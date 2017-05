Encabeza Gobernadora Claudia Pavlovich celebración de 400 años de fundación de Bácum

Bácum, Sonora, mayo 8 de 2017.- Con la entrega de obras en servicios de salud, agua potable y vivienda, en presencia de representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano festejó con cientos de familias los 400 años de fundación de Bácum, la cual se declaró Capital de Sonora Por Un Día.

“Es un gusto y un honor como Gobernadora presidir este aniversario”, aseguró la Gobernadora Pavlovich en presencia del Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Francisco Gutiérrez Rodríguez y del Presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, diputado, Emeterio Ochoa Bazua.

La Gobernadora Pavlovich dijo que a estas tierras de gran historia y tradición no se viene con las manos vacías. “Hoy en una fecha histórica venimos a cumplir compromisos de la agenda social, subrayó en compañía del Secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella.

“Venimos a apoyar a los niños y niñas de Bataconcica con transporte escolar, venimos a apoyar a las mujeres con más cuartos rosas, estamos inaugurando los centros de salud de Bácum y San José de Bácum y una demanda muy sentida la planta potabilizadora para darles agua de calidad”, destacó.

La planta potabilizadora, primera en su tipo y con la más alta tecnología, tuvo una inversión estado y federación por 2.9 millones de pesos en beneficio de 4 mil familias.

“Con esta obra resolvemos el problema de salud por exceso de manganeso y avanzamos en el tema de abatir la pobreza extrema”, resaltó el Secretario de Desarrollo Social, Rogelio Díaz Brown.

Además como parte de los esfuerzos por recuperar los servicios de atención médica, la Gobernadora Pavlovich inauguró la remodelación y ampliación de los Centro de Salud de Bácum y San José, que hoy tienen más espacios y áreas funcionales para que el personal médico atienda como se merece a los sonorenses.

La Gobernadora Pavlovich respondió positivamente a una petición de las promotoras de salud de este centro para contar con una ambulancia para el traslado de pacientes.

“Me da mucho gusto decirles que la ambulancia la van a tener a finales de junio”, respuesta que provoco jubilo y reconocimientos de la gente debido a la necesidad de tener este servicio.

Gilberto Ungson Beltrán, Secretario de Salud, informó que ambos centros fueron pintados en exteriores e interiores con instalaciones eléctricas, ampliación de sala de espera, más consultorios, cubículos, farmacia, consultorio dental para una atención de calidad.

La Gobernadora Pavlovich entregó un camión escolar en apoyo a los estudiantes de la comunidad de Bataconcica, una comunidad indígena donde los alumnos no tenían como dirigirse a sus centros educativos.

Finalmente en su tercera visita a Bácum, la Gobernadora Pavlovich, cumplió un compromiso con la señora Laura Robles Martínez y su hija de 6 años que en noviembre pasado le pidió apoyo para concluir su casa, la cual le dejaron abandonada de la anterior administración.

La obra fue rescatada y de inmediato se iniciaron los trabajos el pasado mes de marzo y concluirla a finales de abril con una inversión de 180 mil pesos y cuenta con cocina, sala comedor, baño con azulejo y dos recamaras.

Con lágrimas y voz entrecortada, la señora Laura Robles Martínez, de 37 años, agradeció a la gobernadora Pavlovich este gesto de ayuda.

“Muchas gracias Gobernadora no la voy a defraudar, sé que voy a salir adelante y ésta siempre será su casa” comentó.

Aquí en Bácum, los gobiernos estatal y federal han invertido más de 12 millones de pesos en la construcción de 191 cuartos rosas más 20 viviendas indígenas beneficiando en total a mil 600 familias, informó Ely Sallard Hernández, Directora de la Comisión de Vivienda en el estado.

Entrega Gobernadora Pavlovich obras de pavimentación y rehabilitación de carreteras en San Ignacio Río Muerto

La Gobernadora Claudia Pavlovich entregó la rehabilitación de la carretera Vícam-San Ignacio Río Muerto, en un tramo que comprende 26.10 kilómetros y con una inversión de 24 millones 947 mil 783 pesos, además de la pavimentación de la calle Esteban Baca Calderón, la cual se hizo con concreto hidráulico, se dio mantenimiento al drenaje, además de guarniciones y banquetas, una obra que tuvo un costo de 7.7 millones de pesos.

En el encuentro con la comunidad de San Ignacio Río Muerto, la Gobernadora Pavlovich destacó que estas inversiones benefician a la población de la región sur de la entidad, ya que benefician a la movilidad tanto de ciudadanos como de productores agrícolas.

“La verdad estoy muy contenta por haberles cumplido con esta obra, sé que es importante la pavimentación, que no haya polvo, el que sea de concreto, porque nos dura siempre y el mantenimiento es nulo, casi no necesita”, comentó.

Por su parte el presidente municipal de San Ignacio Río Muerto, Jesús Fermín Guillén Valenzuela, agradeció las gestiones realizadas por la Gobernadora Pavlovich, las cuales a su vez se han traducido en beneficios para toda la comunidad.