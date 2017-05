Propone Gobernadora Pavlovich campañas electorales más cortas, baratas y limpias

Hermosillo, Sonora, mayo 15 de 2017.- Que las campañas políticas duren menos tiempo, sean más baratas y provoquen menos contaminación visual propuso la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

En una iniciativa que envió al Congreso del Estado, la Gobernadora Claudia Pavlovich expone los puntos principales de lo que sería una nueva Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, con la cual, dijo, se atiende el llamado de los ciudadanos que reclaman una nueva forma de hacer política.

La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, en la propuesta entregada a los legisladores locales, plantea reducir los tiempos de duración del período de campaña, que se realicen de una manera más limpia, evitando la contaminación visual y la basura electoral mediante la prohibición en todo el estado del uso de pendones, espectaculares y bardas.

“He escuchado a los ciudadanos, entiendo que quieren campañas más cortas, más limpias, baratas, equitativas, sin violencia, estas son las campañas que quieren los sonorenses, esa es la nueva manera de hacer política, con transparencia y lo más importante, sean las propuestas, las ideas y no el dinero”, expresó.

Describió que la propuesta contempla que las campañas políticas duren en todos los municipios 40 días, para que no haya distinción entre municipios de primera y de segunda, y todos se ajusten al mismo periodo por una regla de equidad.

Plantea además se garantice que el 50% de las candidaturas sean para mujeres, ya que se necesita la sensibilidad, compromiso y condición distinta que tienen las sonorenses para hacer política que sirva a los ciudadanos.

“Siempre he creído que la política que sirve es la que le sirve a la gente; estoy proponiendo campañas sin violencia, vamos en contra de las campañas negras, sobre todo contra las mujeres, para evitar que se desaliente la participación política de las mujeres sonorenses”, añadió.

Subrayó que al tener campañas más cortas, limpias, baratas, sin violencia y equitativas, lo más importante serán las propuestas que ofrezcan los candidatos a los ciudadanos y no el dinero que se despilfarre en las mismas.