Marea Brava

* TRAJO MUCHOS BENEFICIOS EL SABADO PASADO, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, dando por inaugurada la rehabilitación de la carretera Esperanza – Hornos y entregó tres mil títulos de propiedad a familias de Cajeme, a través del programa Sonora Patrimonio Seguro… Ante familias de las comunidades de Hornos, Esperanza, Buenavista y productores agrícolas en el sur de Sonora, la Gobernadora Pavlovich, dijo que con el fortalecimiento de la red carretera estatal se generan condiciones para impulsar el desarrollo y la competitividad en el estado… Y esto es muy cierto, porque con buenas carreteras, se mejoran las condiciones de vida para todos y todas… Van mil 700 kilómetros de carreteras rehabilitado y lo más importante es de que con estos trabajos estamos sacando a Sonora adelante y en especial a esta región de Cajeme………………………..

* Los problemas de Agua en Comunidades Rurales, RESULTA ALGO COMPLICADO, pues para abrir un nuevo poso que abastezca, se requieren de bastantes movimientos burocráticos para su apertura… AL REGIDOR DE POCO CEREBRO, Vidal Martínez, le fue como en feria en la sesión de cabildo pasada con la respuesta que le dio el edil cajemense, pues hizo la solicitud de este pozo, sin conocer de fondo que se ocupa para ello, dejándole muy en claro el presidente municipal, Lic. Faustino Félix Chávez, que para ello, se requiere hacer la solicitud ante la dependencia federal, y a su vez, buscar der donde saldrán los recursos para su perforación, y déjenme decirles que no es tarea fácil, porque para ello, se requieren de muchos millones de pesos y no se tienen en las arcas esa cantidad que se ocupa… AQUÍ LO IMPORTANTE YA SE DIO, pues si es cierto que se ocupa el pozo… ¿Y el dinero de dónde Vidal?… tus compañeros y tú, deben proponer ¡Cómo!… ¡Donde! Y ¡Cuando!… ¡POR FAVOR!…………

Eduardo Flores

TRAJO MUCHOS BENEFICIOS EL SABADO PASADO, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, dando por inaugurada la rehabilitación de la carretera Esperanza – Hornos y entregó tres mil títulos de propiedad a familias de Cajeme, a través del programa Sonora Patrimonio Seguro…

Ante familias de las comunidades de Hornos, Esperanza, Buenavista y productores agrícolas en el sur de Sonora, la Gobernadora Pavlovich, dijo que con el fortalecimiento de la red carretera estatal se generan condiciones para impulsar el desarrollo y la competitividad en el estado…

Y esto es muy cierto, porque con buenas carreteras, se mejoran las condiciones de vida para todos y todas… Van mil 700 kilómetros de carreteras rehabilitado y lo más importante es de que con estos trabajos estamos sacando a Sonora adelante y en especial a esta región de Cajeme… En esta intensa gira de trabajo, la mandataria sonorense, se hizo acompañar por el alcalde Faustino Félix Chávez y el titular de SIDUR, Ricardo Martínez Terrazas…

HASTA EN EL VALLE DEL MAYO Y YAQUI, SE VEN LAS BUENAS CARRETERAS, pues todo se licitó dentro marco legal, destacando 15 obras para rehabilitar 313 kilómetros de caminos de estos dos valles con una inversión de 565.9 millones de pesos beneficiando a más de 400 mil habitantes que diariamente utilizan los caminos para sus actividades cotidianas…………

. MUY BUEN TRABAJO DE CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO……………..

POR OTRA PARTE… ANDA ASUSTADO ADOLFO GARCIA MORTALES, por el problema que se dio en contra de los manifestantes en la carretera Hermosillo-Bahía de Kino.

Creo que también él se va de la administración de la gobernadora, pues los policías a su cargo no respetan los protocolos o medidas que se deben aplicar ante estas situaciones.

Primero está el dialogo, para dar respuesta a peticiones e inconformidades ciudadanas, y aquí la respuesta fue el exceso de violencia que se utilizó para retirar a los manifestantes, ganándose el repudio general de la sociedad sonorense… la ONU y la CNS establece cómo actuar en casos similares y la instrucción es puntual de que siempre se respeten dichos protocolos; y los derechos humanos de los ciudadanos.

Ya se inició el procedimiento administrativo sancionador en contra del elemento para determinar si hubo exceso de la fuerza y a su vez otorgar el derecho de audiencia… ¿Qué le pasará a Adolfo García Morales?, …

Todavía duda si se dio el exceso de fuerza… Ni viendo las fotos y videos de los hechos, acepta la realidad?… a mí me parece que quiere dañar la imagen de Claudia Pavlovich con estos reprobables acontecimientos… TODAVIA DUDA… ¡POR FAVOR!… MEJOR RENUNCIA……

Los problemas de Agua en Comunidades Rurales, RESULTA ALGO COMPLICADO, pues para abrir un nuevo poso que abastezca, se requieren de bastantes movimientos burocráticos para su apertura…

AL REGIDOR DE POCO CEREBRO, Vidal Martínez, le fue como en feria en la sesión de cabildo pasada con la respuesta que le dio el edil cajemense, pues hizo la solicitud de este pozo, sin conocer de fondo que se ocupa para ello, dejándole muy en claro el presidente municipal, Lic. Faustino Félix Chávez, que para ello, se requiere hacer la solicitud ante la dependencia federal, y a su vez, buscar der donde saldrán los recursos para su perforación, y déjenme decirles que no es tarea fácil, porque para ello, se requieren de muchos millones de pesos y no se tienen en las arcas esa cantidad que se ocupa…

AQUÍ LO IMPORTANTE YA SE DIO, pues si es cierto que se ocupa el pozo… ¿Y el dinero de dónde Vidal?… tus compañeros y tú, deben proponer ¡Cómo!… ¡Donde! Y ¡Cuando!… ¡POR FAVOR!…………

POR HOY ES TODO… GRACIAS PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION MI CORREO: REPORTERO60@YAHOO.COM.MX MI CEL. 6442-12-90-71