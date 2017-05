Politica Regional

“La tarifa por el uso de estacionamiento, de $2.00 por cada 15 minutos, será revisada anualmente en caso de haber inconformidad”: Edgar Manríquez, bueno, lo mejor sería no instalar ese nuevo atraco al automovilista, pues habrá muchas protestas!… Dice también que será necesario reformar la Ley de Tránsito ante el Congreso por estas modificaciones en el primer cuadro de la ciudad, si, Edgar, pero si sabes contar, una Ley tiene que ser consensada por las mayorías, y en este caso la gran mayoría de los comerciantes de Cd. Obregón y muy en especial los del centro, están en contra de volver con el sistema de parquímetros… Proyectos como el Gasoducto y el Acueducto Independencia no han despojado de tierras ni de agua a la tribu yaqui, y en el caso del Acueducto se ha servido para dar de beber agua a miles de sonorenses que viven en la capital del estado, y en ambos se ha beneficiado a la etnia!

La instalación de parquímetros en el primer cuadro de la ciudad deberá de realizarse después de que se conozca la distribución que tendrán los recursos obtenidos y el fideicomiso creado para el mismo objetivo, señaló ayer el presidente de Canaco, Edar Manriquez, indicando que en esta semana se espera conocer dichos detalles, ah, habrá que ver lo que dice Don Roberto Zaragoza Félix, presidente de los auténticos comerciantes del centro y tio del Tinito.

Uno de los beneficios (¿?) que se obtendrán con la instalación de parquímetros, será el de utilizar los recursos para obras de vialidad e imagen del Centro de la ciudad, por ello que Canaco ha solicitado que en la próxima sesión del Consejo de Comercios y Oficios en la Vía Pública se den a conocer las obras que se llevarán a cabo, así como los lineamientos que regirán al fideicomiso, con la finalidad de que los recursos que se manejen sean con total transparencia.

Disculpa, Edgar, sabes bien que eso no será realidad, independientemente de los $8 la hora, 5 serán para la empresa creada a modo o al vapor con mas “gato encerrado” que otra cosa, como en reiteradas ocasiones de manera personal nos lo ha dicho Don Roberto Zaragoza, y tres pesos dizque para ese programa, el cual será mas fantasma que el “hombre fantasma” de las historietas o comics, parafraseando al tremendo negro Gómez –Héctor Gómez Trejo– de la La Voz del Pueblo.

“La empresa encargada de instalar los equipos obtendrá el 40 por ciento del total de lo que se recabe, pues será la encargada de la inversión y de darle mantenimiento a los parquímetros; mientras que el 60 por ciento se destinará a la mejora del mismo Centro”, explica Edgar, ah, deberian ponerse de acuerdo, pues en un principio tanto el Alcalde como el Secretario del Ayuntamiento decian que de los 8 pesos, 5 serian para la empresa y 3 para la Comuna.

Añadió que también será necesario reformar la Ley de Tránsito, ante estas modificaciones en el primer cuadro de la ciudad, si, Edgar, pero si sabes contar, una Ley tiene que se aprobada por las mayorias, y en este caso la gran mayoria de los comerciantes de Ciudad Obregón y muy en especial los del centro, están en contra de volver a instalar el sistema de parquimetros, además en el Congreso Local quien las manda cantar es el Pano Salido, quien ni en pintura puede ver al Alcalde.

Rechazan yaquis imposición de proyectos, asi es, en mas broncas, pero de cobertura regional y nacional, autoridades tradicionalesde la tribu yaqui rechazaron la propuesta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de eliminar la obligatoriedad de consultar con los pueblos indígenas proyectos mineros, energéticos o hídricos, y sólo tomar en cuenta las manifestaciones de impacto ambiental.

En una reunión con integrantes de la Unión Social de Empresarios de México, el presidente del CCE, Gerardo Gutiérrez Candiani, aseguró que buscan que la opinión de los indígenas sobre obras públicas o privadas en sus territorios no sea un impedimento legal para llevarlas a cabo, caramba, la misma tónica o politica del derechista presidente Donald Trump, para quien los indigenas son un estorbo.

Durante la década reciente, la etnia yaqui ha emprendido procesos judiciales contra grupos empresariales y gobiernos estatales, como el del panista Guillermo Padrés Elías, quien invadió sus tierras para realizar proyectos como el gasoducto Agua Prieta y el acueducto Independencia, que los despojó del agua, si, pero al menos la obra del acueducto ha servido para dar de beber agua a miles de sonorenses que viven en la capital del estado.

Tomás Rojo Valencia, líder yaqui, aseguró ayer a la reportera Cristina Gomez Lima del diario La Jornada, que varios fallos de los tribunales han favorecido a la etnia, que sigue luchando para evitar que sus tierras sean invadidas y ellos puedan decidir sobre la explotación de sus recursos naturales. La iniciativa de los empresarios, advirtió, será combatida en las comisiones de asuntos indígenas de los congresos local y federal.

Por su parte, Rodrigo González, asesor legal de la etnia, sostuvo que de prosperar esta propuesta serían más frecuentes los abusos en contra de las comunidades indígenas que carecen de información sobre el valor de sus territorios y de asesoría legal para defenderlos, asi es, tiene mucha razón este abogado de las etnias sonorenses, aunque en los casos del Acueducto y el Gasoducto, se construyeron para bien de miles de sonorenses sin afectar los intereses de la tribu yaqui.

La posición de empresarios e inversionistas es obtener todo fácil, las reformas estructurales energética y laboral tienden a facilitar todo al empresariado, y además de invadir territorio, IEnova pone en riesgo la integridad de las comunidades yaquis en ocho poblados y 180 rancherías con su tubería de gas, dijo Rodrigo González, caray, tanta mentira o falsedad no tiene límites en su mente señor González.

Destaca Itson en maratón de conocimiento, efectivamente asi es, pues el Instituto Tecnológico de Sonora obtuvo el segundo lugar en el Maratón Regional de Conocimientos 2017 en las disciplinas de Finanzas y Fiscal, lo que le dio el pase a la etapa nacional, reconociendo el rector Javier José Vales a los estudiantes y maestros asesores por su brillante actuación en estos maratones, donde pusieron toda su dedicación y esfuerzo que los llevó a estos magníficos resultados que ponen en alto a la Institución.

Los exhortó a continuar capacitándose con el apoyo de los maestros del área de su disciplina y con el esmero que los caracteriza para que a través del trabajo coordinado sigan las buenas noticias, los triunfos y sobre todo que los alumnos a través del intercambio de conocimientos y el estudio exhaustivo de sus disciplinas fortalezcan su formación profesional.

Los equipos ya iniciaron su preparación para el Maratón Nacional de Conocimientos ANFECA 2017 que se celebrará el 12 y 13 de octubre 2017 con sede pendiente de definir. El Maratón Regional de Conocimientos 2017 recién concluido corresponde a la Zona 1 Noroeste de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA) y fue celebrado en la Universidad Autónoma de Chihuahua, durante la última semana del mes de abril.

En el Maratón Regional de Fiscal pertenecientes al Programa Educativo de Contaduría Pública, el equipo ganador del ITSON lo integran los estudiantes: María Fernanda Martínez Rubio, Xiomara Denisse Ortega Barraza, Misael de Jesús López Cabrera y Alberto López Morales, estudiantes de la Licenciatura en Contaduría Pública y su asesor el Mtro. Osvaldo Rubio y en el de Finanzas el equipo ganador lo conforman los estudiantes: Marco Antonio García Bueno, Mario Andrés Palomares Muñoz y Álvaro Samuel Armenta Beltrán.