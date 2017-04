Reconocen deportistas a Gobernadora Pavlovich por rescate de Unidad Deportiva del Noroeste

Hermosillo, Sonora, abril 26 de 2017.- Satisfechos e incentivados para una mejor preparación rumbo a competencias nacionales e internacionales se manifestaron deportistas sonorenses, luego de que la Gobernadora Claudia Pavlovich entregó las nuevas áreas y las que se modernizaron en la Unidad Deportiva del Noroeste.

A menos de siete meses de que inició los trabajos de modernización del Centro de Alto rendimiento, la alberca olímpica y 9 obras más, cientos de deportistas sonorenses acompañaron a la Gobernadora Pavlovich en la entrega de la infraestructura y equipamiento deportivo con la que ahora cuentan más de 5 mil deportistas amateur en su entrenamiento diario.

Jóvenes deportistas que se sentían limitados por equipos y espacios en desuso por la falta de inversión hoy se manifiestan optimistas e incentivados.

Tal es el caso del equipo de Hockey, cuya fundadora y entrenadora desde hace 35 años, Edith Ramírez Arellano, afirma que los competidores en esa disciplina han logrado primeros lugares pero fue hace 7 años que se había construido la cancha y desde entonces no habían recibido apoyo hasta ahora.

Los boxeadores Miguel Ángel “El Alacrán” Berchelt Cervera y Juan Francisco “El Gallo” Estrada, coincidieron en la importancia de contar con nuevos espacios para atender lesiones producto de la práctica deportiva, y las nuevos y remodeladas áreas, no solo para pugilistas, sino para todas las ramas del deporte que se practican en Sonora.

La inversión total en la Unidad Deportiva del Noroeste fue de 100 millones de pesos, que se aplicaron en rehabilitar instalaciones como la alberca olímpica, el pabellón de gimnasia, el espacio de tiro con arco, y en construir otras más como nueva Unidad de Medicina y Ciencias Aplicadas, el laboratorio de desempeño físico, la Villa del Atleta, donde se alojan deportistas de alto rendimiento que proceden de otros municipios y requieren entrenamiento, y la trotapista, de un kilómetro de longitud disponible para el público en general, además de equiparse el gimnasio de halterofilia, el estadio de hockey y el área de lanzamiento.

Luego de conocer las instalaciones, la destacada arquera olímpica Alejandra Valencia reconoció a la Gobernadora Pavlovich por su preocupación por los deportistas y el deporte en general, y “de verdad le está metiendo muchas ganas a todo y esto es un ejemplo de ello”.

Al entregar las instalaciones, la Gobernadora Pavlovich llamó a cuidarlas y que sirva para muchas generaciones, ya que “me voy en cuatro años y medio, pero esto se va a quedar para ustedes, para nosotros, para los sonorenses para nuestros deportistas y nosotros tenemos la responsabilidad de mantenerlos en buen estado”.

Hablan los deportistas:

Alejandra Valencia, Deportista Olímpica de Tiro con Arco.

Simplemente con ver que es un lugar nuevo, reconstruido y que no se está cayendo a pedazos te inspira a trabajar, el ver que tu lugar de trabajo está nuevo, limpio y bonito, te inspira.

La Gobernadora se preocupa mucho por nosotros y por el deporte, se preocupa por estar atenta y apoyar al deporte, de verdad le está metiendo muchas ganas a todo y esto es un ejemplo de ello.

Juan Francisco “El Gallo” Estrada, Boxeador Profesional

Siempre ha sido algo bueno que llegue una persona que apoye a los jóvenes y a los niños y yo creo que ahora le toco a la Gobernadora y lo está haciendo muy bien y quiero que siga apoyándolo, ojalá siga haciéndolo.

Miguel Ángel Berchelt Cervera, “El Alacrán”, Campeón del Mundo del Consejo mundial de Boxeo.

Para nosotros los deportistas es muy importante contar con este tipo de centros para que nos ayuden con las lesiones, queremos agradecer a la Gobernadora por el apoyo que nos ha brindado y por estas instalaciones de primer nivel.

La Gobernadora siempre ha dicho que el deporte es una prioridad para ella y yo creo que Sonora siempre va a ser tierra de campeones.

Edith Ramírez Arellano, entrenadora desde hace 35 años y fundadora del equipo de Hockey.

A partir de que llegó la Gobernadora a dar sus primeras palabras en el CUM, nos motivó mucho, notamos un cambio real y ahora con esta edificación para nosotros es un tesoro, para unos es solo un techo pero para nosotros es oro por que ya podremos entrenar en cualquier momento.

Michel Beltrán Flores, 15 años, jugadora de Hockey.

Vivimos en un estado muy caluroso y con sol intenso esto nos ayuda demasiado y más en la noche por que este techo tiene luz, mejorará el rendimiento del equipo.

Antes no entrenábamos en las mañanas por el riesgo de golpe de calor, pero con esto nos ayudará muchísimo yo le envío un agradecimiento a la Gobernadora ya que con esto nos ayuda a dar mejores resultados.