Se impactan autos de frente y sin frenar

El choque entre el vehículo en el que viajaban los hermanos David “Tornado” y Jonathan Gabriel Sánchez fue de frente y de lleno, ya que no existen huellas de frenado, reveló Janneth Elena Pérez Morales, titular de Tránsito Municipal.

“No hubo huellas de frenado, no hubo nada en el pavimento, fue un golpe de lleno que se impactaron los dos vehículos de frente y el Ministerio Público es el encargado de determinar quien es el responsable”, dijo.

La titular de Tránsito señaló que probablemente uno de los dos conductores se quedó dormido o “pestañeó”, incluso pudo haber sido en ambos casos, ya que al parecer ninguno de los involucrados frenó su vehículo, además del exceso de velocidad con la que viajaban.

Al igual que la Fiscalía General de Justicia, Pérez Morales indicó que los datos generales del chofer del tráiler se desconocen, ya que cuando Seguridad Pública llegó al lugar, éste ya no estaba en el interior del camión ni por los alrededores.

Destacó que el exceso de velocidad es uno de los principales factores que causan los accidentes en ese tramo carretero y recomienda a los conductores respetar los límites de velocidad no mayores a 90 kilómetros por hora, usar el cinturón de seguridad y no utilizar distractores al momento de conducir, como lo es el celular.

REGLA NO ESCRITA

Darse a la fuga al momento de participar en algún accidente carretero, es una “regla no escrita” la que ha existido desde siempre, entre el gremio de los operadores de camiones y transportistas del País, señaló el abogado Luis Fernando de la Ree Dávila.

El experto en leyes explicó que para efectos de poder amparar y proteger al chofer, ya es bien sabido que cualquiera de los operadores que se ve involucrado en un accidente, sea o no el responsable, huye del lugar de los hechos con la intención de favorecerse.

En la mayoría de los casos esa decisión podría llegar a favorecer al conductor fugitivo, dijo, pero es un arma de doble filo, ya que es una decisión que pudiera resultar contraproducente.

“No está escrito y ni está en ninguna ley, pero lo hacen con ese fin de protegerlos supuestamente a los operadores, ya que por lo regular estos accidentes son fatales, pero la ley dice que se debe de sancionar a quien huya del lugar de los hechos para prestar ayuda para quien la requiera”, indicó.

El defensor de la ley externó que el desaparecer del lugar de los hechos puede evitarles cualquier situación que posteriormente pudiera perjudicarles a ellos, como el conducir en esta inconveniente, desvelado o cansado.

“Es que son varios involucrados, no nomás al chofer, ya que también pudiera perjudicarle al dueño de la carga y del camión, ya que pusiera ser que transportara algo inflamable o peligroso, entonces en muchos casos hay varios posibles responsables del accidente, por eso es que se van mientras se averigua”, acentuó.

De la Ree Dávila resaltó que esta regla sólo existe entre las personas que están agremiadas a un sindicato, cámara o a una agrupación.