Instalan Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

Hermosillo, Sonora, abril 07 de 2017.- Para que Sonora tenga un adecuado orden de su espacio y consolidando la coordinación entre gobierno y sociedad en mejorar la calidad de vida de sus habitantes se tomó protesta al Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Urbano.

En representación de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, el Secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella, tomó protesta a los miembros del consejo en cumplimiento de la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Ricardo Martínez Terrazas, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), señaló que la instrucción precisa de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano es dar atención y seguimiento oportuno a todo lo que marque la ley para fortalecer el ordenamiento territorial en Sonora así como lo indica también el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.

“Agradecemos el valioso apoyo de este consejo para caminar juntos en la construcción de la visión sustentable de un adecuado ordenamiento territorial y planeación urbana, cumpliendo también con los lineamientos planteados, este es el inicio de la consolidación de la coordinación entre gobierno y sociedad en el tema enfocados a mejorar la calidad de vida de los sonorenses”, expresó.

Dijo que los miembros del consejo participarán en la planeación y definición de proyectos estratégicos que detonen el potencial de las regiones mediante la consolidación de la obra pública, facultades definidas en la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

“El consejo está representado por diferentes sectores del quehacer público y privado del estado que también serán vigilantes y promotores del fortalecimiento de la transversalidad entre dependencias y organismos de los tres niveles del gobierno para atender todos los aspectos normativos en la correcta promoción y ubicación de inversiones en Sonora”, explicó.

Indicó que el consejo sesionará de manera ordinaria dos veces al año y de forma extraordinaria cuando algún asunto de competencia así lo exija y los miembros tienen también facultades de analizar, acordar y evaluar la viabilidad económica, social, urbanística y ambiental en el desarrollo de inversiones públicas y privadas.

Ana Karina Maldonado Presidenta de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Sonora aseveró que una de las principales labores que debe tener el consejo es impulsar una planeación incluyente, justa y sustentable con todos los segmentos de la sociedad.

Apuntó que con el trabajo en conjunto entre gobierno y sociedad civil se logrará definir una mejor planeación de las ciudades y con ello elevar la calidad de vida de los habitantes.

“Celebro la formalización del Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y también celebro el esfuerzo del Gobierno de Sonora por impulsar esta iniciativa en donde se escuchan las diferentes voces de la sociedad civil para complementarlo”, manifestó.

Héctor Miguel Ruiz Arvizu, Subsecretario de Desarrollo Urbano de Sidur, indicó que sólo el 9% del territorio sonorense cuenta con un instrumento de planeación territorial y urbano y uno de los retos es fortalecer los mecanismos de coordinación entre los diferentes actores que participan en la planeación urbana y el ordenamiento geográfico en Sonora.

“Al consolidar estos instrumentos de planeación fortaleceremos la eficiencia, planeación y destino de recursos públicos para obras de infraestructura y equipamiento, en la toma de decisiones en los presupuestos de obra se sustentará con información real, fortaleciendo la transversalidad en el cumplimiento de los retos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021”, afirmó.

Estuvieron presentes Rogelio Díaz Brown, Secretario de Desarrollo Social, en representación de Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Presidente Municipal de Hermosillo, Angelina Muñoz, Síndico Municipal; David Galindo Delgado, Alcalde de Nogales; diputados Flor Ayala y Rafael Buelna Clark.

También diputados de las comisiones de desarrollo urbano, obras y servicios públicos, de energía, medio ambiente y cambio climático, fomento económico y turismo, organismos del sector privado y miembros de la sociedad civil.

INTEGRANTES DEL CONSEJO:

*LIC. CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO, GOBERNADORA DEL ESTADO DE SONORA. (PRESIDENTA)

*ING. MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA, SECRETARIO DE GOBIERNO

*ING. RICARDO MARTÍNEZ TERRAZAS, SECRETARIO DE SIDUR.

*C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS, SECRETARIO DE HACIENDA.

*ING. ROGELIO MANUEL DÍAZ BROWN R., SECRETARIO DE SEDESSON.

*LIC. JORGE VIDAL AHUMADA, SECRETARIO DE ECONOMÍA.

*ING. HECTOR MIGUEL RUIZ ARVIZU, SUBSECRETARIO DE DESARROLLO URBANO.

*ARQ. ANGEL LOPEZ GUZMAN, DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

*ING. LUIS CARLOS ROMO SALAZAR, COMISIONADO EJECUTIVO DE CEDES.

*ING. ALFREDO MARTÍNEZ OLIVAS, DIRECTOR GENERAL DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA.

*C.P. SERGIO ÁVILA CECEÑA, VOCAL EJECUTIVO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

*LIC. HÉCTOR PLATT MAZÓN, ENCARGADO DE DESPACHO DE LA COMISIÓN GENERAL DE FOMENTO AL TURISMO.

*LIC. ELIA SAHARA SALLARD HERNÁNDEZ, DIRECTORA GENERAL DE COVES.

*LIC. ENRIQUE RUÍZ SÁNCHEZ, DIRECTOR GENERAL DE COPRESON.

*ING. OCTAVIO EZQUERRA DEL REAL, DIRECTOR GENERAL DE IMPULSOR

• DIPUTADOS:

*DIP. JOSÉ ÁNGEL ROCHÍN LÓPEZ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO.

*DIP. RAFAEL BUELNA CLARK, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

*DIP. SANDRA MERCEDES HERNÁNDEZ BARAJAS, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO.

*DIP. OMAR ALBERTO GUILLEN PARTIDA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO.

• PRESIDENTES MUNICIPALES:

*LIC. MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ, HERMOSILLO.

*C. FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ, CAJEME.

*ARQ. DAVID C. GALINDO DELGADO, NOGALES.

*Q.B. KARINA GARCÍA GUTIÉRREZ, CABORCA

• INSTITUCIONES ACADEMICAS:

*I.C. AGUSTÍN BERTOLINI BOJÓRQUEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y MINAS DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA.

*ARQ. ALEJANDRA MORENO, DIRECTORA DE LA ESCUELA DE ARQUITECTURA DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY, CAMPUS HRMOSILLO.

*DR. HORACIO HUERTA CEVALLOS, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE HERMOSILLO.

*ING. PABLO WONG GONZÁLEZ, TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO REGIONAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO.

• ORGANISMOS DEL SECTOR PRIVADO:

*LIC. ANA KARINA MALDONADO ANDREWS, PRESIDENTE DE CMIC SONORA.

*C.P. SANTIAGO RENÉ GLUYAS OZUNA, PRESIDENTE DE CANADEVI SONORA

* C.P. MARCELO MEOUCHI TIRADO, PRESIDENTE DE COPARMEX, CENTRO EMPRESARIAL DEL NOROESTE DEL ESTADO DE SONORA.

*ING. JESÚS ARMANDO BARAJAS TORRES, PRESIDENTE DE CANACINTRA.

• ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL:

*ARQ. MARCELO MARTÍNEZ BOJÓRQUEZ, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE SONORA, A.C.

*ING. ROBERTO ARMIENTA CABALLERO, PRESIDENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE SONORA.

*E.V.C ING. LUIS CELERINO MEDINA FLORES, PRESIDENTE DEL COLEGIO DE VALUADORES PROFESIONALES DEL ESTADO DE SONORA.

*D.A.H. LUIS FERNANDO PUEBLA GUTIÉRREZ, PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE URBANISMO DE SONORA, A.C.

• GOBIERNO FEDERAL:

*ING. JAVIER HERNÁNDEZ ARMENTA, DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO SCT SONORA

*GUSTAVO ADOLFO CLAUSSEN IBERRI, DELEGADO DE SEMARNAT SONORA

*PROF. ROSARIO RODRÍGUEZ QUIÑONES, DELEGADO DE SEDESOL.

*LIC. GUILLERMO ORNELAS ROMERO, COORDINADOR ESTATAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NOROESTE DEL INSTITUTO INEGI.

*C. ROBERTO SÁNCHEZ CEREZO, DELEGADO DE INFONAVIT.

*ANT. JOSÉ LUIS PEREA GONZÁLEZ, DELEGADO DEL CENTRO INAH SONORA.

*ING. EUSEBIO PILLADO HERNÁNDEZ, DELEGADO DE SEDATU.

*LIC. CARMEN OFELIA CARBALLO CABANILLAS, DELEGADA DEL RAN.

*LIC. RAÚL ACOSTA TAPIA, DELEGADO DE LA PROCURADURÍA AGRARIA.

*LIC. JESÚS AMBROSIO ESCALANTE LAPIZCO, DELEGADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SUELO SUSTENTABLE (INSUS).

• INVITADOS PERMANENTES:

*C.P. LUIS FERNANDO IRIBE MURRIETA, DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE SONORA.

*LIC. MARÍA INÉS ARAGÓN SALCIDO, DIRECTORA GENERAL DE NOTARÍAS.

*M.V.I. MARÍA GUADALUPE PEÑÚÑÚRI SOTO, DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE HERMOSILLO.

*ING. MARCELO AGUILAR GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME.

*ING. CLAUDIA ZULEMA GIL ANAYA, DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLAN URBANO DE NOGALES.

*ARQ. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ GARCÍA, DIRECTOR GENERAL DE IMPLAN DE EMPALME, SON