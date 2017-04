Politica Regional

El acuerdo de la CTM local, de no salir a desfilar el 1ro. de Mayo, fue tomado ayer ahí mismo por su dirigente Fernando Millán, propuesta tentativa que un día antes se en hiciera en Hermosillo al dirigente estatal Javier Villarreal, quien la vio con buenos ojos y le dio todo su apoyo, en el entendido de que las demandas de mejores salarios y prestaciones se harán sentir por la misma CTM en el evento del Día del Trabajo en sus instalaciones ante miles de sus agremiados… Fue un error gravísimo de Reynaldo Castillo, Jaime López Tejeda y Dinorah López Félix, haber calumniado y difamado a este gran Notario que es reconocido por su honorabilidad ante la sociedad cajemense, aunque se encuentran bajo libertad condicional por el pago de sus respectivas fianzas, aunque hoy por hoy, y por el resto de los siguientes tres años, Reynaldo y asociados deberán presentarse cada viernes a firmar su libertad condicional… El edificio del PAN-Cajeme fue visitado antenoche por rateros que se llevaron diversos artículos electrónicos y otros objetos!

Bien clara y definida quedó ayer el acuerdo de todos los Secretarios Generales de los respectivos Sindicatos y organizaciones que conforman la Federación de Obreros y Campesinos del Sur de Sonora (CTM), con respecto a que por esta ocasión y por detalles de suma importancia para todos los trabajadores, en lugar de desfilar el Lunes 1ro. de Mayo por las calles de la ciudad, van a concentrarse en las nuevas instalaciones en un mitin informativo de las acciones que la dirigencia viene tomando a favor de los mismos trabajadores.

Luego de varias horas reunidos junto a su Secretario General, ingeniero Fernando Millán Harrison, el acuerdo fue tomado para minutos despues ser dado a conocer a los representantes de los medios de comunicación ahi mismo por el propio Millán Harrison, propuesta tentativa que un dia antes se en hiciera en Hermosillo al dirigente estatal Javier Villarreal Gámez, quien la vio con buenos ojos y le dio todo su apoyo, en el entendido de que las demandas de mejores salarios y prestaciones se harán sentir por la misma CTM en el evento del Dia del Trabajo en sus instalaciones.

El dirigente obrero, a pregunta de los periodistas, descartó que esta medida de no desfilar por las calles de la ciudad como se venia haciendo, haya sido producto de algun rompimiento con el resto de las centrales obreras y con las autoridades publicas que de alguna u otra manera participan en los tradicionales desfiles del Dia del Trabajo, inidicando que uno de los motivos principales de este cambio, es que los secretarios generales de los sindicatos y organizaciones adheridas a la FOCSS inviten ese dia a sus agremiados a que “conozacan su nueva casa y sus intalaciones que son de ellos”.

Otro punto importante durante el mitin del Dia del Trabajo ahi en las nuevas instalaciones de No Reelección casi con Bartolemé Delgado de León, es la detallada información que se dará a los trabajadores en lo relativo a la seguridad social, como las acciones del Seguro Social, Infonavit, Fonacot, Hacienda y otras acciones, para luego, al concluir el mitin, cada Sindicato, como ya es tradición, podrá ofrecer a sus trabajadores los convivios sociales, reunión de ayer en la que estuvieron los ex secretarios generales Antonio Valdez Villanueva y Aurelio Valdez, asi como todos los secretarios generales de los despectivos sindicatos que aglutinan entre 8,000 y 10,000 trabajadores.

En otros asuntos, también de relevancia, ya ingresó al reclusorio estatal Dinorah López Félix y Jaime López Tejeda, por presuntos delitos de difamación y calumnias en perjuicio del Licenciado Marco Antonio Rodriguez Félix, resolución judicial que se suma al anterior Acto de Formal Prisión dictado sobre Reynaldo Castillo López, quedando como Asociación Delictuosa sujeta a proceso por los tres ultimos años.

El afectado, presuntamente estuvo siendo calumniado, difamado, extorsionado y chantajeado por este grupo de personas quienes utilizaban la emisión de volantes denostantes e injurias que iban en perjuicio del Notario Publico. Las presuntas amenazas y chantajes que exijian al Notario el pago de dos millones de pesos para que cesaran los ataques.

Ahi lo curioso de este enredo es que la calidad moral del Licenciado Marco Antonio Rodriguez Félix es indiscutible porque su relación laboral, profesional es de transparencia ante los diversos sectores productivos, económicos, sociales y politicos de nuestra región.

Fue un error gravisimo de Reynaldo Castillo, Jaime López Tejeda y Dinorah López Félix, haber calumniado y difamado a este gran Notario que es reconocido por su honorabilidad ante la sociedad cajemense, aunque se encuentran bajo libertad condicional por el pago de sus respectivas fianzas, aunque hoy por hoy, y por el resto de los siguientes tres años, Reynaldo Castillo López y asociados deberán presentarse cada viernes a firmar su libertad condicional.

Entre tanto, la sede del PAN-Cajeme fue vulnerada por personas hasta el momento no identificadas quienes robaron algunos bienes que estaban en el interior de las oficinas, denunció la dirigencia municipal de este partido cuyo hurto pudo haber sido cometido entre la noche y la madrugada de hoy. Los objetos robados son equipo de cómputo (una tablet y el CPU de una computadora).

Además de un televisor, todo con un costo aproximado de 16 mil pesos, según la oficina de Comunicación Social. “Fuimos víctimas de la delincuencia; ladrones sin escrúpulos allanaron las oficinas del Comité Directivo Municipal causando pérdidas materiales. Las denuncias se están realizando ante las autoridades correspondientes”, afirmó Rafael Delgadillo Barbosa, presidente del PAN Cajeme.

“A pesar de los llamados que hemos realizado en voz de nuestros regidores y a través de los posicionamientos del Partido Acción Nacional, las familias de Cajeme siguen padeciendo la ola de robos a casa habitación, robos a los comercios, ejecuciones y hechos violentos que empañan la tranquilidad de los ciudadanos”, manifestó.

TRIUNFO MERECIDO.- Más que merecidos el reconocimiento que obtuvieron los periodistas sonorenses que ganaron el premio “Veritas in Verbis” que otorga el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores que preside Rafael Cano Franco cuyos ganadores fueron Cristina Gómez Lima, de La Jornada en categoría Noticia, con la cobertura “Para polleros, el muro de Trump no será un obstáculo, evento realizado el pasado viernes en Guadalajara, Jalisco.

El otro ganador fue Gerardo Moreno Valenzuela, del Semanario Primera Plana en categoría Reportaje con “Crecen los Ninis”. La ceremonia de premiación fue en Zapopan, Jalisco, y se contó con la presencia de colegas de todo el país, que además entregaron muchos trabajos para participar en este premio nacional de periodismo. Muchas felicidades por este esfuerzo para este par de talentosos colegas que ya están brillando con luz propia, valiendo la pena reconocer el esfuerzo de Sergio Ibarra Torres en llevar a varios compañeros de Cajeme a ese evento.