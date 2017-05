Marea Brava

* EL PRI ESTATAL Y EL PRI MUNICIPAL EN CAJEME, requieren de candidatos limpios y sin cola que les pisen, porque de lo contrario se perderán las elecciones del 2018 en varios municipios del Estado… Olvídense de Abel Murrieta Gutiérrez, Kiki Díaz Brown, Anabel Acosta, entre otros más que andan alborotados. Con ellos, no hay nada. Si piensan en la Reelección de algunos Alcaldes donde gobierna el PRI, eso también les puede fallar………………………

* A quien, o, a quienes le creemos. En el caso de los productores de trigo del Valle del Yaqui… Abel Castro Grijalva líder agrario del Fondo de Aseguramiento, a dicho públicamente a través de los diversos medios de comunicación que les está yendo muy mal en la producción de este grano, logrando apenas un promedio de 5 toneladas por hectárea, lo cual apenas alcanzará dijo para salir tablas, y por ello está haciendo un llamado a las autoridades del Estado, para que de alguna manera se les apoye con algo porque así no podrán sobrevivir, mucho menos, sin agua para un segundo cultivo……………. Otros productores del trigo, alardean de que les está yendo re-bien, pues presumen que están levantando hasta 6 toneladas y media por hectárea, lo cual llamo poderosamente la atención de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, porque unos lloran su derrota y otros presumen de éxito total de sus cosechas………..

Eduardo Flores

EL PRI ESTATAL Y EL PRI MUNICIPAL EN CAJEME, requieren de candidatos limpios y sin cola que les pisen, porque de lo contrario se perderán las elecciones del 2018 en varios municipios del Estado… Olvídense de Abel Murrieta Gutiérrez, Kiki Díaz Brown, Anabel Acosta, entre otros más que andan alborotados. Con ellos, no hay nada.

Si piensan en la Reelección de algunos Alcaldes donde gobierna el PRI, eso también les puede fallar, recuerden que los que representan al PRI-Nacional, siguen siendo abucheados por todos los mexicanos y no creo que mantengan la silla Presidencial…

Deberán sacar cartas de abajo. Entiendan que ocupan un rostro joven profesional, honesto y transparente. En una palabra que no tenga cola que le pisen para poder lograr mantener el poder en los municipios que gobierna el PRI y para poder lograr mantener la silla presidencial en la ciudad de México… PERO QUE PELON ESTA EL COCHI………….

A quien, o, a quienes le creemos. En el caso de los productores de trigo del Valle del Yaqui… Abel Castro Grijalva líder agrario del Fondo de Aseguramiento, a dicho públicamente a través de los diversos medios de comunicación que les está yendo muy mal en la producción de este grano, logrando apenas un promedio de 5 toneladas por hectárea, lo cual apenas alcanzará dijo para salir tablas, y por ello está haciendo un llamado a las autoridades del Estado, para que de alguna manera se les apoye con algo porque así no podrán sobrevivir, mucho menos, sin agua para un segundo cultivo…………….

Otros productores del trigo, alardean de que les está yendo re-bien, pues presumen que están levantando hasta 6 toneladas y media por hectárea, lo cual llamo poderosamente la atención de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, porque unos lloran su derrota y otros presumen de éxito total de sus cosechas…

AQUÍ ENTRO LA DUDA DE LAS AUTORIDADES DEL ESTADO Y LA FEDERACION, púes alguien quiere batear un doblete y creo no la va a lograr. Por ello, los encargados de supervisión de siembras de cultivo andan investigando la real verdad de la producción que se está cosechando de trigo por hectárea…

Antes se podía engañar a las autoridades con este tipo de mentiras y lograban un apoyo de la federación y se les asignaba por hectárea cierto porcentaje para que no tuvieran pérdidas del 100%, pero con este tipo de declaración encontradas de parte de los agricultores, se dice que el gobierno estatal y federal, andan investigando para ver quien tiene la razón de este desfase de toneladas por hectárea……… ¡Ya sabremos la verdad! ………….

Los cuatro Diputados de Cajeme, andan con todo para lograr la reelección. Emeterio Ochoa, no sale de Cajeme, promoviendo jornada de acercamiento y gestión social por las colonias para ganar la reelección. Si su partido se lo permite. Esa es otra historia… LA DIPUTADA KIKI DÍAZ BROWN, TAMBIEN ANDA CON TODO, realizando jornadas de nutrición y entrega de víveres por distintos rumbos de la colonia Villa Bonita…

EL DIPUTADO Omar Guillen partida, en el mismo tono. Este realiza conferencias, entrega de uniformes deportivos chafas, despensas y otras tonterías, con las cuales se quiere mantener activo para que se le tome en cuenta al final de su mandato. Con el favor de dios y pague todas las que debe…… NUNCA ME EQUIVOCO……

POR HOY ES TODO… GRACIAS PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION MI CORREO: REPORTERO60@YAHOO.COM.MX MI CEL. 6442-12-90-71