¡Zozobra, incertidumbre e intranquilidad priva en el PRI municipal de Cajeme ante las futuras desbandadas de priistas!

Jose “Pepe” Alvarado

En Cajeme las cosas andan también de lo peor en el comité municipal del PRI donde sus directivos principalmente su presidente Andrés Rico anda que no cabe, anda muy nervioso, intranquilo y desorientado como todo el tiempo por las grandes desbandadas de priistas que están por darse en Cajeme.

Inclusive muchos ya abandonaron ese instituto político y su presidente en Cajeme ni enterado esta, un PRI solo ya con muy pocos agremiados, un PRI mal conducido, mal administrado sin roce social con la gente, un PRI que aprovecha todo para querer llevar agua a su molino inventando puras cosas que no valen la pena en la colonias populares.

La verdad es que la gente ya están hartos de tanto PRI corrupto bueno para nada, y dicen las malas lenguas que hasta el actual presidente del PRI en Cajeme a veces reniega porque él quiere hacer gestiones ante el ayuntamiento gobernado por el PRI y le cierran las puertas, le dan palo, no lo

apoyan ni los actuales regidores del PRI hacen algo por apoyar en las gestiones al líder del PRI en Cajeme para así ganarse más al pueblo, pero nada dicen que el presidente del PRI Andrés Rico quiso recargársela como siempre mando a unas gentes con una recomendación al Oomapas de Cajeme para que les ayudaran a las pobres familias y cuál fue su sorpresa que también les dieron palo a los recomendados del PRI.

Y así sucesivamente hay muchísimos reniegos entre los ciudadanos de Cajeme que se sienten abandonados, alargados y despreciados por el PRI y la actual administración municipal.

Y por todo ello pues la gente ya no quiere saber nada del PRI y la gran verdad no es por jorobar en contra del PRI pero si no se ponen las pilas los dirigentes del PRI en Cajeme y en Sonora podría haber demasiadas sorpresas en el 2018 más de las que se imaginan, y si no al tiempo amigos lectores.