando, afirman agricultores.

Las autoridades dan informes y muestran números que van a la baja los índices de delitos en varios rubros, pero la percepción ciudadana es otra, y la cruda realidad, no hay día en la semana que no haya un herido de bala o algún muerto, focalizado en delincuencia organizada, es cierto, pero no cede la violencia, y si no hay chamba en verano en el valle por falta de agua… peor el asunto, ah, teniendo los delincuentes a su favor el nefasto Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Precio definitivo del trigo se dará a conocer el miércoles

De ultimo momento, la respuesta definitiva a las demandas de un mejor precio por el trigo podría estar lista este miércoles cuando se reúna el Consejo Nacional Agropecuario con el secretario de Agricultura, José Rovirosa Calzada, en la Ciudad de México, informa Baltazar Peral, presidente de Aoass, mencionando que él estará en esa reunión como representante de los productores de trigo del noroeste del país.

Subrayó que no ha variado el precio solicitado por los productores, que es de 4 mil 593 pesos por tonelada de trigo panificable y 4 mil 644 pesos para el trigo cristalino. “Son los precios mínimos que necesitamos para subsanar los costos de producción”, dijo. Hasta el momento se ha trillado casi el total de la producción triguera del sur de Sonora, cerca del 98%, y el rendimiento promedio es entre 5.6 y 5.8 toneladas por hectárea.