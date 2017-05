Marea Brava

* FOCOS ROJOS EN LA ETNIA YAQUI… Alguien tiene que hacer algo entre la sociedad indígena de la Comunidad Yaqui, pues en el festejo del Día de Madres, se acaloraron las preguntas y respuestas entre habitantes de la Etnia Yaqui, organizándose un zafarrancho peligroso, quemando casas y vehículos, llegando al grado de salir a relucir armas de fuego, tomando por asalto, la casa de Cesar Cota Tortola, a quien estuvieron a punto de linchar por ocasionar este enfrentamiento en la gente de su propio pueblo………………..

Eduardo Flores

FOCOS ROJOS EN LA ETNIA YAQUI… Alguien tiene que hacer algo entre la sociedad indígena de la Comunidad Yaqui, pues en el festejo del Día de Madres, se acaloraron las preguntas y respuestas entre habitantes de la Etnia Yaqui, organizándose un zafarrancho peligroso, quemando casas y vehículos, llegando al grado de salir a relucir armas de fuego, tomando por asalto, la casa de Cesar Cota Tortola, a quien estuvieron a punto de linchar por ocasionar este enfrentamiento en la gente de su propio pueblo…

Piden a las autoridades que intervengan porque las cosas podrían empeorar de una manera trágica……..

Las reelecciones no le quedan claras a Rodrigo Bours, por las posiciones plurinominales; como son los diputados federales, locales y senadores, los cuales no pueden reelegirse, aclarando por los que si votaron, estos no ponen nada de su parte en la cuestión legislativa, pero si querrán reelegirse y promocionarse con los mismos recursos públicos.

En lo que respecta a los alcaldes, dijo que si es buena la reelección para ellos, porque tiene la ventaja de estar al frente de la administración, ya que se puede promocionar con todo el poder en la cuestión electoral, ya que cuenta con las herramientas necesarias para poder reelegirse… Y ese es el (DINERO)… Rodrigo Bours, insistió en que les hace falta a todos profesionalizarse mejor para mejorar la atención ciudadana, porque todos buscaran promocionarse con los recursos públicos.

Hacen festejos con dinero del mismo pueblo, pero no de sus bolsillos y eso es mal manejo de recursos públicos con tintes políticos electorales: Hay que denunciarlos…………..

YO LE HE METIDO RECURSOS DE MI PROPIA BOLSA A POLITICOS QUE HAN QUERIDO SER ALGUIEN EN LA POLITICICA, dice Rodrigo Bours, citando, que esto es así, pero bien, reconoce que nada es seguro para nadie hoy en día…………….

LOS PATOS LE TIRAN A LAS ESCOPETAS.

La prepotente Danissa Vega, aprendiz de periodismo, cree que todos los reporteros de Cajeme son de su propiedad. Como está acostumbrada a tratar con la punta del pie a compañeros periodistas que se encuentran bajo su mando en el medio que labora, quiso hacer lo mismo con nuestro amigo Sergio Anaya, periodista de hueso colorado con toda una trayectoria en la comunicación, así como también él participa en algunos noticieros de Radio como Analista Político y como escritor de la localidad. Pues resulta que esta joven mujer, aprendiz de periodismo, dejó a nuestro amigo en vergüenza delante de personas que participaban en una conferencia de prensa el día de ayer, de la cual, ésta enferma mujer de poder, se apropió de una manera grosera, arbitraria y humillante, porque nuestro amigo, quiso participar en las preguntas y respuestas de la entrevista, lo cual molestó a esta tonta mujer que cree ser dueña de la voluntad de todos los reporteros de Cajeme, lanzándole una serie de insultos humillantes a nuestro colega, dejando con una cara de asombro a los entrevistados, los cuales al final de la entrevista, la reprobaron por perder los estribos de una manera soberbia… POR ELLO, La Asociación de Periodistas del Valle del Yaqui en Cajeme, la repudia a Danissa Vega, por su comportamiento negativo hacia los integrantes del gremio periodístico de la localidad, pues jamás permitiremos que una joven ilusa con ínfulas de poder, quiera imponer reglas de trabajo periodístico en la localidad, por el simple hecho de que así la enseñaron para que se adueñe de lo que mejor le parezca….. AQUÍ SE ESTRELLA DANISSA VEGA……………………

