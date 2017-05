Amenazan los Yaquis con tomar de nuevo la carretera 4 carriles, mañana lo harán si no les pagan las cuotas de las casetas

Por Jose “Pepe” Alvarado

Se calientan o los calientan otra vez a los yaquis de tal forma que ya amenazaron con volver a cerrar la carretera cuatro carriles el día dehoy Viernes, si los delegados de la SCT y Conagua no van con ellos a arreglar el problema que ellos les piden según el vocero de los yaquis Cesar Tortola.

Quieren los yaquis que se reactive el convenio que desde 1990, donde se acordó que les pagarían las cuotas por las casetas de cobro a los yaquis y pues eso quieren ahora los de la tribu Yaqui y si no les pagan cerraran la carretera de cuatro carriles el día viernes 12 de mayo.

Bueno esa es la advertencia que hiso el vocero de los yaquis Cesar Tortola, otra vez los ciudadanos que nada deben podrían pagar las consecuencias al pasar por la cuatro carriles en terrenos de los yaquis, y si no al tiempo amigos lectores.