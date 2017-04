Detienen en EU al ex secretario de Hacienda en la administración de Padrés

* Autoridades de migración y seguridad detuvieron en los Estados Unidos a Carlos Villalobos Organista, ex secretario de Hacienda en la administración del ex mandatario panista Guillermo Padrés Elías, involucrado en incurrir en presuntos actos de corrupción para el desvió de fondos federales

Autoridades de migración y seguridad detuvieron en los Estados Unidos a Carlos Villalobos Organista, ex secretario de Hacienda en la administración del ex mandatario panista Guillermo Padrés Elías, involucrado en incurrir en presuntos actos de corrupción para el desvió de fondos federales que estaban destinados a salud, educación, seguridad e infraestructura.

Según los cálculos de la Contraloría General del Estado de Sonora y el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, éste ex funcionario estaría involucrado en al menos siete procesos administrativos por la malversación de recursos públicos que dejaron un daño patrimonial superior a 600 millones de pesos al Gobierno Federal.

Distintas fuentes oficiales confirmaron que Carlos Villalobos fue detenido en la ciudad de Phoenix, Arizona por el Cuerpo de Alguaciles (U.S. Marshals) en atención a una ficha roja emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), por una orden de aprehensión girada por un Juez Federal por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades; en una investigación que llevó el Agente del Ministerio Público Especializado con la coordinación de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora y la Procuraduría General de la República.

En las próximas semanas Mario Villalobos será procesado para su extradición a México, donde enfrentará un juicio porque supuestamente incurrió en acciones u omisiones como Secretario de Hacienda en Sonora de 2012 al 2015, los tres últimos años del sexenio de Guillermo Padrés, fue cómplice en el desvío de recursos destinados a salud, educación, seguridad e infraestructura.

Luego que el pasado jueves 16 de marzo, periódico Excélsior reveló que la Interpol había emitido una ficha roja para buscar al ex Secretario de Hacienda en Sonora hasta en 190 paises, circularon a través de las redes sociales fotografías del prófugo de la justicia de compras en un centro comercial de Scottsdale, ciudad del condado de Maricopa en Arizona.

Una solicitud de información a la Delegación en Sonora de la PGR, reveló que a través de la Interpol, la fiscalía solicitó apoyo a corporaciones policiacas nacionales e internacionales para ubicar a 32 prófugos de la justicia del sexenio anterior, a través de cinco fichas rojas y 27 azules, para evitar que salgan del País, ubicarlos, arrestarlos y extraditarlos para que enfrenten a la justicia mexicana.

Entre los exfuncionarios prófugos de la justicia, buscados mediante ficha roja de Interpol, destaca el exsecretario de Gobierno, Roberto Romero López y su esposa, la exdiputada local panista Mónica Robles Manzanedo; además cuenta con ficha azul para evitar que salga del País, el exsecretario de Salud, Bernardo Campillo García, acusado por enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y desvío de recursos.