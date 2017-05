Exigen ciudadanos campañas políticas más baratas: Gobernadora Pavlovich

Hermosillo, Sonora, mayo 16 de 2017.- La propuesta de campañas políticas más baratas, que duren menos tiempo, que no provoquen contaminación visual y que sean equitativas es una necesidad manifestada por los ciudadanos, expuso la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

“No es una idea de Claudia Pavlovich, es una idea de los ciudadanos porque los he escuchado por mucho tiempo decírmelo y ahora tengo la oportunidad y la facultad de presentar esta iniciativa ante el Congreso del Estado y obviamente espero contar con el apoyo de los grupos parlamentarios, es en beneficio de todos”, dijo en entrevista con medios de comunicación.

Resaltó que de ser aprobada la iniciativa donde se plantea reducir los tiempos de campaña, evitar la contaminación visual y la basura electoral, la gente estará más tranquila al percatarse de que no se hace dispendio de los recursos públicos al prohibirse el uso de pendones, espectaculares y bardas.

“Creo mucho en esta propuesta, espero que sea avalada por los distintos partidos políticos, las fuerzas electorales porque creo que es en beneficio de todos, como gobernante tienes que escuchar a los ciudadanos, todos estamos cansados de campañas largas sin propuestas y de los famosos pendones”, reiteró.

Indicó que como Gobernadora del Estado aprovecha su facultad de darle voz a las necesidades de los ciudadanos por lo que la iniciativa de la Nueva Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales es en respuesta a ello.

“Esta propuesta responde a lo que los ciudadanos quieren y han esperado por mucho tiempo, lo veo, lo vivo, te lo dicen; No podemos en estos tiempos de austeridad estar gastando recursos públicos en campañas de manera tan faustosa; cuando tapizamos las ciudades la gente se enfada, la contaminación visual es enorme y el basurero electoral que queda también”, agregó.

Subrayó que al tener campañas más cortas, limpias, baratas, sin violencia y equitativas, los candidatos tendrán el reto de apostar más al trabajo de campo para que la gente los conozca ya que, dijo, la fuerza no se construye en unos meses.

“Yo nada más puedo regular los diputados locales y presidentes municipales, lo federal se rige aparte, pero en lo que respecta a lo estatal, que es lo que a mí me corresponde y tengo la facultad para poder meter una iniciativa ante el Congreso del Estado y que se tome la determinación”, mencionó.