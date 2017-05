De un balazo en la cabeza asesinan a joven

Oscar Felix

Con un balazo en la cabeza y señales de tortura fue encontrado el cuerpo sin vida de un joven cajemense que desde el pasado 15 de mayo había sido reportado como desaparecido por sus familiares y amigos.

El cadáver fue localizado semienterrado a unos 17 kilómetros de Potam, en la comunidad indígena denominada Guichica hasta donde acudieron las diversas autoridades policiacas.

El crimen fue notificado por las autoridades de la Procuraduría General de Justicia en el Sur de Sonora con el nombre de Uriel Alexander López Sánchez quien contaba con 35 años de edad y quien tenía su domicilio en la colonia Campestre

Cabe destacar que ayer por la mañana se ubicó en la comunidad Yaqui de Rahum el pick up Nissan que fue visto manejando por última vez el ahora occiso carro que no se encontró a el estéreo así como un – telefono celular propiedad de la víctima

Al lugar arribó personal del Servicio Médico Forense para realizar el levantamiento del cuerpo además de que se abrió una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado, no se reportaron detenidos en relación con el caso.

Información extraoficial indica que el cuerpo del joven, presentaba heridas al parecer provocadas por un arma punzocortante y un balazo a la altura de la cabeza.