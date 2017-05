Politica Regional

El beso del diablo o el beso con azufre, si, quien sabe si son todos, pero en estos días comenzó a rolar una lista de los que han recibido el beso del diablo de Morena, entre ellos va el exdiputado Samuel Moreno, que se antoja algo extraño, pero los que lo conocen dicen que se debe a que lo traen más frío que un hielo de jaibol (Manlio no ha querido verlo ni a kilómetros de distancia desde casi de finales del sexenio paderecista)… Esperemos que en MORENA cuando menos haya derecho de admisión y no dejen pasar mucha masquiña, como esa de aquí de Cajame que sin ser invitada fueron de encomosos o colados a la reunión de Alfonso Durazo el pasado jueves en “La Ceiba” tal y como nos dijo Everrado Tapia… Javier Gándara Magaña, cuando fue candidato a la alcaldía naranjera traía el proyecto del Metrobus defeño, pero los concesionarios le dijeron que si sabía contar, que no contaran con ellos!

Por allá a finales de los 70’s cuando Luis Echeverría todavía quería mantener el poder desde fuera de Los Pinos, mucha gente desfilaba para pedir su apoyo en su casa de la colonia San Jerónimo, y desde luego cuando esto fue dado a conocer los que por ahí pasaron quedaron salados, marcados y desinflados. De ahí salió la frase “el beso del diablo de San Jerónimo”.

Pues miren, ahora quien se ha dedicado a dar ósculos infernales parece ser el gerente de Morena en Sonora, Alfonso Durazo, quien se ha reunido con algunos personajes de diferentes partidos y parece que alguien lo balconeó o el mismo lo dio a conocer para mandar mensaje a la clase política y presumir que le está juntando gente a su patrón.

LOS VA A SALAR, si, quien sabe si son todos, pero en estos días comenzó a rolar una lista de los que han recibido el beso del diablo de Morena, entre ellos va el exdiputado Samuel Moreno Terán, que se antoja algo extraño, pero los que lo conocen dicen que se debe a que lo traen más frío que un hielo de jaibol (Manlio no ha querido verlo ni a kilómetros de distancia desde casi de finales del sexenio padrecista).

Se habla de que ya también se reunió con la diputada local panista Carolina Lara, otra que es de la liga de los hielos de jaibol en el PAN, además Alfonso Durazo presumió haber tenido reuniones con Ernesto Munro, quien todo hace indicar se despidió de su partido y por eso ya lo hacen nuevo recluta del Peje, ha, y la sorpresa del grupo, el caso del Dr. Samuel Ocaña, un político que tiene más colmillo que un mamut y una morsa juntos, pero antier martes se deslindó de su acercamiento con Morena.

PURAS TRAVESURAS, pero de los que se han mencionado, ninguno ha negado la posibilidad de integrarse al pejismo, salvo el propio Dr. Ocaña, quien entrevistado por el maestro Francisco Javier Ruiz Quirrín, dice que le contestó: “Soy del PRI. No me veo a mis 88 años, cambiando de partido. Las redes hacen muchas travesuras”. Y vaya que si, sobre todo cuando de hacer daño o destrucción política se trata.

Ahora faltará que los demás fijen postura para saber si ya hizo efecto el beso del diablo o están en la misma posición que el Dr. Samuel Ocaña, pero por lo pronto esto deja algunas lecturas, una de que hay políticos desesperados por agarrarse de lianas o clavos, pero que no estén ardiendo, y sobre todo, salvavidas que tengan aire, porque si no resultaría peor, perp también que Morena anda a la pepena de lo que sobra en los partidos o gente que no ha sido bien apreciada.

PARA JULIO.- Se supone que para el 8 de julio el propietario de Morena pretende hacer una convocatoria nacional y ahí se dará a conocer todos los agentes libres, reclutas y miembros de la legión extranjera que quieran sumarse al proyecto de López Obrador, seguramente aprovechará para mostrar músculo y presumir la capacidad de convocatoria de elementos de fuerzas sociales y políticas que se están pasando a su carro revolucionario.

Esperemos que cuando menos haya derecho de admisión y no dejen pasar mucha masquiña, como esa de aqui de Cajame que sin ser invitada fueron de encomosos o colados a la reunión de Alfonso Durazo el pasado jueves en “La Ceiba” tal y como nos dijo ayer Everrado Tapia, total, que dejen pasar lo que se les pegue la gana, ni modo que los vayan a mantener, pero nomás no se olviden que de ganar este partido, esos son los que van a gobernar, y en algunos casos, no creo que se les vayan a quitar las malas mañanas.

Entre tanto, quien dio banderazo de salida para la presidencial fue Miguel Angel Mancera al tomar protesta el miércoles como nuevo presidente de la CONAGO lo que le permitirá tener una enorme proyección nacional, pero lo más importante, iniciar amarres y alianzas estratégicas que le facilite no solo proyectarse políticamente, sino convertirse en una opción interesante para Los Pinos.

Si lo dejaron llegar a la CONAGO es que ya hay algún proyecto, nos imaginamos que en caso de que en el PRI de plano no tengan quien la levante, pues miren, no está demás echarle un ojo a este personaje, pues por el lado del PAN los pleitos, pellizcones y balconeadas siguén que con un contento, siendo asi que desde Los Pinos ya no ubican a Margarita Zavala como su salvación electoral del 2018 ante el Peje, y es que el PRI, de que perderá va a perder refeo!

OFRECE SUS SERVICIOS.- En su pasada visita a Sonora, en donde fue bien atendido en la asamblea de la Unión Ganadera, no crean que Miguel Angel Mancera llegó con las manos vacías, con él venían directivos de la organización Metrobus Insurgente, que es una de las grandes operadores del transporte urbano en el Distrito Federal, con un proyecto para ayudar o encargarse de operar el transporte urbano en las principales ciudades de la entidad, ésto debido a que los concesionarios que controlan Hermosillo y Cajeme, se han puesto rejegos y no quieren bajarse del macho.

Esta empresa chilanga está dispuesta a absorber pasivos, poner en práctica toda su estructura y capacidad de operación, se imagina, si pueden hacer funcionar el transporte en la Ciudad de México, aquí en Sonora sería un paseo por el Parque Madero, asi que es muy posible que en breve tengamos información sobre este ofrecimiento, sobre todo ante la tozudez de los concesionarios locales, ah, Javier Gándara cuando fue candidato a la alcaldia naranjera traia el proyecto del Metrobus defeño, pero los concecionarios le dijeron que si sabia contar, que no contaran con ellos.

VIEJO MAMON.- Como lan ve con la última jalada de Donald Trump de que canceló la celebración de la fiesta del 5 de Mayo que desde hace 16 años se hacía en todo lo alto en la Casa Blanca, ahora la bajó a una ceremonia sencilla que fue jueves 4, y para que quede más claro será encabezado por el vicepresidente, igual de mamilas, y será en el salón del Tratado Indio, ah, quien puso este evento de primer nivel fue el presidente republicano George Bush y le siguió Barak Obama.

Pero ahora Trump sale con sus jaladas y no quiere hacer nada que huela a festejo mexicano, ésto es para que se den una idea de cómo anda de ardido porque el Congreso no le aprobó recursos para su mugre muro, aunado a su desprecio racista por todo lo que huela a latino, y peor si son de la piel azteca, ah, ayer jueves por 217 votos a favor contra 213 en contra, el Congreso aprobó varios reformas al llamado Obamacare, aunque se espera que en el Senado le den reversa. Que así sea!