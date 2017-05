¡Diputados locales de Cajeme dicen que lograron mejor presupuesto para el municipio!, ¿Donde esta?, si nunca hay dinero en tesorería para pagar

Como siempre los diputados locales de Cajeme se les llena la boca, se les agranda diciendo que aprobaron un gran presupuesto para Cajeme y que lo defendieron con garras para que el municipio tenga dinero suficiente.

Inclusive el diputado Emeterio Ochoa Presidente actual del Congreso afirma que consiguieron montos de dinero históricos para Cajeme, pero el pueblo los cajemenses se preguntan ¿Donde están esos montos históricos de dinero que aprobaron los diputados locales en el congreso para Cajeme?, si la gran realidad desde que tomo posesión esta administración se la han llevado puro

llorar, argumentando que no hay dinero, inclusive hay proveedores que afirman que es la administración mas mala para ellos, porque no les pagan, nunca hay dinero en tesorería para pagar proveedores, yo no se como se les llena la boca a los diputados queriendo quedar bien como siempre gritando a los cuatro vientos que consiguieron montos históricos de presupuesto y dinero para Cajeme.

Si en tesorería municipal de Cajeme siempre están llorando que no hay dinero.

Bueno eso dicen a lo mejor a los que no les quieren pagar, porque de que hay proveedores divinos los hay, los de los familiares por ejemplo, los de los cuñados, los de los compadres, los proveedores de tíos, primos, amigos en fin, para ellos si hay pagos, a lo mejor ahí están los dineros que tanto alardean los diputados locales de Cajeme que según ellos consiguieron para Cajeme.

Así las cosas amigos lectores, siguen los diputados locales haciendo su luchita para seguir en el pandero político para las próximas elecciones del 2018, y no se vale que le sigan mintiendo al pueblo, finalmente es política y eso es lo más cochino del mundo la política, por ello amigo lector ¿Usted les cree a los diputados?, yo tampoco y si no al tiempo amigos lectores.