Deja varios lesionados choques de motociclistas

Óscar Félix/El Regional

Saldo de cuatro personas lesionadas fue el resultado de accidentes que protagonizaron motociclistas, en hechos ocurridos en distintos sectores de la ciudad.

El primero ocurrió por las calles CTM y Pavoreal donde un menor de edad que manejaba una motocicleta de color rojo fue impactado por el conductor de un carro repartidor de gas.

Agentes del Departamento de Tránsito Municipal precisaron que Germán, de 17 años de edad, se desplazaba de Poniente a Oriente por la calle CTM pero al llegar con el cruce la Pavoreal, fue impactado por el camión de carga cuyo conductor no hizo su alto reglamentario.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja quienes auxiliaron al joven y el cual resultó con una lesión en un tobillo.

Ya por la tarde noche en las calles 400 y Holanda de la colonia Villfontana, sucedió otro accidente donde tres personas resultaron heridas entre ellas un niño.

El conductor de la moto que no quiso proporcionar su nombre se desplazaba de Oriente a Poniente por la calle 400 pero al llegar al cruce con la Holanda, una mujer que maneja carro Taurus no hizo alto en el bulevar para impactar a la moto cuyos ocupantes fueron proyectados hacia el pavimento.

Al sitio también acudieron paramedicos de Cruz Roja y trasladaron a las IMSS para que recibieran atención medica.

De ambos accidentes tomo nota agentes del Departamento de Tránsito Municipal para deslindar responsabilidades.