Politica Regional

Muro de Trump afrenta la inteligencia de estadounidenses: Salinas de Gortari.

Según una encuesta levantada por el PAN Hermosillo en el municipio dan una calificación reprobatoria a la administración municipal y un 5.5 de calificación a su partido (PRI) como “marca”, dice la encuesta-nota del periodista César Fraijo aparecida ayer en el portal Dossier Politico, y en una de estas la misma situación se estaría dando en Cajeme.

Entrevistado por la mesa de periodistas “Libre Opinión”, Jesús Ramón Díaz Beltrán, dirigente del Comité Directivo Municipal del PAN, asegura que lo motiva la medición cuando a la gente se le pregunta si volvería a dar su confianza a su partido y responde que sí.

Los resultados arrojados por la encuesta en cuanto al gobierno municipal, lo han ratificado en las visitas en las colonias y en cuanto a la calificación de su partido, insistió que es de 5.5, pero existe la confianza de hermosillense en depositar el voto de confianza hacia Acción Nacional.

En otros asuntos, el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, dijo el domingo en Harvard, que el muro que pretende constuir el presidente estadounidense, Donald Trump, es “una ofensa contra los mexicanos y una afrenta a la inteligencia de los estadounidenses”, pues dijo, iría contra sus propios intereses.

El exmandatario ofreció una conferencia magistral y dialogó con jóvenes universitarios, mexicanos y de diversos países e instituciones académicas, en el marco de la Conferencia sobre América Latina, organizada por estudiantes de la Universidad de Harvard.

También participaron la expresidenta de Brasil Dilma Russeff; Juan José Aranguren, Ministro de Energía de Argentina; Mark Feierstein, ex director para Asuntos Hemisféricos de la Casa Blanca y Roberto Martínez, jefe de la OCDE para América Latina, entre otros especialistas.

La oficina del priísta informó que Salinas hizo una defensa de los migrantes mexicanos, que dijo, “son una fuerza sin la cual Estados Unidos no podrá ser competitivo”. En el mismo sentido, hizo un llamado a que les sean respetados sus derechos humanos y a que no se les separe de sus familias.

Recordó que “la migración de mexicanos hacia Estados Unidos ha disminuido, y que alrededor del 40% de quienes cruzan lo hacen por medios legales”, de acuerdo con un boletín difundido por su oficina.

Salinas de Gortari publicó recientemente el libro Muros, puentes y litorales: relación entre México, Cuba y Estados Unidos. Salinas gobernó México de 1988 a 1994, periodo durante el cual concretó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. “Trajo beneficios a todos a los tres piases”.

En otros asuntos, tal como lo reseña el amigo Lacho Zamudio López, un numeroso y respetado grupo de periodistas –entre ellos el de esta Politica Regional–, atendieron la invitación la tarde-noche del viernes del Licenciado Raúl Ayala González, Presidente de la Fundación Colosio en Cajeme, a una convivencia para ampliar detalles del trabajo que se viene realizando.

Precisamente este miércoles a las 6 de la tarde, la Fundación tendrá de invitado-expositor al Diputado Local David Palafox, Presidente de la Comisión de Transparencia del Congreso Local, quien expondrá los logros que se han alcanzado en la materia, ah, el columnista aprovechará para preguntarle si su compañera de partido (PRI), María del Carmen Díaz Brown, pagó con dinero publico del Congreso o de su bolsillo particular la página a todo color de la auto entrevista de corte electorero.

Para colmo de males, no se sabe si fue la Gobernadora o el Secretario de Gobierno, quien le entregó a la tal Kikky los apoyos del DIF estatal –¿no seria el primo incómodo?– en especie para las tres familias que la semana perdieron sus viviendas en la colonia Los Presidentes en un voraz incendio, cuando en todo caso debió ser el mismo DIF estatal el que entregase tan importante apoyo a esas familias en desgracia, o, bien, haber utilizado al DIF Municipal como conducto, ha, la pirruris no dio un peso de su bolsillo a esas familias!

Entre tanto, en grata charla ayer a media mañana con el Lic. Gabriel Velderrain, en sus oficinas de la Central de Autobuses, nos informó que se recibieron 2,500 personas diarias en los ultimos tres dias, lo que representó un incremento del 25%, además nos mostró el avanzando sistema de cámaras de vigilancia y que se ha tenido que despedir a guardias privados que no han cumplido con su trabajo o se les ha perdido la confianza, ah, por ahí también el saludo con la tenaz locataria del restaurant “La Central”, Alcira “la guera de Navojoa”– Holguín Alatorre y su hija Isabel Holguín Valenzuela.

Para concluir, ayer en Hermosillo estaban reunidos todos los Secretarios Generales de la CTM en Sonora con su dirigente estatal, Licenciado Javier Villarreal Gámez, seguramente para definir si se va o no a desfilar en 1ro. De Mayo –Día del Trabajo—o se únicamente se concretará a realizar eventos en sus respectivas sedes como es el caso de Ciudad Obregón, aunque este martes habrá que abordar al dirigente local, Regidor Fernando Millán Harrison, para ver que va a pasar oficialmente.