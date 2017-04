Politica Regional

Aprueban reelección de alcaldes y diputados en Sonora: El dictamen aprobado por mayoría en lo general y con el voto en contra de la bancada del PAN en lo particular, contiene reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sonora para tipificar y penalizar la violencia de género, pero bien, muy bien por la bancada albiazul de haber votado en contra de semejante afrenta al electorado sonorense –”sonsorense” para los priistas y “cajemensos” para el Roger–… Designan a auditor del ISAF. Es Jesus Ramón Moya Grijalva: Al no ser necesario el voto de los panistas para su aprobación, siendo una minoría, se realizó la votación con una mayoría compuesta por los “legisladores” tricolores y sus paleros, pero ahora habrá que ver si ya funcionando en su cargo, Moya Grijalva va a ser imparcial y cumplir y aplicar la ley a quien sea, sea funcionario publico emanado del PRI y sus cinicos y descarados comparsas PVEM, Panal, P.T. y M.C… Cajeme pagó en el 2016, 140 mdp de la deuda por más de 300 mdp que heredó de la administración de RDB. En qué se gastaron y si el Tino recibió una ciudad desvastada!

Los diputados locales por el principio de mayoría relativa podrán ser reelectos hasta por tres oportunidades más, lo cual podrá suceder a partir del próximo proceso electoral que inicia en septiembre y concluye con la elección de 2018.Esto será posible gracias a las reformas a la Constitución Política de Sonora en materia electoral, reformas que los diptutados aprobaron este día.

Los alcaldes podrá reelegirse una vez, es decir, tendrían hasta seis años seguidos al frente de su Ayuntamiento, entre tanto, las redes sociales casi colapsaron al saturarse al saber la votación de nuestros indeseables y vividores “legilsineadores” de todos los colores y sabores, ah, la diputada pirruris (Kikky) andaban que no cabia de gusto.

Por votación unánime en lo general y mayoritaria en lo particular, se aprobó el dictamen emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, el cual contiene diversas modificaciones a la Carta Magna de Sonora en temas electorales, pero bueno, esos engendros de legislineadores en que momento consultaron a la ciudadania para aprobar semejante atropello?

El dictamen aprobado por mayoría en lo general y con el voto en contra de la bancada del PAN en lo particular, contiene reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sonora para tipificar y penalizar la violencia de género, pero bien, muy bien por la bancada albiazul de haber votado en contra de semejante afrenta al electorado sonorense –”sonsorense” para los priistas o “cajemensos” como dice el Roger.

A través de la reforma se otorga facultad al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEyPC) para realizar las acciones que prevengan y sancionen dicha conducta, además, otra reforma constitucional aprobada en la sesión ordinaria de este día es el establecimiento, por parte del TEE, de los juicios orales sancionadores en materia electoral en los términos que establezca la ley.

Además, que las y los candidatos a diputados locales por el principio de mayoría relativa deberán tener vecindad y residencia efectiva dentro del distrito electoral correspondiente, de cuando menos dos años anteriores al día de la elección, y ya dentro de tanta infamia de esos legislineadores marranillas, por qué no propusieron una iniciativa de reducir los pluris o eliminarlos?, bueno, al menos con eso hubieran sacado el dia.

Designan a auditor del ISAF en Sonora

También ayer dentro de la maratónica sesión de los dizque diputados locales, Con 23 votos, equivalentes a la aprobación de dos terceras partes del Congreso del Estado, Jesús Ramón Moya Grijalva, fue nombrado Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización ISAF, quien tomará el cargo por un lapso de 7 años, bien o mal es un buen elemento y hay que darle la oportunidad de que cumpla con su delicada encomienda.

Fueron los votos de los 15 legisladores del PRI apoyados por los representantes de los partidos Panal, Morena, Movimiento Ciudadano, PRD y los panistas Carolina Lara Moreno, Manuel Villegas Rodríguez y Sandra Hernández Barajas los que conformaron la mayoría, sin la necesidad del voto de los diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

Jesús Ramón Moya Grijalva formó una candidatura polémica desde el momento de su aparición en la terna de finalistas, hace poco más de un mes el funcionario fungía como administrador del Congreso del Estado.

Sin embargo, el sufragio de los diputados avaló sus capacidades por sobre sus contendientes Patricia Eugenia Arguelles Canseco y José Othón para hacerse cargo de la silla que deberá dejar Eugenio Pablaos Antillón, quien ejerció el cargo de auditor mayor del ISAF durante doce años.

El PAN se opone, pero no le hacen caso

Previo a la elección del nuevo auditor mayor, el diputado Carlos Fu Salcido tomó la tribuna para manifestar el descontento del grupo Parlamentario de Acción Nacional, manifestando que las prisas en los tiempos no obedecen a los términos que la ley fija como máximo para la elección de los cargos, solicitando que se reconsiderara tomando en cuenta que el plazo máximo es el 18 de junio para tales nombramientos.

Sin embargo, al no ser necesario el voto de los panistas para la aprobación del titular, siendo el PAN una minoría, se realizaron los comicios con una mayoría compuesta por los ya mencionados legisladores, pero ahora habrá que ver si ya funcionando en su cargo, Moya Grijalva va a ser imparcial y cumplir y aplicar la ley a quien sea, sea funcionario publico emanado del PRI y sus paleros PVEM, Panal, P.T. y M.C.

El alcalde Faustino Félix, informó ayer, que ya se cuenta con la aprobación del crédito de 130 mdp para realizar obras ya etiquetadas, en vialidades y unidades deportivas, principalmente, y se espera que estos recursos empiecen a llegar y a aplicarse a partir del próximo mes de noviembre, aclarando que este crédito no altera la estabillida crediticia del Ayuntamiento pues es parte de la deuda a largo plazo.

Afecta más, añadió, la deuda a corto plazo, la que debe pagarse ya; en este caso, durante el 2016 su administración pagó alrededor de 140 mdp de la deuda por más de 300 mdp que heredó de la administración de Rogelio Díaz Brown, si, pero la ciudadania sigue solicitando que independientemente de que el Cabildo aprobó lo gastado por la anterior administración, que se explique a detalle en que se gastó tantisimo dinero si el Tino recibió una ciudad desvastada.