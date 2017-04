Choque por alcance solo deja daños materiales

Cuatro carros participaron en un choque por alcance dejando daños materiales estimados en más de 50 mil pesos, según informaron agentes del Departamento de Tránsito Municipal que se encontraban en el sector del accidente sucedido en las afueras del Mercadito Unión ubicado en la colonia Cumuripa.

El percance se desarrolló por las calles California esquina con Galeana, aproximadamente a eso de las 11:30 horas de ayer; durante la colisión no se presentaron personas lesionadas, solo el susto del choque.

Ahí, en el sitio del percance se informó que el accidente sucedió cuando las unidades participantes se desplazaban de sur a norte por la calle California en su margen izquierdo, pero al llegar al semáforo de la California, los carros procedieron su marcha.

Sin embargo, un carro no identificado detuvo su trayectoria ya que pretendía meterse al área de circulación del mencionado centro comercial, siendo en ese momento que un pick up Nissan de una empresa vidriera, impacto a una camioneta Liberty Jeep color gris, quien debido a esto choco contra un tida color plata y este golpea una camioneta tornado color blanco.