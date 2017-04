Pide Guillermo Padrés a SCJN reasumir competencia sobre Fiscalía especializada de Sonora

* Uno de los ministros de la Primera Sala deberá decidir si asume la petición del exgobernador de Sonora, respecto a la inconstitucionalidad de la Fiscalía Especializada para investigar hechos de corrupción en ese estado.

Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reasumir su competencia que originalmente tuvo para conocer del amparo en revisión que presentó para que la averiguación previa iniciada en su contra por enriquecimiento ilícito se lleve a cabo de acuerdo con el nuevo Sistema Procesal Acusatorio y no por la Fiscalía Especializada para investigar hechos de corrupción en su estado.

Debido a que el exgobernador no está legitimado para formular reasunciones de competencia a los ministros integrantes de la Primera Sala de la SCJN tendrán que decidir si alguno hace suya la petición, se informó en el noticiero de Joaquín López Dóriga.

Cabe señalar que en este caso, el 10 de mayo de 2016 el exgobernador reclamó la inconstitucionalidad de la Fiscalía Especializada porque para su creación no se cumplió con el procedimiento legislativo previsto en la Constitución Política de estado libre y soberano de Sonora.

También impugnó el uso indebido de funciones públicas del fiscal especializado para investigar hechos de corrupción y el efecto corruptor del proceso de investigación instaurado en su contra generado por las declaraciones de la gubernatura, el procurador de justicia y el Fiscal anticorrupción en la que se viola su presunción de inocencia.