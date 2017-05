Politica Regional

Manuel Cadena: Récord Mundial en Maratón Internacional de San Diego, California. La revista electrónica de arte y cultura de CONACULTA publica un reportaje con este deportista cajemense, aunque oriundo de Pilares, Nacozari de Garcia, Manuel Cadena Garcia, trabajo que puede verse en el Facebook, Google y en el portal de Conaculta, trabajo reporteril a cargo del Arq. Francisco Sánchez López… “!En vida hermano, en vida!”, mucha gente suele repetir esta frase cuando luego de partir hacia el mas allá alguien que ha destacado en su comunidad por diversos logros, en vida y no después de la misma, debió de reconocérsele, bueno, Don Manuel Cadena, a sus 88 años de edad se ve como un roble, lleno de vida y energia… Amigo de casi todo Obregón, este brillante deportista y agente de ventas de la Chrysler, y que ha sido ejemplo para sus hijos –Ana, Manuel y Santana– en materia deportiva, también es integrante de la familia del héroe ferrocarrilero Jesus Garcia Corona, nos dice que uno de sus buenos amigos es nuestro jefe Catarino Villegas Alvarado!

Por Arq. Francisco Sánchez López/Conaculta

¡Majestuosa! Inauguración de los Juegos Olímpicos de Brasil y la escultura móvil “El Sol” donde compiten los mejores deportistas del mundo. Hablando de ellos, localmente tenemos el récord mundial del Maratón de San Diego logrado por el señor Manuel Cadena García en 1977. Atleta que a sus 85 años de edad nos relata su anecdotario en competencias de Maratón, Básquetbol y Béisbol y nos indujo a la historia del campamento de El Oviachic durante la construcción de la presa Álvaro Obregón entre 1948 a 1952.

Para romper el hielo, le inquirí: ¿De dónde y cuando llegó a Cajeme?

-Soy de Nacozari de García, llegué en dos ocasiones: En 1948, para trabajar como peón, operador de yucles y rabiates y ayudante de carpintero en la Compañía Urbanizaciones S.A. hasta 1954. Regresé a mi tierra por tres años y en 1958 volví para trabajar en la Agencia Automotriz de Cajeme, casarme con mi esposa Guadalupe Ibarra y procrear cinco hijos: Ana María, Manuel, Sandra, Iliana y Santana, los dos primeros, deportistas mundialistas en softbol y karate.-

¿Qué significa para usted haber laborado en El Oviachic?

-Una gran satisfacción como deportista de básquetbol, natación y atleta de maratones y por haber tenido jefes que fueron estimados amigos al aceptarme por mi afición al deporte.-

¡Como inició y en cuantos maratones compitió?

-En atletismo desde chamaco cuando iba por el tercio de leña rumbo al sitio de “El Seis”, donde ocurrió la explosión del tren con Jesús García. Después en el pueblo de Óputo, (Villa Hidalgo) al competir y ganar por dos pasos una carrera de 200 metros contra el corredor “El Portugal” de la Orquesta Portugal. En el campamento de la presa continué corriendo faldeando el cerro del Vertedor entre los cerros El Oviachic y Las Coyoteras.-

-En 1988 obtuve el primer lugar en la categoría de Veteranos en la carrera de medio maratón “Cajeme Rumbo Seguro” iniciada en la calle 300 hasta el Palacio Municipal, organizada por el alcalde Jesús Félix Holguín. Me extendí a competencias de 10 kilómetros y dos de medio maratón con meta en el CIANO, después en carreras por la costa del Pacífico en Guaymas, Hermosillo, Navojoa, Los Mochis y Culiacán. Participé en tres maratones de 42 kilómetros en Culiacán y dos en Mazatlán.-

-Internacionalmente, primero competí en el Maratón de la ciudad de Norwich, Nueva Jersey; luego en el Maratón de Los Ángeles donde fuimos recibidos en la meta por el boxeador Cassius Clay; el de Las Vegas y en el famoso Maratón Rock and Roll de San Diego donde logré el récord mundial con el tiempo de tres horas con 27 minutos. En total fueron 22 maratones por invitación de los club de Los Ángeles hasta mi retiro a los 73 años de edad. Por 18 años corrí por devoción hasta el cerro de la Virgen de Guadalupe.-

¿Qué sintió lograr su récord mundial?

-Sentí una profunda emoción al correr entre los altos edificios y escuchar mi nombre y el de Ciudad Obregón como ganador. La norteamericana que me inscribió estuvo ahí para felicitarme abrazándome.-

¿Cómo se inició en básquetbol?

-Me enseñó a jugarlo el profesor Ernesto Abril Coburn, director de la Escuela Secundaria Federal # 2 en Nacozarí y fundador de las Academias Greg en Sonora. En 1948, Antonio Avalos, jefe de los operadores de los yucles, construyó una cancha de básquetbol en el campamento y formó un buen equipo con figuras a nivel nacional de la Compañía Urbanizaciones.

“Yo formé otro con capitanes y tropa de los destacamento acantonados en el campamento y del 18vo. Regimiento con los generales José Gómez y Prisciliano Leyva. Se jugaba contra el equipo de la Secretaría de Recursos Hidráulicos con los ingenieros Garnier y Barnechet, jefe de la presa y la Selección de Ciudad Obregón.

-Al jugar con el equipo de Nacozari entre 1954 a 1957, ganamos campeonatos estatales en Guaymas, Ciudad Obregón, Hermosillo y en Cananea tuvimos el récord de eliminar al equipo de Nogales por primera vez en su historia.-

-En 1958 formé el equipo A.C.J.M. con el obispo Soledad Torres, asesinado en Durango; jugábamos campeonatos en una cancha frente a la Estación de Bomberos y continué con el equipo del 18vo. Regimiento de Caballería. En 1964, siendo alcalde don Faustino Félix Serna, inauguramos el Gimnasio Municipal con un campeonato local donde jugué las posiciones ala y centro con el equipo los Diamonds.

Buscador de los Charros de Jalisco

-Otro de mis logros fue como buscador de peloteros en el béisbol profesional de México para el equipo de Los Charros de Jalisco junto con mis amigos Mauri Wills, famoso robador de bases y manager de las grandes ligas y Benjamín Cananea Reyes, oriundo de Churumibavi, Nacozari, cuna del beisbol en Sonora patrocinado por el norteamericano Clinch dueño del mineral e impulsor de las ligas mayores en Douglas y Bisbee, Arizona. En natación nadaba en el paraje “El Guamúchil” del río Yaqui a un lado del edificio de las Compuertas de la presa.-

¿Cómo le hizo económicamente para competir? ¿Tuvo patrocinadores de marcas como se acostumbra hoy en día?

-Sufrí mucho para ir a los maratones por solventar los gastos de inscripción y de los viajes. Mi dicha son los trofeos, medallas y diplomas ganados pero me los robaron de mi casa el año pasado.

En fin aquí tienen un pequeño anecdotario del señor Manuel Cadena, pariente lejano materno del Héroe de Nacozari que logró la gloria deportiva como Veterano. 3 horas 27 minutos récord mundial en maratón por Manuel Cadena García en el famoso Maratón Rock and Roll de San Diego, California en 1977.

Francisco Sánchez López/Conaculta/Arquitecto, Fotógrafo, Artista del Arte del Realismo Mágico, Ecologista protector de ballenas en el mar de Cortés, Periodista Cultural en crónicas y críticas de arte para un suplemento Quehacer Cultural de un diario de Ciudad Obregón.

