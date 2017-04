Avanzan proyectos de Jóvenes Sonorenses de 100 en Washington

Washington D.C., Estados Unidos, abril 20 de 2017.- Los 50 jóvenes sonorenses que se capacitan desde enero en The Washington Center, en la capital de los Estados Unidos, continúan con su travesía académica y avanzan en sus proyectos para beneficio de Sonora.

Esta semana, Brianda Vivian, directora del Instituto Sonorense de la Juventud, arribó a la ciudad de Washington D.C. y se reunió con los jóvenes para darle seguimiento puntual a cada uno de los proyectos sociales que los jóvenes implementarán a su regreso a Sonora.

La capacitación en The Washington Center está por concluir su tercer mes y es el mismo tiempo el que los jóvenes llevan implementando lo aprendido en instituciones públicas y organizaciones internacionales de Washington a través de prácticas profesionales.

En reunión con los jóvenes sonorenses, Brianda Vivian señaló que la Gobernadora Claudia Pavlovich y los sonorenses tienen grandes esperanzas en los proyectos que los jóvenes de 100 desarrollan a través de su capacitación.

“Ser un verdadero ‘sonorense de 100’ no es estar en Washington sino regresar a Sonora a aplicar lo aprendido y demostrar su liderazgo con los proyectos que beneficiarán a los sonorenses”, destacó Brianda Vivian.

En su participación los jóvenes expresaron que a su llegada a Washington experimentaron un choque de culturas al convivir con sus compañeros de trabajo de diferentes partes del mundo y hablar inglés las 24 horas del día. También comentaron que les emociona regresar y compartir lo aprendido con otros jóvenes sonorenses. La capacitación concluirá el 12 de mayo próximo y al día siguiente regresarán a Sonora.

Entre los proyectos que los jóvenes desarrollan destacan los de cómo motivar a los emprendedores sonorenses a incursionar en tecnología, innovación y sustentabilidad, así como proyectos sobre cómo erradicar la deserción escolar, entre otros.