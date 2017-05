Marea Brava

* ME DIO PENA AJENA AL ESCUCHAR. “La Kiki Díaz Brown, no debe estar en el balcón de Palacio Municipal”, murmuraban personas que presenciaban el desfile del primero de mayo. Y eso?, ¡pregunte!. No tiene calidad moral para estar a un lado del Presidente Municipal Faustino Félix. “si quieres saber más, investígala a fondo y sabrás porque lo decimos”, … Me di a la tarea de indagar datos de ella y de su vida, y les comento que voy a confirmar todo para no caer en errores, pero de ser cierto, lo publicaré a ocho columnas. ¡Pendiente este caso!……………

* A UN PASO DE LLEGARLE EL AGUA AL CUELLO A REYNALDO CASTILLO LOPEZ. Es líder de la Fundación Carlos Alberto Madrazo, afiliado a las siglas del PRI, pero repudiado por este mismo partido, ya que la guerra sucia que trae Reynaldo Castillo, es contra personas de buena reputación social, política y económica del PRI-Local…. Mediar fuerzas con el poder político y económico del municipio, no le traerá nada bueno a este muchacho, pues ya se rumora que se encuentra a un paso de pisar nuevamente la prisión por insistir en un pleito sin gane alguno. Está mal asesorado. Y está mal que pise la prisión, pero haya él …………..

Eduardo Flores

HAY MIGRACION DE CIUDADANOS CAJEMENSES AL EXTRANJERO, esto me lo dijo ayer un buen amigo mío de la zona norte. Tantos crímenes que se han cometido en este municipio, pusieron en alerta a varias familias de buena posición económica, quienes están emigrando al extranjero para proteger a sus familias de tanta inseguridad que se ha venido dando diariamente en Cajeme. Diario ejecutan a dos o tres personas…..

LOS FEDERALES QUE LLEGARON DE MEXICO, no han hecho nada, solamente ahuyentan la clientela del sector comercio. Ya pidieron los comerciantes del centro, que se retiren del hotel de la calle Chihuahua entre galeana y Zaragoza, porque lo único que han hecho desde su llegada, es ahuyentar a la clientela de esa zona comercial…

Es impresionante como se adueñaron de La calle chihuahua y nadie puede decirles nada, porque supuestamente vinieron a poner orden y los grupos criminales se siguen enfrentando, dejando al menos dos o tres cuerpos diarios tirados por las calles de Cajeme… Y los federales, ¡bien gracias! ……….

Muy bien cimentada la reputación del LIC. Marco Antonio Rodríguez Félix, entre los diversos sectores productivos de la sociedad cajemense. Nada que ver con la volanteada que se le ha organizado por personas de dudosa reputación… Primeramente, déjenme decirles que ha ocupado cargos muy importantes en el Estado y este municipio, como: El ser Notario público No. 15, Consejero bancario, Notario de Infonavit, Consejero de la Cámara de Comercio, Consejero del Colegio de Notarios del Estado de Sonora, Presidente de la Fundación Colosio en el Sur del Estado, Secretario del patronato del ITSON y miembro del patronato de ITESCA. Esto dice mucho más que mil palabras, o mejor dicho; que mil volantes negativos……………….

