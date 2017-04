Por una semana Santa Blanca en Cajeme

Eduardo Flores-El Regional

Mediante operativo coordinado con las distintas dependencias de los tres órdenes de gobierno y agrupaciones de la sociedad civil, que comenzará este fin de semana y concluirá el domingo de Pascua, se busca reducir las situaciones de riesgo para lograr una Semana Santa blanca en el municipio de Cajeme, anunció el Alcalde Faustino Félix Chávez.

En conferencia de prensa, el Presidente Municipal manifestó que las autoridades hacen lo posible por prevenir que haya incidentes que afecten la integridad física de los paseantes, pero se requiere de la colaboración de la misma ciudadanía, tomando conciencia de que se deben atender las recomendaciones emitidas por las distintas dependencias, velando por la seguridad de sí mismos y de sus familiares, afirmó Félix Chávez.

Además de las estaciones de auxilio que en distintas partes se van a tener por parte de las corporaciones e instituciones como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Cruz Roja y Bomberos con el apoyo de nueve grupos de radio ayuda, se tendrá la instalación del operativo alcoholímetro, con el que se pretende prevenir accidentes causados por el consumo de bebidas alcohólicas, mencionó.

Hizo ver, asimismo, que aunque se desplegarán los elementos suficientes de la Policía Municipal como del Departamento de Tránsito para el operativo de Semana Santa, no se descuidará la ciudad, por lo que se llevarán a cabo en áreas residenciales y comerciales los recorridos conjuntos de vigilancia entre la SSPM y la Policía Estatal, para evitar que los ciudadanos que salgan de sus casas para ir de paseo sean víctimas de la delincuencia; recomendó además a quienes saldrán de su hogar, a tomar las medidas de precaución.

María Luisa Zamorano Rodríguez, coordinadora de la Unidad Municipal de Protección Civil informó que los nueve grupos de radio ayuda estarán cubriendo los paseos en el área de la presa Álvaro Obregón y en esta ocasión estarán también en Cócorit y la laguna del Náinari; contarán con paramédicos y tres ambulancias además de una lancha de rescate con buzos, personal con conocimientos de mecánica y llanteros. Habrá campamentos en el kilómetro siete, en hornos, en el parque del Oviáchic, en el Dique 10, en el paseo La Isleta, en Cócorit, laguna del Náinari, calle 300 y Meridiano, y calle 900 y Meridiano, dijo.

Osvaldo Villagrana Amaro, comandante de Bomberos, reveló que durante este periodo se mantendrán activas cuatro subestaciones más la estación central, y prestarán auxilio mediante el campamento instalado en el kilómetro 9, donde se contará con 25 elementos extras.

El Secretario de Seguridad Pública Municipal Antonio Gutiérrez Lugo hizo saber que se tendrán 175 elementos laborando en dos turnos para garantizar la tranquilidad de los paseantes, contando con la unidad Hércules de la corporación, en la explanada del Dique 10; en el Valle del Yaqui se tendrán 11 puntos establecidos y 13 en la carretera de Esperanza a la presa Álvaro Obregón, para dar atención y orientación al público que lo requiera.

Por parte de Cruz Roja se anunció que se contará con dos unidades con personal, siendo una en Esperanza y otra en Hornos, tres unidades en la base de Ciudad Obregón con 50 elementos en total, que estarán atentos a cualquier necesidad de la población, durante los cuatro días de fuerte movimiento vacacional, contando con médico y enfermera tanto en la base de Hornos como en la central.

Por parte de la Policía Federal, el inspector Jorge Bentata Victoria señaló que cuentan con 16 unidades automotores y 20 elementos, para atender a la población en los tramos de Ciudad Obregón a Fundición y de Ciudad Obregón a Vícam, y puso a disposición el número telefónico 088 para cualquier necesidad de atención.

Antonio Alvídrez Labrado, director de la Jurisdicción Sanitaria número IV dijo que contarán con consultorios móviles para atender necesidades como picaduras de animales ponzoñosos entre otras.

Por parte de la UEPC, el coordinador en el sur de la entidad, Arturo Lara expresó que tienen inspectores para revisión de los sitios de recreo y puso a disposición el número telefónico 119 desde un celular Telcel.

El Director de Salud Municipal, Aquiles Mexía Díaz indicó que la dependencia a su cargo estará llevando a cabo acciones de prevención, y recomendó no exponerse demasiado al sol, lavarse manos antes de comer y después de ir al baño, cuidar el medio ambiente, el uso del cinturón de seguridad y no beber mientras manejan.