Politica Regional

Por su parte, el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional, el sonorense Damián Zepeda, opera pero no le operan como él lo quisiera, tan es así, que cada instrucción que hace llegar lo sabemos antes los medios de comunicación que los mismo panistas, esto es que las filtraciones están a la orden del día.

Su Presidente en Sonora David Galván y su secretaria general Alejandra López jalan para lados opuestos, no se ponen de acuerdo en nada y eso se refleja en los resultados politicos, en el trabajo de la directiva estatal lo que de alguna u otra manera le “pega” a los comités municipales de relevancia, como el e Hermosilloy Cajeme.

El nuevo coordinador de los diputados locale, el asalta licorerias en sus tiempos de juventud junto a su carnal José, Luis Serrato Castell, aún no entiende que la política es el arte de llegar a acuerdos y simplemente se enfrenta a todos y dice no a todo, situación que lo hace predecible y poco confiable para las negociaciones, tendrá que cambiar su estilo si es que pretende seguir escalando posiciones.

No se ponen de acuerdo ni siquiera para decidir quién o quienes deben encabezar espacios tan relevantes como la Fiscalía Anticorrupción o la Fiscalía de Delitos Electorales, decidieron dejarle todos los votos al PRI y a quienes ellos tachan de traidores, me refiero a “cuarteto infernal” de diputados disidentes, aunque en ese terreno poco tenían que hacer, pues un partido tan dividido siempre va a enfrentar deslealtades.

Urge un liderazgo en el PAN de Sonora, urge u-ni-dad, mientras sigan jalando para diferentes puntos cardinales el PAN no representará un verdadero equilibrio y mucho menos será un partido que recupere parte de lo que perdió por la desmedida ambición del dinero y del control politico estatal de Guillermo Padrés y su camarilla.

Lo primero que se debe de recuperar es la confianza de los ciudadanos, pues verlos divididos y enfrentados será la debilidad más grande, aunque aun es tiempo de pensar y actuar en consecuencia, maxime que el PRI no las trae del todas consigo rumbo al proceso electoral, y si en estos momentos fueran las elecciones locale del 2018, fácil perderia Hermosillo y Cajeme ante el PAN.

Damián Zepeda debe de tener muchos fierros en la lumbre en la Ciudad de México buscando con su jefe Ricardo Anaya la candidatura de su patrón a la Presidencia, pero no debe descuidar Sonora, pues de eso depende los años que puedan tardar en recuperar espacios, asi que mas que andar haciendo amarres para apuntalar a Anaya, antes hay que poner orden en casa, que urge!

Quienes tienen la responsabilidad de reorganizar al PAN en Sonora deben de dejar de pensar como el ex gobernador, deben de olvidarse de los oportunistas que en sus curules pretenden seguir “exprimiendo” el presupuesto y ocupando espacios que no les pertenecen, pero ésto también va para el PRI, como los “ligislineadores” cajemenes que solo se han dedicado a llenar mas el “cochinito” ($).

Quizá debe llegar a controlar ese partido alguien con cabeza y corazón, ahí está Ramón Corral Avila, se tiene que regresar para retomar el buen rumbo y sacar del pantano a ese partido que la verdad sea dicha se le extraña como una verdadera y autentica oposición que era algo que sabían hacer muy bien, ah, tiempos en que El Imparcial prácticamente era su vocero oficial, sobre todo en tiempos de Beltrones, López Nogales y Eduardo Bours

Y ya que estamos en el terreno azul, sorprende a propios y extraños que no se haga nada para volver a retomar y formar liderazgos, por ejemplo, juran y perjuran que Hermosillo será para los panistas en el 2018, pero no se ve a nadie cerca y ni siquiera lejos, en tanto, aqui en Cajeme, el albiazul puede dar la sorpresa con un candidato de la sociedad civil, y aqui, al igual que en la capital, los ultimos numeros de Palacio de Gobierno son para llorar.

Los que aparentemente están nunca ganarían, ahí deben de pensar en personajes que como esos que dijo el poeta Díaz Mirón “hay plumajes que cruzan el pantano y no manchan” por ahí están, los tienen que buscar y sobre todo sumarlos, ahí está un Gustavo de Unanue, o que mejor que un David Figueroa, también se puede ver a un Ernesto Munro que ya mando decir que se quiere ir del PAN.

Así las cosas, al PAN le urge la unidad, de seguir pensando egoístamente simplemente seguirán siendo los olvidados del pueblo, como también a nivel nacional, donde Ricardo Anaya y su acople Damián Zepeda, se han olvidado a la militancia y de los cuadros estatales muy panistas, para ellos ganar la candidatura a la Presidencia de la Republica en el 2018 es la prioridad, asi atropellen a Margarita Zavala o Rafael Moreno Valle.

Rodríguez Prats: “El enemigo número uno de Margarita es Felipe”. Y mas en lo nacional, el ex senador del PAN, Juan José Rodriguez Prats, recomendó a Margarita Zavala renunciar a su aspiración presidencial y, en su lugar, buscar una senaduría, pero buen, mientras en el PRI cierran filas rumbo al 2018 y en Morena ya se da por seguro a López Obrador, los panistas siguen enfrentados entre si.

La disputa por la candidatura presidencial de Acción Nacional continúa. Luego de que Juan José Rodríguez Prats se subiera al ring tras la filtración de un audio de la última sesión del Consejo Nacional donde insinuó que Felipe Calderón tenía problemas de alcoholismo y el ex presidente reviró con la amenaza de dejar el partido, el ex senador panista concedió una entrevista a Radio Fórmula.

“Búscate otro promotor, te está haciendo daño Felipe. El enemigo número uno de Margarita es Felipe”, aseguró Rodríguez Prats, quien también le recomendó el sábado pasado a la ex primera dama buscar una senaduría en vez de la presidencia, pues “ella debe bajar la mira porque a como va a estar el 2018. Y no estoy restándole atributos por ser mujer, yo admiro a muchísimas mujeres que han sabido ser líderes, pero sinceramente no veo que se aproxime a un perfil de lo que México requiere hacia el 2018”.