Marea Brava

* LLEGARON los nuevos dueños de la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma (CORONA) de Ciudad Obregón. Los nuevos propietarios son: Constellation Brands, uno de los mayores inversionistas de México. ESTE NUEVO CONSORCIO, invertirá en Cajeme 600 millones de dólares y conservará la misma base laboral de 447 empleados, de los cuales no contempla despedir a ninguno, mucho menos contratar. La Vicepresidenta de comunicación de esta nueva firma, Nina Mayagoitia, cuenta con una trayectoria de casi 30 años en mercadotecnia y fue ella quien dio los pormenores ante los medios de comunicación de la nueva estrategia operativa que trae entre manos esta nueva empresa…………..

* LOS REGIDORES SIEMPRE ESTAN EN JUNTAS DE COMISION y nunca arreglan nada; los regidores de la Comisión de Hacienda, lo único que hacen es ir y enfrentar a una tal DORIS, la cual, los humilla y se ríe de ellos ante sus peticiones. Dicen, esta mujer está bien agarrada de las arcas de tesorería: CUIDA EL DINERO, como el Perro su Hueso……. VOY A INVESTIGAR QUIEN ES ESTA MUJER Y DE DONDE LLEGO………………

Eduardo Flores

Ayer se dio a conocer a los nuevos dueños de la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma (CORONA) de Ciudad Obregón. Los nuevos propietarios son: Constellation Brands, uno de los mayores inversionistas de México.

ESTE NUEVO CONSORCIO, invertirá en Cajeme 600 millones de dólares y conservará la misma base laboral de 447 empleados, de los cuales no contempla despedir a ninguno, mucho menos contratar.

La Vicepresidenta de comunicación de esta nueva firma, Nina Mayagoitia, cuenta con una trayectoria de casi 30 años en mercadotecnia y fue ella quien dio los pormenores ante los medios de comunicación de la nueva estrategia operativa que trae entre manos esta nueva empresa. OJO, no ofrecerán publicidad a ningún medio de comunicación…

La elaboración de sus productos no se distribuirán en el mercado mexicano, sino que sus diversas marcas de bebidas alcohólicas, serán de exportación únicamente para Estados Unidos…

ASIMISMO, se anunció que se acabaron los apoyos que se daban para eventos deportivos, sindicales, sociales y de apadrinamiento para candidatos políticos de los diversos partidos… Dijo además que esta nueva empresa, solicitara los servicios de algunas empresas de la región para el suministro de algunos insumos que se requieren para la elaboración de las diversas bebidas que ahí se elaboran, pero hasta ahí………………

SUPE QUE DIRECTIVOS DE Constellation Brands, sostuvieron una reunión de trabajo en el transcurso de la mañana con el Alcalde Faustino Félix Chávez, para afinar los programas que se establecerán para la operación de esta nueva firma en el municipio…

Esperemos y cuando menos dejen una buena derrama económica a las arcas de la administración, que es lo que requiere para mantener tantas necesidades por las que atraviesa este golpeado Valle del Yaqui…. ESPEREMOS LA RUEDA DE PRENSA DEL ALCALDE PARA CONOCER LOS ACUERDOS ENTRE AMBAS PARTES…………….

Ayer, el Lic. Raúl Ayala Gonzales, Presidente de la Fundación Colosio filial Cajeme, con el apoyo del Congreso del Estado, hizo la invitación a los diversos sectores productivos de la región al Foro de Análisis del Sistema Estatal Anticorrupción, siendo el orador principal el Diputado David Palafox Celaya a partir de las seis de la tarde en el edificio de CANACINTRA… En esta tribuna, se dieron cita varios expertos en la materia para intercambiar impresiones sobre este nuevo programa que trae entre manos el Congreso del Estado, con el cual pretende combatir todo lo que se haga mal contra de nuestra sociedad sonorense, pues no hay que olvidar, que son los ciudadanos lo que piden cuentas claras y reprueban cualquier acto de corrupción, por ello, en este foro, se dio a conocer cómo es que nace este nuevo programa en el Estado de Sonora………………..

POR OTRA PARTE, Los crímenes en Cajeme están a la orden del día… Para combatir al crimen organizado en esta región, llegaron Marinos, Ejercito Mexicano, Agentes de la PGR, Agentes de la PGJE y de la SSPM en Cajeme, para detener tantas ejecuciones, pero por lo visto, aunque manden a RAMBO se calma esta ola de violencia.

La sociedad en general esta temerosa de estos acontecimientos, y llamo la atención del ciudadano Presidente Municipal, Faustino Félix Chávez, quien solicitó a la ciudad de México y del estado la presencia del apoyo de las corporaciones policiacas ya mencionadas, las cuales se encuentran realizando rondines por todo el municipio e investigando a fondo para dar con estos grupos delictivos que operan a cualquier hora del día y de la noche……………

SE QUEJAN DE LA FALTA DE REGIDORES… “Nunca hay nadie para que nos dé una orientación o nos brinde un poco de su atención”, dijo una señora que diariamente acude a buscar un regidor, para que según ella la canalice a la dependencia indicada para buscar solución a su problema. Son varias las quejas contra estos servidores públicos de los diversos partidos políticos… Entre los regidores también hay disputa; El Regidor panista Joaquín Armendáris Borquez, se siente molesto, porque su compañera de fórmula o de partido, Sandra Luz Montes de Oca, Presidenta de la Comisión de Seguridad Publica, no llama a reunión de trabajo para conocer las formas en que atiende las demandas ciudadanas ante el Departamento de Honor y Justicia, y ello, lo tiene molesto por el poco interés que le presta a esta delicada responsabilidad que es la seguridad publica…

LOS REGIDORES SIEMPRE ESTAN EN JUNTAS DE COMISION y nunca arreglan nada; los regidores de la Comisión de Hacienda, lo único que hacen es ir y enfrentar a una tal DORIS, la cual, los humilla y se ríe de ellos ante sus peticiones. Dicen, esta mujer está bien agarrada de las arcas de tesorería: CUIDA EL DINERO, como el Perro su Hueso……. VOY A INVESTIGAR QUIEN ES ESTA MUJER Y DE DONDE LLEGO…………… Todos le temen… ¡menos yo!……………………

POR HOY ES TODO… GRACIAS PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION MI CORREO: REPORTERO60@YAHOO.COM.MX MI CEL. 6442-12-90-71