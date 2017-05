Marea Brava

* LA EXPO OBREGON ESTARA DE MANTELES LARGOS. Extraoficialmente trascendió que en el corte del listón inaugural, estará presente nuestra gobernadora del Estado, Lic. Claudia Pavlovich Arellano, acompañando a nuestro presidente municipal Faustino Félix Chávez y nuestro amigo y presidente de Expo Obregón, el empresario Diego Cota. Este último, ya prepara el toque final para recibir a las autoridades y al pueblo en general. No hay que olvidar que esta nueva edición trae grandes sorpresas para las familias de Cajeme………………..

* DE NUEVA CUENTA ATENTAN CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESION… Ayer a plena luz del día de ayer, fue asesinado el periodista Javier Valdez, Director de la revista RIODOCE y además era corresponsal de LA JORNADA en la ciudad de Culiacán Sinaloa… El gremio periodístico del Estado de Sinaloa está de luto y solicita a las autoridades del Estado y federación que este crimen no quede impune, como ha sucedido en otros estados del país. El Presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa Carlos Valle Zaracho y director de la revista Imagen, condenó el artero crimen de este conocido periodista, así como también la Asociación de periodistas de los Mochis…………….

DE NUEVA CUENTA ATENTAN CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESION… Ayer a plena luz del día de ayer, fue asesinado el periodista Javier Valdez, Director de la revista RIODOCE y además era corresponsal de LA JORNADA en la ciudad de Culiacán Sinaloa…

El gremio periodístico del Estado de Sinaloa está de luto y solicita a las autoridades del Estado y federación que este crimen no quede impune, como ha sucedido en otros estados del país.

El Presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa Carlos Valle Zaracho y director de la revista Imagen, condenó el artero crimen de este conocido periodista, así como también la Asociación de periodistas de los Mochis, reprobaron este lamentable hecho, el cual deja en claro que la Libertad de Expresión incomoda bastante a quien o quienes realizaron este cobarde hecho…

LA ASOCIACION DE PERIODISTAS DEL VALLE DEL YAQUI, que representa Alejandro Robles Ruiz en Cajeme en carácter de presidente, así como Eduardo Flores, secretario General de esta asociación y Yahaira Bracamontes, Tesorera de esta agrupación, reprobaron estos lamentables hechos contra el compañero periodistas, a quien por causas aún desconocidas se le privó de la vida el día de ayer por personas aún desconocidas………………

HABRA NUEVA LEY DE PROCEDIMIENTOS ELECTORALES EN SONORA, y ya fue enviada al Congreso del Estado para operarla en las próximas elecciones del 2018. Esta propuesta fue enviada por nuestra gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, donde el documento expone que las campañas serán más cortas, pues las que eran de 40 días, ahora serán de 20 días y las que eran de 60 días, ahora serán de 40 días…

Campañas más limpias y baratas: se prohibirá por todo el Estado de Sonora el uso de pendones y se prohíbe el uso de espectaculares, para lo cual son gastos innecesarios. Lo importante serán las ideas y propuestas, serán campañas sin violencia y van contra las campañas negras y contra la violencia política que desalienta la participación de las mujeres……

ME PARECE EXCELENTE. Pero habrá entre la sociedad quien exponga con hechos la verdadero perfil de los candidatos. Hoy en día, el PRI requiere de candidatos limpios y honestos, para lograr mantener al tricolor en el poder, porque a través de las redes sociales el PRI o quienes integran al tricolor, lo han involucrado en una serie de escándalos por demás vergonzosos…

Ahora es cuando el tricolor debe aplicar todo el peso de la ley a quienes han defraudado a todos los mexicanos, sean del partido que sean, pero que se aplique la ley para demostrar que la aplicación de la justicia, es para todos sin distingo de partidos………….

