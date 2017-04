Politica Regional

Como trabajo mata grilla, durante los últimos tres meses en Cajeme se ha trabajado bajo el nuevo esquema de recolección de basura, el cual ha permitido que los más de 100 mil hogares en el municipio, pero sobre todo en el casco urbano de Obregón, tengan servicios tres veces por semana, afirmando los ciudadanos que efectivamente el servicio es de lo mejor… Y decimos eso de que trabajo mata grilla, pues el Secretario de Imagen Urbana, Servicios Públicos y Ecología, Marcelo Calderoni, ha hecho caso omiso a los ataques, aunque cada vez menos por no tener razón de ser, orquestados por ex líder de los “pepenadores” a través de la regidora de Morena… El comisario Rubén Bojorquez, acompañado por el Director de Comisarias y Delegaciones, Nicolás Campas, llevaron a cabo una jornada más del Programa Municipal de Rehabilitación de Escuelas, tocándole ayer a la Escuela Primaria “Nicolás Bravo” del Kilómetro 9

Lo que antes representaba una problemática de imagen por el acumulamiento de basura en las colonias, ante la falta de camione recolectores, hoy ha tenido un cambio por calles limpias y sin problemas de contaminación, por ello, al que paso que se va, para antes de que concluya la presente administración, Ciudad Obregón pudiera volver a ser la ciudad mas limpia del noroeste del pais y también de la Republica Mexicana. El resto es fuerte, sin duda alguna.

Por ejemplo, la señora Norma Alicia Linares, dice: “Se está trabajando bastante bien, simplemente en el parque de la colonia se ve la diferencia porque está mas limpio, ojalá que el servicio siga como hasta hoy”. Germán Perez, expresa: “Para mi ha sido excelente el servicio de recolección de basura, vienen los lunes, miércoles y viernes a alrededor de las 6:30 de la mañana, siendo muy cumplido y limpios, antes era mucho desorden en la basura y ahora a cambido”.

A su vez, la señora Leticia Ramos, externó: “Asi los niños ya no agarran las infecciones por la basura, se está dando el servicio muy bien y ojalá que sigan si, porque antes no pasaba el carro de la basura y hasta dba verguenza ver las calles y claro que ha ido mejorando”, en tanto, Calderoni Obregón informa que son 22 los camiones recolectores los que están trabajando en las distintas rutas. “Antes se recibian de 60 a 70 denuncias diarias por falta de servicio, hoy son meno de 10”.

Y también por rumbos de la comisaria de Esperanza, trabajo mata grilla, demostrándole asi ayer jueves temprano el comisario Rubén Bojorquez Salas, quien acompañado por el Director de Comisarias y Delegaciones, Nicolás Campas Romero, llevaron a cabo una jornada mas del Programa Municipal de Rehabilitación de Escuelas que viene impulsando el Alcalde Faustino Félix Chávez, tocándole en esta ocasión a la Escuela Primaria “Nicolás Bravo” del Kilómetro 9.

En este interesante y beneficioso Programa de rehabilitación de escuelas, en este caso del área rural, se trabaja en la rehabilitación de los bebederos y mingitorios, rehabilitación del alumbrado, reposición de las láminas de los tejabanes en mal estado, pintura y reforestación, y en este caso la primaria “Nicolás Bravo” recibió todos esos servicios, destacando la presencia del director del plantel, Rodrigo Velázques Esquer, siendo esto de las pequeñas grandes obras que también cuentan como dice el Presidente Enrique Peña Nieto.

Ah, el comisario Bojórquez Salas, informó por separado en sus oficinas ya mas tarde, que con motivo del feriado de Semana Santa, ya se coordinó con la Directora de Protección Civil Municipal, Maria Luisa Zamorano Rodriguez y con el Comandante de Policia de la misma Comisaria, para le operativo de seguridad en balnearios ordenado por el Presidente Faustino Félix Chávez, y es que, como todos sabemos, en el amplio territorio de la susodicha Comisaria existen numeros balnearios, sin contar algunos aledaños a la Presa Oviáchic.

En mas de asuntos municipales, el Ayuntamiento no tiene nunguna obligación de recogerles la basura a los comercios y negocios de comida, son ellos los que tienen la obligación de hacerlo como crean conveniente, afirmó ayer Marcelo Calderoni Obregón. “Pero se les ofrece ese servicio por parte del Ayuntamiento de acuerdo con las tarifas estipuladas en la Ley de Ingresos, y ellos deciden a quén contratar”, añadió el titular de la Secretaria de Imagen Urbana y Servicios Públicos.

En respuesta a la petición de la Cámara de la Industria Restaurantera (Canirac) cuyo dirigente, Alier Chávez, declaró que les parece demasiado alto los 2 mil pesos que deben pagar mensualmente por el servicio de recolección de basura, Calderoni indicó que los empresarios pueden llevarla a los centros de transferencia de TecMed si así lo consideran más conveniente.

Desde que inició el servicio a cargo de TecMed, añadió, se estableció que a partir del 1 de diciembre se modificaría el esquema de recolección de basura comercial para simplificarlo. “Antes estaba establecido que era de acuerdo con las toneladas, y decidimos medirlo por bolsas de 50 litros pues no se puede ir pesando la basura comercio por comercio”, añadió.

Por otra parte, los negocios pequeños que no son grandes generadores de basura, pueden sacarla y la empresa Tec Med deberá llevársela sin costo alguno, mencionó Calderoni Obregón, quien es de los pocos funcionarios, sino el unico en todo Palacio, que lo mismo recibe y atiende al mas humilde de los ciudadanos que a personajes de alto calibre.

Precisamente eso ultimo nos ha dicho Don Daniel Munguia, hermano del extinto productor de algodón, Panchón Munguia, ah, también Gabriel Perales, Director Administrativo del Oomapasc, es de los que también atiende a la gente sin importar si con ricos o pobres.