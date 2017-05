Entregan Gobernadora Pavlovich y Sylvana Beltrones sillas-cama para familiares de pacientes en HGE

Hermosillo, Sonora, abril 30 del 2017.- La donación de sillas/cama acolchonadas por la Fundación Beatriz Beltrones al Hospital General del Estado (HGE) ayudará a brindar un mejor servicio y calidez a los familiares o acompañantes de pacientes hospitalizados, señaló la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

La Diputada Federal Sylvana Beltrones Sánchez entregó 50 sillas/cama a nombre de la Fundación en una ceremonia presidida por la Gobernadora Claudia Pavlovich; el Secretario de Gobierno Miguel Ernesto Pompa Corella y el Secretario de Salud Gilberto Ungson Beltrán.

La Gobernadora Claudia Pavlovich reconoció la labor social que realiza la Fundación Beatriz Beltrones así como el quehacer de colaboradores del voluntariado y trabajadores del HGE, quienes van más allá de sus deberes para brindar mejor atención, calidez, cariño, ayuda espiritual y fortaleza para que mejore la salud de los pacientes y familiares.

“Quiero agradecer a la Fundación Beltrones, muchas gracias Sylvana por estas acciones que dicen mucho, ¿Quién no ha tenido un enfermo que visitar?, ¿Cómo duermen o como dormían?,¿a medias encima de una cama o en una silla que a veces podían traer?, por ello esto significa mucho”, resaltó.

La Gobernadora Pavlovich reiteró su compromiso de mejorar en todos los aspectos la calidad de vida de los sonorenses y añadió que esta entrega de mobiliario al HGE mejora la estadía de las personas que cuidan enfermos por uno o por varios días de estancia en el hospital.

La Diputada Federal Sylvana Beltrones explicó el modo de uso de las sillas/cama las cuales se despliegan improvisando una cama totalmente acolchonada y con almohadilla para que quien acompañe a algún paciente hospitalizado pueda tener un descanso digno y con ello atender mejor las indicaciones de los médicos para con el enfermo.

“Estas 50 sillas/cama no resuelven el problema pero ayudan a aligerar la carga que de por sí ya tienen los pacientes al cuidar a sus a sus enfermos, ya desde hoy van a tener las sillas y les pedimos de favor que las cuiden mucho porque serán también para quienes lleguen después de ustedes”, dijo.

La Diputada Federal Sylvana Beltrones Sánchez señaló que con esta entrega al HGE se cumple con el compromiso que tenía de entregar el mobiliario a los hospitales de la Secretaría de Salud en Hermosillo pues, recordó que el Hospital Infantil y del Hospital de la Mujer del Estado (HIES) e (HIMES) recibieron 50 y 30 sillas/cama en marzo.

Mencionó que al estar colocado el mobiliario en diferentes zonas de hospitalización, no interferirán con el trabajo de médicos y enfermeras pues por su tamaño se pueden colocar debajo de la cama de hospital cuando no esté en uso.

Al término del evento de entrega de mobiliario que beneficia a familiares o acompañantes de pacientes del Hospital General del Estado (HGE), la Gobernadora Claudia Pavlovich supervisó lo que será la nueva sala de espera y urgencias de ese nosocomio.

La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano dijo que la ampliación del área de espera y urgencias del HGE era necesaria para brindar atención digna y de calidad a quienes acuden a solicitar servicios de salud urgentes.

Durante el evento estuvieron presentes la Vocal Titular del Voluntariado de la Secretaría de Salud, Lupita García de Ungson; el Director General del HGE, Eduardo Horacio Torres Inguanzo y la Vocal Titular del Voluntariado del HGE, Luz María Haro de Torres.