Politica Regional

Finalmente se concretó la ampliación del viejo e histórico Panteón de Cócorit, al que se le agregarán dos de las tres y media hectáreas, terrenos pegados al campo santo que se lograron gracia a una permuta con la Fraccionadores Villa California a cambio de un valioso terreno de casi 1,800 metros cuadrados en el casco urbano de Obregón, tan buen la noticia que el ex Comisario de Cócorit, MVZ Eduardo Zamora Valenzuela, le hablo al regidor Rolando Cruz Morles para felicitarlo, pues fue de los que le metieron muchas gana a este logro!

Con una lluvia acumulada de 49.4 milímetros (mm) y 576 millones de metros cúbicos (Mm3) de aportaciones a los vasos de las presas de Sonora en lo que va de 2017, “la época de estiaje trascurre normalmente en la cuenca noroeste”, sostiene el funcionario de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), asi que en lugar de ponerse a llorar, mejor hay que cuidar el agua tanto de riego como de consumo humano.

El funcionario federal informó que para la región noroeste se tiene un registro histórico de 1968 a 2015, donde la precipitación media anual es de 358.8 mm, de los cuales el 66.3% de las lluvias se da durante el verano; el 25.9% en otoño y el 7.8 por ciento durante la temporada de estiaje, es decir, de marzo a junio, pero bueno, hay que reconocer el esfuerzo de la Sociedad de Usuarios el Distrito de Riego Rio Yaqui en la eficiencia del manejo del vital líquido.

Oroz Ramos destacó que la presa Álvaro Obregón “Oviáchic” tiene un almacenamiento de mil 106.320 Mm3 de agua y registra una salida de 115 metros cúbicos por segundo para el riego de cultivos en el valle del Yaqui, además de la generación de electricidad, indicando que el nivel de las presas se sitúa actualmente en 4 mil 338.534 Mm3, lo cual ha permitido cumplir con la entrega de volúmenes de agua para el ciclo agrícola 2016-2017.

El área de meteorología del OCNO indica que en el tercer mes de este 2017 se registró una media en las temperaturas de 31.1 grados Celsius, mientras que en marzo del 2016 la media fue de 29.3 grados, ah, pero ya de nuestra “cosecha”, con sus altas y bajas, los ingresos de frentes frios, como el que este miércoles entrará este dia por el sur de Arizona, han permitido que disfrutemos de temperaturas agradables sin necesidad de encender los aires acondicionados

Por cierto, ayer a eso de las 2:40 de la tarde, en el noticiero de Panchito Pérez Díaz, en “La Mía”, habló el señor Rubén Acosta, de un poblado agrícola del Valle del Yaqui donde vive, para comentar las declaraciones del alcalde Faustino Félix Chávez, en el sentido de que si la sequía continua, se correría el riesgo de repetir lo del 2002-2003, cuando en la administración de Jesús Félix Holguín, se tuvo que bombear al interior de la presa Oviáchic para traspasar agua a los canales y de ahí a las plantas potabilizadoras.

Dijo que el señor Acosta que si bien es cierto el Distrito de Riego ha trabajo bien en esto de la eficientización del agua de riego, aún hay módulos y agricultores que la desperdician de manera irresponsable, lo que puede apreciarse en los drenes, así que ahí está ese llamado o critica, e insistimos, déjense de culpar al Acueducto Independencia, pues éste conduce apenas una miseria de agua, no pinta.

Ah, cuando esa crisis del agua, la esposa de Chuy, Ana Cristina Orozco, creó un patronato de mujeres y lograron construir sobre el vertedor el monumento del Señor de Los Milagros. A los meses se tuvieron las mejores lluvias de esos años!

En otros asuntos, después de varios años de vivir en un cuartito de cartón con madera, María Elena Saucedo Varela está feliz pues pronto tendrá su casa ecológica que le construyen alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (Itesca), viviendo ella en el kilómetro 9 El Pueblito, hasta dónde llegaron estudiantes del Instituto Tecnológico superior de Cajeme( Itesca), para hacer realidad su anhelo de tener un lugar digno donde vivir, además disfrutan de una casi nueva carretera a Obregón.

Cabe encomiar este gran esfuerzo de los alumnos del Itesca y en el que el atento y servicial Director, Licenciado Gabriel Baldenebro Patrón, también a jugado un destacado papel, trabajo del también conocido como “caballero de la política”, reconocido a nivel estatal, contando el Itesca con una unidad en Vicam, además de ser reconocidos sus egresados como de lo mejorcito, sobre todo en áreas de administración y empresas, en mecatrónica y otras tecnologías.

Luego, en lo que es y será una de las mejores noticias de este mes de abril, finalmente se concretó la ampliación del viejo e histórico Panteón de Cócorit, al que se le agregarán dos de las tres y media hectáreas, terrenos pegados al campo santo que se lograron gracia a una permuta con la Fraccionadora Villa California a cambio de un valioso terreno de casi 1,800 metros cuadrados en el casco urbano de Obregón, tan buen la noticia que el ex Comisario de Cócorit, MVZ Eduardo Zamora Valenzuela, le habló al regidor Rolando Cruz Morles para felicitarlo.

El Chito Zamora, quien fuera director de Comisarias y Delegaciones en trienos pasados, sabia del trabajo que al respeto venia haciendo Cruz Morales, Presidente de la Comision de Comisarias y Delegaciones del Cabildo de Cajeme, quien ayer mismo no amplió detalles de este gran logro, recordando que desde el inicio de la presente administración, tanto vecinos de Cócorit como de Pueblo Yaqui, le plantearon la necesidad de ampliar los panteones de ambas poblaciones, ah, la hectárea y media restante será destinada a satisfacer la demanda de solares.

Contactando vía celular a media mañana con Zamora Valenzuela desde las oficinas de Rolando Cruz, le dijimos: “Chito, te tengo una buena noticia y una mala. La buena, que se logró la ampliación del Panteón de Cócorit. La mala, que ahí te van a enterrar”, pero en fin, buena noticia, y en cuanto al caso de Pueblo Yaqui, ahí el problema es que los agricultores que tienen las tierras pegadas al campo santo quieren vender el metro cuadrado arribita de 500 pesos, muy caro, no contando el Ayuntamiento con liquidez suficiente para comprar, pero las negociaciones continúan.